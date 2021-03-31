Італія висилає двох російських дипломатів, причетних до шпигунства

У рамках справи про шпигунство зовнішньополітичне відомство Італії прийняло рішення про висилку з країни двох російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що італійський уряд висловив рішучий протест послу РФ в Італії, а також інформував його про "негайну висилку двох російських чиновників, причетних до цієї серйозної справи".

Раніше в середу під час спецоперації італійських карабінерів були заарештовані капітан ВМС Італії та російський військовий, який працює при посольстві РФ у Римі, в рамках розслідування справи про шпигунство. Зазначається, що карабінери затримали двох військових після передачі документів італійським офіцером в обмін на грошову винагороду.

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