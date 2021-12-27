Українські військовослужбовці затримали на Луганщині російського найманця, який під наркотиками йшов до українських позицій

Вранці 27 грудня українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування найманця з "ЛНР", який у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об’єднаних сил.

Зазанчається, що у районі спостережного пункту одного із підрозділів ВСУ на Луганщині "затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ".

"Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України.

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Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої "ЛНР". У подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого", - йдеться в повідомленні.