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Италия (1586) обвинение (418) Национальная гвардия (2049) Маркив (188)

Дело Маркива: В Италии оспаривают оправдание нацгвардейца

Дело Маркива: В Италии оспаривают оправдание нацгвардейца

Сторона обвинения по делу военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива подала кассационную жалобу на решение итальянского суда, который признал его непричастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли.

Эту информацию Суспільному подтвердила жена Маркива Диана, передает Цензор.НЕТ.

Также она добавила, что никакие другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока неизвестны.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это общая победа": презентовали фильм "Позывной "Итальянец" о деле Виталия Маркива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+16
при чем тут фашисты там деньги кремля все это организвывает
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29.03.2021 23:32
+10
точно - рашкины рога-копыта торчат...
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29.03.2021 23:39
+7
Типичные Итальянские фашисты забыли видать о том,как Муссолини кончил ..
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29.03.2021 23:27
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Мерзавцы и бандиты!
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29.03.2021 23:17 Ответить
Типичные Итальянские фашисты забыли видать о том,как Муссолини кончил ..
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29.03.2021 23:27 Ответить
при чем тут фашисты там деньги кремля все это организвывает
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29.03.2021 23:32 Ответить
Ты шо не в курсе,что в кремле одни фашисты верховодят ? Ты откуда рухнул ?
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29.03.2021 23:34 Ответить
прошу прощение но ты написал о итальянских фашистах так что кто откуда рухнул это еще тот вопрос
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29.03.2021 23:36 Ответить
Та всё правильно я написал одни фашисты за одно с другими фашистами на то они и фашисты *** ...
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29.03.2021 23:41 Ответить
Рашисти-адепти параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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29.03.2021 23:44 Ответить
Да ,фашиствующие полудурки ...
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29.03.2021 23:46 Ответить
да не совсем про фашизм и что они были фашистами там в Италии практически забыли или стараются не вспоминать (напомнить чем закончил мусалини ? ) там просто идет "курлы ,курлы с кремля а в Италии там с корупцией далеко не все гладко
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29.03.2021 23:46 Ответить
нынешние Итальянцы имеют очень отдалённое отношение к древним римлянам это как нынешнее население Египта к населению Египта времен фараонов
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29.03.2021 23:53 Ответить
не Клеопатра сама а юридически доведение до самоубийства очень сложно доказать
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30.03.2021 00:02 Ответить
Та шо там доказывать ,факты на лицо, сначала переворот ,потом оккупация ,плюс сексуальное домогательство и шантаж и имеем результат .
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30.03.2021 00:05 Ответить
прошу прощения - сексуальные домогательства со стороны кого ? Активиана да как бы нет таких сведений , переворот какой ? оккупация ? ну так они сами проиграли войну - был бы Марк Антоний поумнее то дожил бы со своей Клеопатрой до глубокой старости
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30.03.2021 00:17 Ответить
100% це дійство відбувається не без російської пики !!!)))
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29.03.2021 23:50 Ответить
Ну вообще-то Дуче расстреляли коммунисты, и они же после этого у власти и остались, постепенно переименовавшись в Демократическую партию. Компартию можно как угодно переименовать - Единая росия, ОПЗЖ, СДПУО, их суть и союзники от этого не меняются.
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29.03.2021 23:55 Ответить
Разве его расстреляли и не повесили вверх ногами вместе с бабой ?
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29.03.2021 23:59 Ответить
да без разницы особой кто его расстрелял - сам факт что когда его труп подвесили за ноги это привило в восторг население Италии и вот мне почему то кажется что менталитет итальянцев и кацапов очень схож
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30.03.2021 01:08 Ответить
