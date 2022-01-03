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Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі

Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у нещодавно створеній на Фейсбуку групі Free Eugene Lavrenchuk.

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"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит поданий з Росії", - зазначено у дописі користувачки Маріанни Гвидічі-Палій.

За її словами, деталі справи наразі не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи, невідомо.

Дописувачка повідомила також, що режисер отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.

"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити ектсрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", - йдеться у дописі.

Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі 01

Останній допис на Фейсбук-сторінці самого Лавренчука датується 15 грудня 2021 р. У ньому повідомляється, що режисер летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія).

Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі 02

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Євген Лавренчук впродовж трьох років був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Йому вдавалося втілювати новаторські проєкти. В розпал пандемії в 2020 році Одеський оперний театр зробив професійну телекіноверсію опери, за яку Лавренчука перед цим номінували на Шевченківську премію - La Traviatа, за що був номінований на Шевченківську премію.

Також Лавренчук став ректором "Першої української школи театру і кіно".

затримання (4339) Італія (1567) Лавренчук Євген (9)


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Топ коментарі
+66
В ответ украинские спецслужбы разрешат въезд очередному басте или киркорову.
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03.01.2022 17:30
+48
Италия опять обозначила" свое особое отношение" с Московией.
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03.01.2022 17:33
+32
Где есть говно (преступность, коррупция, авторитаризм, война), там всегда будет паРаша.
Она всегда цепляется за это.
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03.01.2022 17:35
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В ответ украинские спецслужбы разрешат въезд очередному басте или киркорову.
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03.01.2022 17:30 Відповісти
Правильно! Відповідь повинна бути асиметричною.
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03.01.2022 17:38 Відповісти
по сути ясно после того как убили многих противников и людей имевших свое мнение о Путине и не восторгались им.... а даже критиковали после того как отправили на зону обывшего срок Навального (при всем к нему фэ и так далее) я о факте-- то не мудрено они бы долг Царьской России повесили на этого человека.... Россия набирает себе пленников и смотрите- кто им в подручных.... ПРАВИЛЬНО ФАШИСТЫ ИТАЛЬЯШКИ МАКАРОННИКИ ГРЕБАННЫЕ.. мрази еще те сталкивался с итальянцами порядочных нет есть просто суки... а есть твари... нет надо не кацапов арестовыватьа братьв плен по надуманным делам у нас можно и 10 лет стружку снимать в СИЗО и судах.. и главное все по Конституици и Законам Европейским.. итальянцев венгров кто там еще в наш адрес гавкает а евреев Израильтян и потом ПРОДАВАТЬ отпускать на волю судебными решениями.... ЗА 400- 500 МИЛЛИОНОВ ЕВРО-ДОЛЛАР ИЛИ ДАЖЕ ЗА 1 МЛРД. вот тогда начнут думать!! не открывать свой рот в наш адрес и комментировать с позицици России и вообще избегать всяких отношений с Парашей ибо надо дать понять на личностном фоне ударит и даже сильно- как отравление газом или ожог серной кислотой...
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03.01.2022 18:15 Відповісти
Якщо й були фін порушення в РФ 8 років тому - зарахуйте це превентивні санкції проти агресора, відпустіть та нагородіть

А загалом негарно себе ведуть італійці...
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03.01.2022 18:11 Відповісти
Служба баканова України не на що інше не здатна
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03.01.2022 18:22 Відповісти
Бо басту з кєркоровим любить лєнка-скумбрія, она же ополченка, та жінка-расєянка ванькі бакланова. Хто ж їм заборонить?!

