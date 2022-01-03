Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі
Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у нещодавно створеній на Фейсбуку групі Free Eugene Lavrenchuk.
"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит поданий з Росії", - зазначено у дописі користувачки Маріанни Гвидічі-Палій.
За її словами, деталі справи наразі не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи, невідомо.
Дописувачка повідомила також, що режисер отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.
"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити ектсрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", - йдеться у дописі.
Останній допис на Фейсбук-сторінці самого Лавренчука датується 15 грудня 2021 р. У ньому повідомляється, що режисер летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія).
Євген Лавренчук впродовж трьох років був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Йому вдавалося втілювати новаторські проєкти. В розпал пандемії в 2020 році Одеський оперний театр зробив професійну телекіноверсію опери, за яку Лавренчука перед цим номінували на Шевченківську премію - La Traviatа, за що був номінований на Шевченківську премію.
Також Лавренчук став ректором "Першої української школи театру і кіно".
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А загалом негарно себе ведуть італійці...
Она всегда цепляется за это.
Украинцы, не нужно ездить в эту страну! Если вы не хотите попасть в московский Гулаг после посещения говноиталии.
Фашистами были, фашистами и остались.
пару раз так сделать,и итальяшки,да и остальные,в следующий раз будут думать...
12:00 | 03.01.2022
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Саркофаг Ярослава Мудрого в Софії Київській. Фото з відкритих джерел
Тіло київського князя Ярослава Мудрого пропали без вісті після того, як його склеп у 1939 році було вивезено до Ленінграду (Санкт-Петербург). Так Україна втратила колосальну історичну цінність - рештки правителя, які могли довести європейський, а не російський, спадок країни і спростувати ******* російську пропаганду.
Про це йдеться у дослідженні авторитетного американського видання https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-conflict-lies-in-the-bones-of-an-11th-century-prince-11641052801 The Wall Street Journal .
******* роспропаганда базується на хибній ідеї "єдиного історичного і духовного простору" України та Росії. Цим Кремль намагається виправдати своє вторгнення на територію сусідньої держави. Поряд з тим, офіційний Київ наполягає на приналежності до європейської культури.
Автори дослідження стверджують, що кінець конфлікту могло б покласти ретельне вивчення рештків тіла Ярослава Мудрого, які таємничим чином зникли трохи менше ста років тому.
У наші дні Москва намагається привласнити ім'я київського князя. Нещодавно його іменем було названо новий фрегат ВМС РФ у Балтійському морі.
Князь пішов з життя у 1054 році, після чого був похований у білому мармуровому саркофазі в київському Софійському соборі. До совєтської окупації території України, тіло перебувало у безпеці.
Однак, напередодні Другої світової війни, у 1939 році більшовики прийняли рішення про перевезення саркофагу до Ленінграду (Санкт-Петербург), нібито, для проведення дослідження.
Пізніше саркофаг було повернуто до Києва, але вже без тіла князя. У 2009 році українські вчені відкрили саркофаг для проведення власного аналізу ДНК кісток Ярослава Мудрого, однак рештків князя там не було. Всередині був лише жіночий скелет, імовірно, дружини князя Інгігерди.
Через деякий було висловлене припущення, що тіло князя може перебувати на території США. Зокрема відомо, що генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська у 2010 році відвідала церкву Святої Трійці Російської православної церкви у Нью Йорку, де розпитувала місцеве духовенство Моспатріархату про місцезнаходження тіла князя Ярослава Мудрого. Там їй не змогли надати достовірну інформацію.
У наші дні українська влада намагається встановити місцезнаходження тіла князя і домогтись його повернення до Києва. У 2016 році Адміністрація президента України звернулась до Міністерства юстиції США з проханням допомогти у розшуках рештків Ярослава Мудрого. Після цього посадовці Міністерства національної безпеки США провели низку обшуків у релігійних спорудах РПЦ в Америці, однак бажаного результату в результаті проведення слідчих дій, досягнуто не було.
или не патриот? или - чем дальше, тем роднее?