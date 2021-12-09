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Маркив окончательно оправдан итальянским судом

Маркив окончательно оправдан итальянским судом

Верховный кассационный суд Рима окончательно подтвердил победу Украины по делу гвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщил его адвокат Олесь Городецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива".

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"В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе", - пояснил адвокат.

Также сняты все претензии к государству Украины.

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"Сегодня поставлена ​​точка! Мы выиграли в Кассационном решении!!!! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных!!!! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает", - написал в своей социальной сети Виталий Маркив.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

Автор: 

Италия (1640) МВД (9316) суд (25080) Национальная гвардия (2109) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+32
Вітаємо Героя України!!!!
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09.12.2021 18:36
+32
А тепер поверніть хлопцю 7 змарнованих років
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09.12.2021 18:37
+26
Теж непогано! Позов - до правоохоронних органів Італії А там хай відповідачі подають позов у регресному порядку до ініціаторів заяви!
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09.12.2021 18:43
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Добре що все скінчилося добре, але нервові клітини не поновлюються.
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09.12.2021 18:35 Ответить
в отличие от 4 лет которые он провел в тюрьме?
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09.12.2021 19:09 Ответить
Свнпси знову відсмоктали!
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09.12.2021 19:36 Ответить
Добре що не 24. А тепер - позови про компенсацію.
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10.12.2021 06:40 Ответить
Вітаємо Героя України!!!!
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09.12.2021 18:36 Ответить
Герой України, громадянин Італії.
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09.12.2021 20:24 Ответить
А тепер поверніть хлопцю 7 змарнованих років
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09.12.2021 18:37 Ответить
Теж непогано! Позов - до правоохоронних органів Італії А там хай відповідачі подають позов у регресному порядку до ініціаторів заяви!
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09.12.2021 18:43 Ответить
Я думаю, что он так и сделает. И никто не пикнет что работали по заказу тупина, проще будет откупиться.
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09.12.2021 19:15 Ответить
Ну он все таки не 7 лет сидел
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09.12.2021 19:30 Ответить
четыре..тож не мало
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09.12.2021 21:23 Ответить
Це перемога ! Вітаю !
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09.12.2021 18:38 Ответить
наконец то... задолбали проросийские макаронники со своим убитым там журналистом...нефиг шастать где идёт война и стреляют....рашки уши там торчат 100% все это знают кто проплатил и натравил на него...
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09.12.2021 18:41 Ответить
Да какой нахрен журналист? Куча видео есть с тех времён, когда чуваки с надписью "пресса" руководили отрядами обдроченцев.
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09.12.2021 18:46 Ответить
та просто парашка узялa європeйськi норми i пiдiгнала пiд них ситуацiю. тобто описала такими словами щоб пiдпадало пiд усi законнi пункти. вони так скрiзь роблять
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09.12.2021 19:31 Ответить
Очень важная для имиджа Украины победа
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09.12.2021 18:42 Ответить
👍👍👍
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09.12.2021 18:43 Ответить
Отличная новость.
З.Ы. Зеля ещё не выступил с видосиком, как тяжело он ковал эту победу в спортзале и в шаурмячной?
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09.12.2021 18:45 Ответить
ватные макаронники умылись....
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09.12.2021 18:46 Ответить
Лучше бы итальянцы своих сепаров из провинции Больцано арестовали что против ВСУ воевали.
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09.12.2021 18:47 Ответить
радісно
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09.12.2021 18:54 Ответить
Вітаю! "За одного битого двох небитих дають". Якщо на фронт повернеться,я к він "віддячить" сепарам за втрачені роки! Чи буде "давити" їх в тилу?
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09.12.2021 19:02 Ответить
Отлично!!!
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09.12.2021 19:15 Ответить
Вітаю Віталія Марківа і всіх нас з перемогою! Треба б з боку України запитати, що оті клієнти робили на нашій території. А щодо свідка, французького журналіста Вільяма Рогелона відкрити справу про незаконне перебування на українській землі.
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09.12.2021 19:16 Ответить
а теперь позов против судебной системы макаронников..и епать их вместе с рашой
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09.12.2021 19:28 Ответить
може назад в Італію повертатись. До мами.
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09.12.2021 19:37 Ответить
Тепер драти путінських фальсифікаторів в ЄСПЛ
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09.12.2021 19:52 Ответить
Людина Європу від російських фашистів захищала , знищував рашистську наволоч . Його нагороджувати треба, а не судити.
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09.12.2021 20:07 Ответить
Таки Італія не цілком кончєна. Суди працюють.
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09.12.2021 20:31 Ответить
Чудова новина !

Віталію, вдихніть повітря на повні груди і живіть щасливо !
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09.12.2021 20:58 Ответить
Ну хоть что-то: слава богу
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09.12.2021 23:24 Ответить
 
 