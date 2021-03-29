УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини Свободу Марківу
9 340 41
Італія (1515) звинувачення (215) Національна гвардія (1459) Марків (178)

Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця

Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця

Сторона обвинувачення у справі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа подала касаційну скаргу на рішення італійського суду, який визнав його непричетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Цю інформацію Суспільному підтвердила дружина Марківа Діана, передає Цензор.НЕТ.

Також вона додала, що жодні інші обставини, пов'язані з оскарженням вироку суду, поки невідомі.

Читайте також: Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це спільна перемога": презентували фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
при чем тут фашисты там деньги кремля все это организвывает
показати весь коментар
29.03.2021 23:32
+10
точно - рашкины рога-копыта торчат...
показати весь коментар
29.03.2021 23:39
+7
Типичные Итальянские фашисты забыли видать о том,как Муссолини кончил ..
показати весь коментар
29.03.2021 23:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзавцы и бандиты!
показати весь коментар
29.03.2021 23:17 Відповісти
Типичные Итальянские фашисты забыли видать о том,как Муссолини кончил ..
показати весь коментар
29.03.2021 23:27 Відповісти
при чем тут фашисты там деньги кремля все это организвывает
показати весь коментар
29.03.2021 23:32 Відповісти
Ты шо не в курсе,что в кремле одни фашисты верховодят ? Ты откуда рухнул ?
показати весь коментар
29.03.2021 23:34 Відповісти
прошу прощение но ты написал о итальянских фашистах так что кто откуда рухнул это еще тот вопрос
показати весь коментар
29.03.2021 23:36 Відповісти
Та всё правильно я написал одни фашисты за одно с другими фашистами на то они и фашисты *** ...
показати весь коментар
29.03.2021 23:41 Відповісти
Рашисти-адепти параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
показати весь коментар
29.03.2021 23:44 Відповісти
Да ,фашиствующие полудурки ...
показати весь коментар
29.03.2021 23:46 Відповісти
да не совсем про фашизм и что они были фашистами там в Италии практически забыли или стараются не вспоминать (напомнить чем закончил мусалини ? ) там просто идет "курлы ,курлы с кремля а в Италии там с корупцией далеко не все гладко
показати весь коментар
29.03.2021 23:46 Відповісти
нынешние Итальянцы имеют очень отдалённое отношение к древним римлянам это как нынешнее население Египта к населению Египта времен фараонов
показати весь коментар
29.03.2021 23:53 Відповісти
не Клеопатра сама а юридически доведение до самоубийства очень сложно доказать
показати весь коментар
30.03.2021 00:02 Відповісти
Та шо там доказывать ,факты на лицо, сначала переворот ,потом оккупация ,плюс сексуальное домогательство и шантаж и имеем результат .
показати весь коментар
30.03.2021 00:05 Відповісти
прошу прощения - сексуальные домогательства со стороны кого ? Активиана да как бы нет таких сведений , переворот какой ? оккупация ? ну так они сами проиграли войну - был бы Марк Антоний поумнее то дожил бы со своей Клеопатрой до глубокой старости
показати весь коментар
30.03.2021 00:17 Відповісти
100% це дійство відбувається не без російської пики !!!)))
показати весь коментар
29.03.2021 23:50 Відповісти
Ну вообще-то Дуче расстреляли коммунисты, и они же после этого у власти и остались, постепенно переименовавшись в Демократическую партию. Компартию можно как угодно переименовать - Единая росия, ОПЗЖ, СДПУО, их суть и союзники от этого не меняются.
показати весь коментар
29.03.2021 23:55 Відповісти
Разве его расстреляли и не повесили вверх ногами вместе с бабой ?
показати весь коментар
29.03.2021 23:59 Відповісти
да без разницы особой кто его расстрелял - сам факт что когда его труп подвесили за ноги это привило в восторг население Италии и вот мне почему то кажется что менталитет итальянцев и кацапов очень схож
показати весь коментар
30.03.2021 01:08 Відповісти
