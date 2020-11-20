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Національна гвардія (1229) Марків (178)

"Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фото: mvs.gov.ua

Військовослужбовець Віталій Марків, який 3,5 роки перебував в італійській в'язниці і був звільнений 3 листопада за апеляцією, поновився на службі в Національній гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Марків повідомив: "Службу я вже відновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. У мене 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Пізніше буде служба в Національній гвардії України. Я повернуся в свій батальйон (ім. Кульчицького)".

Він зазначив, що займатися політикою на кшталт Надії Савченко не збирається: "Я - особа аполітична. Військовослужбовці мають бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець має висловлювати під час таємного голосування".

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При цьому він додав, що вже готовий їхати на передову, але зобов'язаний пройти медогляд і всі протокольні процедури.

"Звик по життю закінчувати речі. Якщо присвятив себе військовій службі, тим більше, що у мене підписано контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки у військовій кар'єрі. Не просто служити для галочки, до якогось певного звання ... Я цим живу. Пишаюся. Для мене військова форма має величезне значення. Для мене честь служити Україні", - резюмував Марків.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

 
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Топ коментарі
+6
Помню как этот дегенерат Кива, когда он был правой рукой Авакова, в 2014-м или 2015-м, рассказывал на каком-то канале что на востоке Украины живут одни зеки.
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20.11.2020 20:13
+4
Дай тобi боже всього найкращого хлопче !
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20.11.2020 21:05
+3
ну тепер п...ць італійським фотографам в домбабве і луганді "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5629
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20.11.2020 20:10
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а на нюзвані Ківа зараз на всю країну розказує що всі хто живе на Заході України фашисти
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20.11.2020 20:08 Відповісти
ЁЁЁЁЁ!!!! ты шо, ньзван смотришь? ОО
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20.11.2020 20:12 Відповісти
"Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії - Цензор.НЕТ 7156
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20.11.2020 20:58 Відповісти
Помню как этот дегенерат Кива, когда он был правой рукой Авакова, в 2014-м или 2015-м, рассказывал на каком-то канале что на востоке Украины живут одни зеки.
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20.11.2020 20:13 Відповісти
Кива знатный *****.ст ! ))
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20.11.2020 20:19 Відповісти
ну тепер п...ць італійським фотографам в домбабве і луганді "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5629
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20.11.2020 20:10 Відповісти
хлопцю, якби ти і насправді тих хрюцьких італійців так влучно підстрелив, я б тебе поважав не меньше, то служи і надалі Україні, вона того потребує
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20.11.2020 20:19 Відповісти
"я - лицо аполитичное"
та да,сложно упрекнуть авакяна...да и зелёному додику дифирамбы петь нема за шо...
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20.11.2020 20:12 Відповісти
Украинские Байрактары уничтожают российские САУ

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
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20.11.2020 20:15 Відповісти
за почти 4 года много воды утекло...
удивится (не то слово)...
с Богом! (как говорится)
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20.11.2020 20:16 Відповісти
У Дениса Кол....., мужа Ирины спроси что да как, может поделятся лайфхаком как и уволиться правильно и восстановиться на службе с повышением и вознаграждением.
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20.11.2020 20:33 Відповісти
Молодец Маркив! Гордость украинской армии! Храни его Господь.......
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20.11.2020 20:46 Відповісти
Дай тобi боже всього найкращого хлопче !
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20.11.2020 21:05 Відповісти
Дай, Боже, тобі Воїн, всього найкращого в житті.
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20.11.2020 21:08 Відповісти
А как с итальянским гражданством? Может, уже отказался?
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20.11.2020 21:40 Відповісти
 
 