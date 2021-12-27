Українські військовослужбовці затримали на Луганщині російського найманця, який під наркотиками йшов до українських позицій
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Вранці 27 грудня українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування найманця з "ЛНР", який у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об’єднаних сил.
Зазанчається, що у районі спостережного пункту одного із підрозділів ВСУ на Луганщині "затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ".
"Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України.
Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої "ЛНР". У подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого", - йдеться в повідомленні.
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Та ладно.
Або хоч поїсти щось нормальне.
В сенсі не затримувати таких треба.
Зараз гуманна Україна адвоката йому надасть безкоштовного. В кращому випадку отримає невеликий термін як учасник НЗФ. А то й взагалі ніяких доказів не знайдеться.
Спроби вивести автомобіль між краєм ями і соснами ні до чого не привели Добре - недалеко була пилорама і звідти "рятувальники" підвезли дошки - "50-ки" настелили на яму і вручну викотили автомобіль!
А які наші органи Ви маєте на увазі? Дупу? Нирки?
Інша справа, чи піде ця інформація в роботу, поки малорос робить вигляд, що він Гетьман.
Застрелили бы и пускай бы лежало на нейтральной полосе.
Диким собакам хоть какая то еда.
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