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03.01.2022 19:09 Відповісти
Италия опять обозначила" свое особое отношение" с Московией.
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03.01.2022 17:33 Відповісти
Где есть говно (преступность, коррупция, авторитаризм, война), там всегда будет паРаша.
Она всегда цепляется за это.
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03.01.2022 17:35 Відповісти
20 баксів ...= 30 срібників .
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03.01.2022 17:37 Відповісти
так деды ж вместе воевали!
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03.01.2022 18:47 Відповісти
Агась, дєди воювали. Берлусконі з пуйлом на проститутьських фронтах з малолєтками.
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03.01.2022 19:15 Відповісти
Країна - Чєго ізволітє? ))) Їх ще не заставили пармезан переіменувати в сирок Дружба?
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03.01.2022 17:35 Відповісти
Натомість французьке шампанське стало французьким ігристим.
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03.01.2022 17:40 Відповісти
ху.сє італ'яшки ох.їли сукі
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03.01.2022 17:37 Відповісти
Знову італьяшки під кацапів прогнулись...
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03.01.2022 17:38 Відповісти
- нове "кыно" знімають на рублі РВії в Італії ...
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03.01.2022 17:41 Відповісти
нє,той чувак працював всю дорогу у московітів і потім класика жанру-вкрав бабки і в Ізраїль від інтерполу тіпа політічєскій,один плюс-украв у кацапів
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03.01.2022 19:00 Відповісти
ну не задаром же, ***** и предложил итальяшек, как место "переговоров". дорого, но он не жалеет.
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03.01.2022 17:45 Відповісти
Мабуть у них ще багато при владі друзів берлусконі, вялікого друга куйла
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03.01.2022 17:49 Відповісти
ах вы ж макарошки фашисты проклятые! то Маркива нашего вымучили, а теперь взяли нового заложника??!
Украинцы, не нужно ездить в эту страну! Если вы не хотите попасть в московский Гулаг после посещения говноиталии.
Фашистами были, фашистами и остались.
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03.01.2022 17:50 Відповісти
Chi semina vento raccoglie tempesta.
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03.01.2022 17:51 Відповісти
Чем быстрее Пидоросию закрою железным занавесом тем лучше. Ниокаком мире и переговорах не может быть и речи. ********* пока существует не даст жить никому
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03.01.2022 18:07 Відповісти
Краще закрити її кришкою труни. Так найдійніше.
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03.01.2022 23:00 Відповісти
Мокшане знову італ'яшками підтерлись, а ті й раді, хай ще "ітально веро" їм заспівають та пармезана пришлють
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03.01.2022 18:24 Відповісти
Наше посольство в Италии обязано ознакомиться с обвинениями и опубликовать их.... И ,вообще, надо поднимать большой шум в западной прессе. Надо вдолбить в головы европейцев, что, если они хоть раз побывали на паРаше, то даже через 10 лет их смогут вытащить в маскальскую тюрьму по абсолютно любому липовому обвинению.... Добро пожаловать в расею - тюрьма обеспечена...
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03.01.2022 18:44 Відповісти
это прежде всего надо вдолбить в головы украинцам!
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03.01.2022 19:21 Відповісти
Збирав гроші для підготовку замаху на Х**ла.
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03.01.2022 18:52 Відповісти
Резал москалей с Яценюком.
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03.01.2022 19:01 Відповісти
Віталія Марківа московії було замало, знайшли іншого українця, кого італія почала мучити
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03.01.2022 18:58 Відповісти
Кстати,а как там история с петухом кацапским,которого задержали в Чехии?
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03.01.2022 19:00 Відповісти
в ответ надо сразу же задерживать в Украине любую итальянскую морду и предъявлять пособничество сепаратистам.

пару раз так сделать,и итальяшки,да и остальные,в следующий раз будут думать...
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03.01.2022 19:00 Відповісти
Идет набор обменного фонда на случай срочной эвакуации дерьмака.
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03.01.2022 19:01 Відповісти
Італія,як і кацапія по факту вже є ворожою до України.Марків - початок, Лавренчук- продовження, і це не кінець.
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03.01.2022 19:04 Відповісти
Там ще Шевченко Дженоа тренує. Не здивує,коли на нари загремить.
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03.01.2022 19:13 Відповісти
А они случайно не эти €.
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03.01.2022 19:14 Відповісти
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03.01.2022 19:16 Відповісти
Сенцов №2...РАБссия собирает украинцев в заложники по всему Миру...Метод Феликса Дзержинского брать в заложники работает с декабря 1917 года и по сей день...
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03.01.2022 19:18 Відповісти
наши и тут отстают - за 8 лет войны с росией интерпол должен быть завален заявками прокуратуры Украины на экстрадицию сотен росиянских политиков, бизнесменов, певцов и артистов, принимавших участие, высказывавших поддержку, агрессивным действиям фашистского режима росии на территории Украины!
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03.01.2022 19:22 Відповісти
Щось не так про ***** сказав? за що ?
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03.01.2022 19:24 Відповісти
думаю нет. судя по тексту мордва выставила ему предъяву в потужном реформизме ( воровстве и финансовом шахер - махере).
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03.01.2022 19:29 Відповісти
Мордва стурбована крадіжками в стінах одеського театру? Ти не іпанувся часом?
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03.01.2022 20:21 Відповісти
Что холеные итальяшки, что немецкие швайне, что жабоеды, все до последнего лицемеры. Слишком привыкли кушать вкусно и досыта, а тут все валится. Вот в условиях далеко не мира, все и окажут кто они на самом деле. Один хер, у нас земля плодородная, пусть свой поток нюхают и грызут песчаники.
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03.01.2022 19:24 Відповісти
штото тут не чисто. взяли в оборот по приезду из земли обетованной в Италию. Какое отношение он имеет к Украине?
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03.01.2022 19:25 Відповісти
РАБссия ждет долгосрочных контрактов для ГрязьПрома...а их никто не предлагает...Потому быдло Мавзолейное злое на весь Мир.... придумало Ультиматумы для НАТО и США...,покатаем вдоль Украины военную технику,вдруг Байден и Столтенберг сделают Обсерон...
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03.01.2022 19:28 Відповісти
Вроде бы это не военный и не политик. Или в статье не все рассказано?
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03.01.2022 19:29 Відповісти
Понятно зато на чьей стороне Италия(
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03.01.2022 19:32 Відповісти
Серый Кардинал Италии Сильвио Берлускони...давний братан Путлера
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03.01.2022 19:35 Відповісти
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03.01.2022 19:37 Відповісти
а денісова зайнята тим, що нянчить саакашвілі
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03.01.2022 19:36 Відповісти
maiali sporchi leccano il culo di *****.
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03.01.2022 20:40 Відповісти
А, что если бы случилось, если бы какой то кацап в Киеве проворовался и втик в Италию?
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03.01.2022 20:43 Відповісти
Росія викрала з Києва тіло князя Ярослава Мудрого, щоб приховати таємницю європейського спадку України, - дослідження WSJ



