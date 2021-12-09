Маркив окончательно оправдан итальянским судом

Верховный кассационный суд Рима окончательно подтвердил победу Украины по делу гвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщил его адвокат Олесь Городецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива".

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"В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе", - пояснил адвокат.

Также сняты все претензии к государству Украины.

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"Сегодня поставлена ​​точка! Мы выиграли в Кассационном решении!!!! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных!!!! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает", - написал в своей социальной сети Виталий Маркив.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.