Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у нещодавно створеній на Фейсбуку групі Free Eugene Lavrenchuk.

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"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит поданий з Росії", - зазначено у дописі користувачки Маріанни Гвидічі-Палій.

За її словами, деталі справи наразі не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи, невідомо.

Дописувачка повідомила також, що режисер отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.

"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити ектсрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", - йдеться у дописі.

Останній допис на Фейсбук-сторінці самого Лавренчука датується 15 грудня 2021 р. У ньому повідомляється, що режисер летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія).

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Євген Лавренчук впродовж трьох років був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Йому вдавалося втілювати новаторські проєкти. В розпал пандемії в 2020 році Одеський оперний театр зробив професійну телекіноверсію опери, за яку Лавренчука перед цим номінували на Шевченківську премію - La Traviatа, за що був номінований на Шевченківську премію.

Також Лавренчук став ректором "Першої української школи театру і кіно".