Италия высылает двух российских дипломатов, причастных к шпионажу

В рамках дела о шпионаже внешнеполитическое ведомство Италии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо отметил, что итальянское правительство выразило решительный протест послу РФ в Италии, а также информировало его о "немедленной высылке двух российских чиновников, причастных к этому серьезному делу".

Ранее в среду в ходе спецоперации итальянских карабинеров были арестованы капитан ВМС Италии и российский военный, который работает при посольстве РФ в Риме, в рамках расследования дела о шпионаже. Отмечается, что карабинеры задержали двух военных после передачи документов итальянским офицером в обмен на денежное вознаграждение.

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