До речі, італійці дуже симпатизують кацапам та ********** кремлівське ху#ло. Кацапки, які повиходили заміж за італьяно веро та живуть у сонячній Італії, всі не вірять в коронавірус, підтримували Трампа та обожнюють плєшивого карлика. Постійно сварять італійську владу, кажуть, що там погана демократія та все дуже неправильно, але чомусь на расєю не вертаються.
Складається враження, що вони всі агенти *******, тому що щаслива жінка буде насолоджуватись життям в Італії, а не сидіти в ютюбі цілодобово вишукуючи якісь світові змови, розповсюджуючи всіляку маячню про ковід та агітуючи за Трампа тих, хто за нього навіть проголосувати не може. Не хочу називати навіть імена цих чорноротих, щоб ви не дивились їх відео, та не робили їм рейтинг. Ютюб їх періодично блокує за розповсюдження брехні та пропаганду, але ж вони роблять запасні канали та продовжують агітувати не носити маски, протестувати проти карантину, не робити вакцинацію, ну, кажуть теж саме, що і кацапські тролі на Цензорі, така сама риторика.
показати весь коментар
30.03.2021 01:36 Відповісти
Да бабло они любят а не цапов.
показати весь коментар
30.03.2021 07:42 Відповісти
Так и есть, глумится над мертвыми это очень по руски.
показати весь коментар
30.03.2021 16:48 Відповісти
Коммунисты очень даже похожи на фашистов по своей сути - все внешние аттрибуты одинаковы, лишь некоторые отличия в идеологической составляющей.
показати весь коментар
30.03.2021 01:22 Відповісти
Нормальний процес судочинства у демократичній країні. Звикаємо
.
показати весь коментар
29.03.2021 23:32 Відповісти
і не віддаємо свого. він в Україні і дулю соскам путінським.
показати весь коментар
29.03.2021 23:56 Відповісти
Ви, напевно, не знаєте, що Марків - громадянин Італії.
показати весь коментар
30.03.2021 05:11 Відповісти
покуй, кацапам вони все прощають і навіть очко полірують.
показати весь коментар
30.03.2021 11:17 Відповісти
А т точно знаєш? Може він вже спалив паспорт макаронника ? А так як він громадянин України і в Україні , то чхати йому на якісь вимоги макаронників.
показати весь коментар
31.03.2021 14:47 Відповісти
Толку то. Ну признают в кассации, что он виновен, допустим. Дальше что? Экстрадируют? На основании чего? Межправительственного запроса? По линии Интерпола? Каким образом? Ну разве что он сам в ЕС не дернется
показати весь коментар
29.03.2021 23:33 Відповісти
Выдать не выдадут, но последствия трудно прогнозировать: от ухудшения отношений с Италией (читай - напряги для миллионов работающих там украинцев) до санкций со стороны Интерпола, который и так уже обвинял Украину в политических преследованиях
показати весь коментар
30.03.2021 06:40 Відповісти
опять ручонка путлера?
показати весь коментар
29.03.2021 23:33 Відповісти
Швидше бабло російських пенсів !!!)))
показати весь коментар
29.03.2021 23:41 Відповісти
ватных макаронов обьелись...
показати весь коментар
29.03.2021 23:34 Відповісти
Газа нанюхались !!)))
показати весь коментар
29.03.2021 23:42 Відповісти
точно - рашкины рога-копыта торчат...
показати весь коментар
29.03.2021 23:39 Відповісти
Не рассчитываете никогда на италию, они реальные проститутки и жополизы были, есть и будут.
показати весь коментар
29.03.2021 23:47 Відповісти
Приїхати в Україну нелегально перетнувши кордон, ще і долучитись у вигляді інфосупровуду до "тієї сторони" яка веде гібрідну війну (в тому числі в цивільному одязі але далеко не завжди не з цивільними намірами). Переш в зону бойових дій і нада же тобі прилітає міна! (какая нєожіданность на войнє). Але це Та ти почті мученік протів фошистов.

Коли ж, до цих італійсьих гуманістів, на шхунах прибувають з самих вбитих і злидених країв. Яким мабуть також не зайвий інфосупровід і людська емпатія. Але про що тут писати? Про судна яких маринують на рейдах і відправляють назад? Ніт. Італійській нарід він не такий - їм цікавіше про фошистів почитати.

Нічого особистого, але карма все таки є.
показати весь коментар
30.03.2021 00:04 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2021 01:00 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2021 01:41 Відповісти
Сподіваюсь в разі чого то Украіна не видасть цього хлопця макаронникам
показати весь коментар
30.03.2021 08:24 Відповісти
Уже отсосут с кацапами напару
показати весь коментар
31.03.2021 15:00 Відповісти
 
 