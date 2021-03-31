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Новости Видео Агрессия России против Украины Свободу Маркиву
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В МВД представили фильм о судьбе Маркива. ВИДЕО

Министерство внутренних дел опубликовало документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный военнослужащему Батальона имени генерала Кульчицкого Виталию Маркиву.

Об этом сообщил в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он провел параллели с сегодняшним скандалом в Италии, откуда в рамках дела о шпионаже высылают двух российских дипломатов.

"Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России. В дополнение к осуждаемым в последние годы действиям влияния, таких как кампании дезинформации, теперь обвинения в откровенно враждебных шагах, таких как шпионаж", - цитирует Шевченко издание Repubblica, добавляя, что его фильм "Позывной "Итальянец" посвящен тому, "как в предыдущие годы распоясались россияне и их агенты влияния в Италии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Маркива: В Италии оспаривают оправдание нацгвардейца

"В фильме использованы редкие фото и видео из личного архива В. Маркива, эксклюзивные фото и видео сняты самим автором на г. Карачун во время активных боевых действий в конце мая 2014 года, уникальные воспоминания сослуживцев В. Маркива, интервью министра внутренних дел А. Авакова, хроника судебных заседаний и тому подобное", - говорится в описании ленты.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Также читайте: "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Автор: 

фильмы (399) Национальная гвардия (2129) Шевченко Артем (261) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+2
А про долю Ріфа там фільм ще не зняли? Чи хриплосики-відосики не відповідають формату?
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31.03.2021 21:03
+1
Надіюсь,там згадали рятівника ,скромного,неперевершеного міністра ?
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31.03.2021 21:10
+1
Такое ощущение что кандидатом к выборам готовят.
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31.03.2021 21:21
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А про долю Ріфа там фільм ще не зняли? Чи хриплосики-відосики не відповідають формату?
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31.03.2021 21:03 Ответить
Надіюсь,там згадали рятівника ,скромного,неперевершеного міністра ?
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31.03.2021 21:10 Ответить
Такое ощущение что кандидатом к выборам готовят.
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31.03.2021 21:21 Ответить
А про Антоненко Рифмастера будет кино?
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31.03.2021 21:25 Ответить
На дотичну тему:... хоча, це мало би бути в цьому фільмі...

Я тільки нещодавно зрозумів, чому Марківа терміново евакуювали з Мілану одразу після рішення суду апеляційної інстанції про те, що він невинуватий в загибелі італійського журика (а він дійсно невинуватий: військові журики належать до комбантантів, але особливого гатунку: вони добровольці-комбантанти).
Мафія... якщо би він там затримався зайвий день - могли би і пристрелити...
Але в такому випадку Марків мусить здати в посольство макароників свій італійський паспорт.
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31.03.2021 21:27 Ответить
Тошнит от отдельных выродков из МВД, вы слили страну и это ваша ответственность - суки
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31.03.2021 21:28 Ответить
Я- Никто, в этом плане. Некомпетентен я. Просто пытаюсь себя поставить, на место этого пацана... У меня- не получается. Наверное, сильный пацан, этот Маркив. Я бы, наверное, этот звиздец не выдержал... Но, с собой бы- кого-нибудь утянул. Или-попробовал бы утянуть. Иначе- как??? Какое-то издевательство. Сраные макаронники...
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31.03.2021 21:28 Ответить
наверняка маркив хотел там остаться, основать украинскую мафию. а теперь что с ним будет, то же что и с савченко?
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31.03.2021 21:29 Ответить
 
 