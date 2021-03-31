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Італія висилає двох російських дипломатів, причетних до шпигунства

Італія висилає двох російських дипломатів, причетних до шпигунства

У рамках справи про шпигунство зовнішньополітичне відомство Італії прийняло рішення про висилку з країни двох російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що італійський уряд висловив рішучий протест послу РФ в Італії, а також інформував його про "негайну висилку двох російських чиновників, причетних до цієї серйозної справи".

Раніше в середу під час спецоперації італійських карабінерів були заарештовані капітан ВМС Італії та російський військовий, який працює при посольстві РФ у Римі, в рамках розслідування справи про шпигунство. Зазначається, що карабінери затримали двох військових після передачі документів італійським офіцером в обмін на грошову винагороду.

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Автор: 

Італія (1574) росія (65336) шпигунство (997) дипломати (567)


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Топ коментарі
+8
Наконєц то с праклятой Гєйропи дамой в Саратов!
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31.03.2021 19:38
+5
Можете Выслать Всех , - они все с Лубянки.
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31.03.2021 19:47
+4
Затеяли русофобию эту?
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31.03.2021 19:37
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Затеяли русофобию эту?
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31.03.2021 19:37 Відповісти
Наконєц то с праклятой Гєйропи дамой в Саратов!
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31.03.2021 19:38 Відповісти
Краще на Колиму!
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31.03.2021 19:39 Відповісти
"Что названа чудной планетой.." !!!)))
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31.03.2021 19:54 Відповісти
Прозревают ?
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31.03.2021 19:39 Відповісти
Що знов Штірліц по Ріму в будьоновці нарізав !!!)))
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Да тут целыми парламентскими фракциями высылать надо
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Можете Выслать Всех , - они все с Лубянки.
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31.03.2021 19:47 Відповісти
Наглая ложь..не менее 45% из аквариума
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31.03.2021 21:23 Відповісти
Ай яй яй... что же такое... ? )))
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31.03.2021 20:31 Відповісти
Италия! Высылает!! Российских!!! Дипломатов-шпионов!!!! Случайный набор слов, каждое из которых противоречит предыдущему. Да быть такого не может в природе. Цензор, не пудри нам мозги.
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31.03.2021 20:44 Відповісти
Іньших кацапів не існує у "дипломатії" фєдєрастов.
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31.03.2021 20:48 Відповісти
Нарешті до "макаронників" дійшло !
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31.03.2021 21:02 Відповісти
І шо- Берлусконі по-дружньому не відмаже? Як же так?
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31.03.2021 21:03 Відповісти
 
 