Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця

Сторона обвинувачення у справі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа подала касаційну скаргу на рішення італійського суду, який визнав його непричетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Цю інформацію Суспільному підтвердила дружина Марківа Діана, передає Цензор.НЕТ.

Також вона додала, що жодні інші обставини, пов'язані з оскарженням вироку суду, поки невідомі.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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