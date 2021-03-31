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Италия высылает двух российских дипломатов, причастных к шпионажу

Италия высылает двух российских дипломатов, причастных к шпионажу

В рамках дела о шпионаже внешнеполитическое ведомство Италии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо  отметил, что итальянское правительство выразило решительный протест послу РФ в Италии, а также информировало его о "немедленной высылке двух российских чиновников, причастных к этому серьезному делу".

Ранее в среду в ходе спецоперации итальянских карабинеров были арестованы капитан ВМС Италии и российский военный, который работает при посольстве РФ в Риме, в рамках расследования дела о шпионаже. Отмечается, что карабинеры задержали двух военных после передачи документов итальянским офицером в обмен на денежное вознаграждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Автор: 

Италия (1645) россия (95652) шпионаж (1392) дипломаты (637)


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Топ комментарии
+8
Наконєц то с праклятой Гєйропи дамой в Саратов!
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31.03.2021 19:38
+5
Можете Выслать Всех , - они все с Лубянки.
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31.03.2021 19:47
+4
Затеяли русофобию эту?
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31.03.2021 19:37
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Затеяли русофобию эту?
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31.03.2021 19:37 Ответить
Наконєц то с праклятой Гєйропи дамой в Саратов!
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31.03.2021 19:38 Ответить
Краще на Колиму!
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31.03.2021 19:39 Ответить
"Что названа чудной планетой.." !!!)))
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31.03.2021 19:54 Ответить
Прозревают ?
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31.03.2021 19:39 Ответить
Що знов Штірліц по Ріму в будьоновці нарізав !!!)))
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31.03.2021 19:40 Ответить
Да тут целыми парламентскими фракциями высылать надо
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31.03.2021 19:40 Ответить
Можете Выслать Всех , - они все с Лубянки.
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31.03.2021 19:47 Ответить
Наглая ложь..не менее 45% из аквариума
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31.03.2021 21:23 Ответить
Ай яй яй... что же такое... ? )))
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31.03.2021 20:31 Ответить
Италия! Высылает!! Российских!!! Дипломатов-шпионов!!!! Случайный набор слов, каждое из которых противоречит предыдущему. Да быть такого не может в природе. Цензор, не пудри нам мозги.
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31.03.2021 20:44 Ответить
Іньших кацапів не існує у "дипломатії" фєдєрастов.
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31.03.2021 20:48 Ответить
Нарешті до "макаронників" дійшло !
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31.03.2021 21:02 Ответить
І шо- Берлусконі по-дружньому не відмаже? Як же так?
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31.03.2021 21:03 Ответить
 
 