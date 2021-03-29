Дело Маркива: В Италии оспаривают оправдание нацгвардейца
Сторона обвинения по делу военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива подала кассационную жалобу на решение итальянского суда, который признал его непричастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли.
Эту информацию Суспільному подтвердила жена Маркива Диана, передает Цензор.НЕТ.
Также она добавила, что никакие другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока неизвестны.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.
11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
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Складається враження, що вони всі агенти *******, тому що щаслива жінка буде насолоджуватись життям в Італії, а не сидіти в ютюбі цілодобово вишукуючи якісь світові змови, розповсюджуючи всіляку маячню про ковід та агітуючи за Трампа тих, хто за нього навіть проголосувати не може. Не хочу називати навіть імена цих чорноротих, щоб ви не дивились їх відео, та не робили їм рейтинг. Ютюб їх періодично блокує за розповсюдження брехні та пропаганду, але ж вони роблять запасні канали та продовжують агітувати не носити маски, протестувати проти карантину, не робити вакцинацію, ну, кажуть теж саме, що і кацапські тролі на Цензорі, така сама риторика.
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Коли ж, до цих італійсьих гуманістів, на шхунах прибувають з самих вбитих і злидених країв. Яким мабуть також не зайвий інфосупровід і людська емпатія. Але про що тут писати? Про судна яких маринують на рейдах і відправляють назад? Ніт. Італійській нарід він не такий - їм цікавіше про фошистів почитати.
Нічого особистого, але карма все таки є.