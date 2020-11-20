"Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії
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Військовослужбовець Віталій Марків, який 3,5 роки перебував в італійській в'язниці і був звільнений 3 листопада за апеляцією, поновився на службі в Національній гвардії України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.
Марків повідомив: "Службу я вже відновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. У мене 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Пізніше буде служба в Національній гвардії України. Я повернуся в свій батальйон (ім. Кульчицького)".
Він зазначив, що займатися політикою на кшталт Надії Савченко не збирається: "Я - особа аполітична. Військовослужбовці мають бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець має висловлювати під час таємного голосування".
При цьому він додав, що вже готовий їхати на передову, але зобов'язаний пройти медогляд і всі протокольні процедури.
"Звик по життю закінчувати речі. Якщо присвятив себе військовій службі, тим більше, що у мене підписано контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки у військовій кар'єрі. Не просто служити для галочки, до якогось певного звання ... Я цим живу. Пишаюся. Для мене військова форма має величезне значення. Для мене честь служити Україні", - резюмував Марків.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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та да,сложно упрекнуть авакяна...да и зелёному додику дифирамбы петь нема за шо...
https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
удивится (не то слово)...
с Богом! (как говорится)