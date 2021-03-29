Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця
Сторона обвинувачення у справі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа подала касаційну скаргу на рішення італійського суду, який визнав його непричетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі.
Цю інформацію Суспільному підтвердила дружина Марківа Діана, передає Цензор.НЕТ.
Також вона додала, що жодні інші обставини, пов'язані з оскарженням вироку суду, поки невідомі.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.
11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
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Складається враження, що вони всі агенти *******, тому що щаслива жінка буде насолоджуватись життям в Італії, а не сидіти в ютюбі цілодобово вишукуючи якісь світові змови, розповсюджуючи всіляку маячню про ковід та агітуючи за Трампа тих, хто за нього навіть проголосувати не може. Не хочу називати навіть імена цих чорноротих, щоб ви не дивились їх відео, та не робили їм рейтинг. Ютюб їх періодично блокує за розповсюдження брехні та пропаганду, але ж вони роблять запасні канали та продовжують агітувати не носити маски, протестувати проти карантину, не робити вакцинацію, ну, кажуть теж саме, що і кацапські тролі на Цензорі, така сама риторика.
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Коли ж, до цих італійсьих гуманістів, на шхунах прибувають з самих вбитих і злидених країв. Яким мабуть також не зайвий інфосупровід і людська емпатія. Але про що тут писати? Про судна яких маринують на рейдах і відправляють назад? Ніт. Італійській нарід він не такий - їм цікавіше про фошистів почитати.
Нічого особистого, але карма все таки є.