12:00 | 03.01.2022



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https://df.news/category/top/ Toп



https://i1.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/01/e898a699b1337d01a03edf2cee13285f.jpeg?fit=740%2C375&ssl=1
Саркофаг Ярослава Мудрого в Софії Київській. Фото з відкритих джерел

Тіло київського князя Ярослава Мудрого пропали без вісті після того, як його склеп у 1939 році було вивезено до Ленінграду (Санкт-Петербург). Так Україна втратила колосальну історичну цінність - рештки правителя, які могли довести європейський, а не російський, спадок країни і спростувати ******* російську пропаганду.

Про це йдеться у дослідженні авторитетного американського видання https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-conflict-lies-in-the-bones-of-an-11th-century-prince-11641052801 The Wall Street Journal .

******* роспропаганда базується на хибній ідеї "єдиного історичного і духовного простору" України та Росії. Цим Кремль намагається виправдати своє вторгнення на територію сусідньої держави. Поряд з тим, офіційний Київ наполягає на приналежності до європейської культури.

Автори дослідження стверджують, що кінець конфлікту могло б покласти ретельне вивчення рештків тіла Ярослава Мудрого, які таємничим чином зникли трохи менше ста років тому.

У наші дні Москва намагається привласнити ім'я київського князя. Нещодавно його іменем було названо новий фрегат ВМС РФ у Балтійському морі.

Князь пішов з життя у 1054 році, після чого був похований у білому мармуровому саркофазі в київському Софійському соборі. До совєтської окупації території України, тіло перебувало у безпеці.

Однак, напередодні Другої світової війни, у 1939 році більшовики прийняли рішення про перевезення саркофагу до Ленінграду (Санкт-Петербург), нібито, для проведення дослідження.

Пізніше саркофаг було повернуто до Києва, але вже без тіла князя. У 2009 році українські вчені відкрили саркофаг для проведення власного аналізу ДНК кісток Ярослава Мудрого, однак рештків князя там не було. Всередині був лише жіночий скелет, імовірно, дружини князя Інгігерди.

Через деякий було висловлене припущення, що тіло князя може перебувати на території США. Зокрема відомо, що генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська у 2010 році відвідала церкву Святої Трійці Російської православної церкви у Нью Йорку, де розпитувала місцеве духовенство Моспатріархату про місцезнаходження тіла князя Ярослава Мудрого. Там їй не змогли надати достовірну інформацію.

У наші дні українська влада намагається встановити місцезнаходження тіла князя і домогтись його повернення до Києва. У 2016 році Адміністрація президента України звернулась до Міністерства юстиції США з проханням допомогти у розшуках рештків Ярослава Мудрого. Після цього посадовці Міністерства національної безпеки США провели низку обшуків у релігійних спорудах РПЦ в Америці, однак бажаного результату в результаті проведення слідчих дій, досягнуто не було.
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03.01.2022 21:09 Відповісти
Украинский режиссер Евгений Лавренчук до 2014 года в течение ряда лет работал в России и возглавлял «Польский театр в Москве», который после того, как Евгений выехал из РФ в Украину, был признан банкротом, а его учредителей привлекали к уголовной и гражданской ответственности за долги и финансовые махинации. Заключив контракт с Одесским театром оперы и балета, Лавренчук до марта 2021 года работал его главным режиссером, однако из-за конфликта с администрацией театра, стороны решили не продолжать контракт и Лавренчук, заявив, что имеет предложения от зарубежных театров, выехал из Украины.
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03.01.2022 21:29 Відповісти
Правильний висновок з цієї історії - нєхєр їздити на росію, бо потім невідомо шо вони з тобою утнуть.
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03.01.2022 21:41 Відповісти
А что он в италии делает? если украинский - так в украину ехать надо....

или не патриот? или - чем дальше, тем роднее?
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03.01.2022 21:56 Відповісти
ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МУТИРОВАННОЕ ШТАЙЗЕ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ В ИТАЛИИ !!!
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04.01.2022 08:14 Відповісти
как может террористы требовать...макаронники вообще башкой тронулись переели спагетти
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04.01.2022 11:13 Відповісти
 
 