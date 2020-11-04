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Новини Політика України
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Італія (496) в'язниця (240) Марків (142)

Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Український нацгвардієць Віталій Марків розповів, якими для нього були 3,5 року, що він провів в ув'язненні в Італії.

Про це розповів український нацгвардієць Віталій Марків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Перебування у тюрмі – це окремий урок. Коли ти втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав. На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, не зважаючи на перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу. Йдеться про моїх побратимів, які попри все не залишили мене в тюрмі, писали мені листи, були готові приїхати і свідчити на суді. Це давало мені надію, що я не один. Я звернуся до грецької міфології – або зі щитом, або на щиті – ми своїх не залишаємо. Я був упевнений у побратимах, що вони мене не залишать чи на полі бою, чи у в’язниці", - розповів Марків.

"Якщо говорити про італійське законодавство, то теоретично людина вважається невинною до третьої стадії її засудження. Та насправді це не так. Як тільки ти переступаєш поріг в’язниці, то усе – твої права, ким ти був – стає другорядним. І входити у ці рамки для людини дуже важко. Особливо цивільним. Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни. Я був в одній із найбільших тюрeм Ломбардії, там сиділи засудженні за тяжкі злочини, мене помістили на поверх з обмеженими правами", - додав він.

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"День у тюрмі залежить від самої людини, тото, як ти сам собі його організуєш. Починаєш свій вільний час пристосовувати до тамтешніх умов. Буду відвертим, чого не бракує у тюрмі, так це вільного часу. І альтернатива така: або ти мусиш себе чимось зайняти, або просто дуріти. Мені забороняли ходити в бібліотеку. Усі книжки, які я там читав, я отримував завдяки моїй дружині Діані та моїм рідним. Вони передавали мені різну літературу, і на патріотичну тематику теж. Я прочитав Василя Шкляра "Чорний ворон". Шкляр мені сподобався як письменник. Ще я підтримував фізичну форму, щоб відповідати образу військовослужбовця", - додав Марків.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+20
Теперь надо многомиллионный иск вкатить против Италии.
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04.11.2020 13:44
+16
не судей, а присяжных, их купить не так уж и сложно.
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04.11.2020 13:43
+12
Это все класнно. Остается вопрос как фсб купило итальянских судей в первой инстанции.
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04.11.2020 13:32
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Это все класнно. Остается вопрос как фсб купило итальянских судей в первой инстанции.
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04.11.2020 13:32 Відповісти
не судей, а присяжных, их купить не так уж и сложно.
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04.11.2020 13:43 Відповісти
Вы уже это сказали, я бы удалил свое примечание, но на "Цензоре..." нет такой функции.
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04.11.2020 14:12 Відповісти
Хм. Каким переводчиком вы переводили свое предложение? Не правильная последовательность слов, не правильные по смыслу слова... интересно
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04.11.2020 14:14 Відповісти
Странно, почему вы прикопались к моему тексту, я ведь специально обратил внимание, что вы первый обратили внимание, что приговор выносили присяжные, и сожалел, что оставил свой комментарий, а то что их люди читают пятое-через десятое, так это естественно.
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04.11.2020 14:44 Відповісти
Просто удивляет манера написания текста. Так обычно пишут через переводчик )
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04.11.2020 14:51 Відповісти
Как просто вас удивить, меня давно уже ничто не удивляет.
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04.11.2020 14:53 Відповісти
Скорее привык обращать внимание на мелочи )
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04.11.2020 14:55 Відповісти
так само, як і Берлусконі
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04.11.2020 13:52 Відповісти
А хіба тільки Берлусконі? Шредер, ексканцлер Німеччини.
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04.11.2020 14:07 Відповісти
Купити італьяшку чи французишка - це як раз плюнути.
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04.11.2020 14:06 Відповісти
Там были присяжные, их покупали, или подбирали соответсвующих "по убеждениям".
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04.11.2020 14:07 Відповісти
Мне интересно как итальянцы компенсируют 3, 5 года отсидки в тюрьме человеку, который признан невиновным в последней инстанции. Это просто правовой шабаш. Так можно любого запереть в тюрьму на многие годы и потом сказать - ах да, нет доказательств, мы вас осудили незаконно, вы теперь свободны. Бардак в итальянском правосудии такой же как у нас и никто не отвечает.
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04.11.2020 14:46 Відповісти
Плюс не правдиві покази "свідків".
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04.11.2020 16:58 Відповісти
Присяжные решают виновен или нет, срок дает судья. И судья дал 24 вместо 17. Так что не надо про неподкупных судей.
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07.11.2020 11:12 Відповісти
Теперь надо многомиллионный иск вкатить против Италии.
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04.11.2020 13:44 Відповісти
Давай Виталик, ищи хороших адвокатов. Европейский суд по правам человека уже заждался твой иск против фемиды продажных макаронников. Лямов 10 евро легко можно будет отсудить за незаконное содержание тебя в тюрьме.
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04.11.2020 14:19 Відповісти
Угадал! Я насмотрелся документальных фильмов с пьером вудманом. Где показывают как француз рвет днища гражданкам рф.
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04.11.2020 14:32 Відповісти
А тепер треба посадити суддів з Італії в яких на рахунках у банках з'явилися незрозумілі гроші..
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04.11.2020 17:07 Відповісти
І ще запитання, а чому не судять російських вбивць??? Там за Боїнг можна сміливо садити до тюрми і Путіна і Шойгу
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04.11.2020 17:09 Відповісти
 
 