До речі, італійці дуже симпатизують кацапам та ********** кремлівське ху#ло. Кацапки, які повиходили заміж за італьяно веро та живуть у сонячній Італії, всі не вірять в коронавірус, підтримували Трампа та обожнюють плєшивого карлика. Постійно сварять італійську владу, кажуть, що там погана демократія та все дуже неправильно, але чомусь на расєю не вертаються.
Складається враження, що вони всі агенти *******, тому що щаслива жінка буде насолоджуватись життям в Італії, а не сидіти в ютюбі цілодобово вишукуючи якісь світові змови, розповсюджуючи всіляку маячню про ковід та агітуючи за Трампа тих, хто за нього навіть проголосувати не може. Не хочу називати навіть імена цих чорноротих, щоб ви не дивились їх відео, та не робили їм рейтинг. Ютюб їх періодично блокує за розповсюдження брехні та пропаганду, але ж вони роблять запасні канали та продовжують агітувати не носити маски, протестувати проти карантину, не робити вакцинацію, ну, кажуть теж саме, що і кацапські тролі на Цензорі, така сама риторика.
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30.03.2021 01:36 Ответить
Да бабло они любят а не цапов.
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30.03.2021 07:42 Ответить
Так и есть, глумится над мертвыми это очень по руски.
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30.03.2021 16:48 Ответить
Коммунисты очень даже похожи на фашистов по своей сути - все внешние аттрибуты одинаковы, лишь некоторые отличия в идеологической составляющей.
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30.03.2021 01:22 Ответить
Нормальний процес судочинства у демократичній країні. Звикаємо
.
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29.03.2021 23:32 Ответить
і не віддаємо свого. він в Україні і дулю соскам путінським.
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29.03.2021 23:56 Ответить
Ви, напевно, не знаєте, що Марків - громадянин Італії.
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30.03.2021 05:11 Ответить
покуй, кацапам вони все прощають і навіть очко полірують.
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30.03.2021 11:17 Ответить
А т точно знаєш? Може він вже спалив паспорт макаронника ? А так як він громадянин України і в Україні , то чхати йому на якісь вимоги макаронників.
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31.03.2021 14:47 Ответить
Толку то. Ну признают в кассации, что он виновен, допустим. Дальше что? Экстрадируют? На основании чего? Межправительственного запроса? По линии Интерпола? Каким образом? Ну разве что он сам в ЕС не дернется
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29.03.2021 23:33 Ответить
Выдать не выдадут, но последствия трудно прогнозировать: от ухудшения отношений с Италией (читай - напряги для миллионов работающих там украинцев) до санкций со стороны Интерпола, который и так уже обвинял Украину в политических преследованиях
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30.03.2021 06:40 Ответить
опять ручонка путлера?
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29.03.2021 23:33 Ответить
Швидше бабло російських пенсів !!!)))
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29.03.2021 23:41 Ответить
ватных макаронов обьелись...
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29.03.2021 23:34 Ответить
Газа нанюхались !!)))
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29.03.2021 23:42 Ответить
точно - рашкины рога-копыта торчат...
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29.03.2021 23:39 Ответить
Не рассчитываете никогда на италию, они реальные проститутки и жополизы были, есть и будут.
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29.03.2021 23:47 Ответить
Приїхати в Україну нелегально перетнувши кордон, ще і долучитись у вигляді інфосупровуду до "тієї сторони" яка веде гібрідну війну (в тому числі в цивільному одязі але далеко не завжди не з цивільними намірами). Переш в зону бойових дій і нада же тобі прилітає міна! (какая нєожіданность на войнє). Але це Та ти почті мученік протів фошистов.

Коли ж, до цих італійсьих гуманістів, на шхунах прибувають з самих вбитих і злидених країв. Яким мабуть також не зайвий інфосупровід і людська емпатія. Але про що тут писати? Про судна яких маринують на рейдах і відправляють назад? Ніт. Італійській нарід він не такий - їм цікавіше про фошистів почитати.

Нічого особистого, але карма все таки є.
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30.03.2021 00:04 Ответить
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30.03.2021 01:00 Ответить
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30.03.2021 01:41 Ответить
Сподіваюсь в разі чого то Украіна не видасть цього хлопця макаронникам
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30.03.2021 08:24 Ответить
Уже отсосут с кацапами напару
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31.03.2021 15:00 Ответить
 
 