В МВД представили фильм о судьбе Маркива. ВИДЕО

Министерство внутренних дел опубликовало документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный военнослужащему Батальона имени генерала Кульчицкого Виталию Маркиву.

Об этом сообщил в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он провел параллели с сегодняшним скандалом в Италии, откуда в рамках дела о шпионаже высылают двух российских дипломатов.

"Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России. В дополнение к осуждаемым в последние годы действиям влияния, таких как кампании дезинформации, теперь обвинения в откровенно враждебных шагах, таких как шпионаж", - цитирует Шевченко издание Repubblica, добавляя, что его фильм "Позывной "Итальянец" посвящен тому, "как в предыдущие годы распоясались россияне и их агенты влияния в Италии".

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"В фильме использованы редкие фото и видео из личного архива В. Маркива, эксклюзивные фото и видео сняты самим автором на г. Карачун во время активных боевых действий в конце мая 2014 года, уникальные воспоминания сослуживцев В. Маркива, интервью министра внутренних дел А. Авакова, хроника судебных заседаний и тому подобное", - говорится в описании ленты.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

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