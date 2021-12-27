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Українські військовослужбовці затримали на Луганщині російського найманця, який під наркотиками йшов до українських позицій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військовослужбовці затримали на Луганщині російського найманця, який під наркотиками йшов до українських позицій

Вранці 27 грудня українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування найманця з "ЛНР", який у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об’єднаних сил.

Зазанчається, що у районі спостережного пункту одного із підрозділів ВСУ на Луганщині "затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ".

"Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє воїнів ОС важко поранені внаслідок дій російських військ на Донбасі, з початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, - пресцентр

Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої "ЛНР". У подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Ампутируйте ему ноги, чтоб больше не приходил в Украину!!!
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27.12.2021 22:17
+12
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27.12.2021 22:51
+11
Лугандонський наркоша був посильним і прямував до Вавочки.
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27.12.2021 22:20
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Ампутируйте ему ноги, чтоб больше не приходил в Украину!!!
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27.12.2021 22:17 Відповісти
Согласен, только ноги желательно ампутировать в районе кадыка.
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28.12.2021 00:10 Відповісти
Пошлют заниматься разминированием, ноги ампутируются сами по себе.
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28.12.2021 08:54 Відповісти
Где фамилия этой свинособаки?
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27.12.2021 22:19 Відповісти
почему мокша не в режиме зомби-апокалипсис?
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27.12.2021 22:20 Відповісти
Лугандонський наркоша був посильним і прямував до Вавочки.
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27.12.2021 22:20 Відповісти
Сто пудов наркоман. И фамилия у него скорее всего земленский. Родственник.
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27.12.2021 22:23 Відповісти
Хароший мальчик.
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27.12.2021 22:23 Відповісти
Навіть наркомани не видержують "цапського миру".
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27.12.2021 22:25 Відповісти
все они выдерживают, причем они сами являются неотрывной частью этого мира и способствуют его расширению
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28.12.2021 02:26 Відповісти
Его постоянно задерживают. Наши даже ставки делают - придет на этой неделе или нет. Он безопасный, откликается на прозвище Синяк.
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27.12.2021 22:26 Відповісти
)
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Тобто його щоразу відпускають ?
Та ладно.
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Там таких в Лугандоне полно, нефиг их прикармливать... Дадут пенделя и пускай обратно к своим камрадам идет)
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27.12.2021 22:47 Відповісти
Так, може, він думає, що наші пожаліють і дадуть на дозу.
Або хоч поїсти щось нормальне.
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27.12.2021 23:39 Відповісти
Сміх-сміхом, а пишуть, що цей урод з 2006 по 2012 сидів у тюрмі за вбивство. Ну і навіщо він нам живий і всі його товариші по зброї? Зробіть нормальні мінні поля, щоб не вешталися такі уроди або наступного разу пристрельте по-тихому. Собаці - собача смерть.
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28.12.2021 11:54 Відповісти
Не треба таких затримувати.
В сенсі не затримувати таких треба.
Зараз гуманна Україна адвоката йому надасть безкоштовного. В кращому випадку отримає невеликий термін як учасник НЗФ. А то й взагалі ніяких доказів не знайдеться.
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27.12.2021 22:29 Відповісти
пару ему надыбайте в камеру из соотечественников с шваброй ...
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27.12.2021 22:30 Відповісти
Шо там говорят на ******** свинособака просвирин сдох.
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27.12.2021 22:33 Відповісти
У петухов траур.

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27.12.2021 22:35 Відповісти
обменный фонд.
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27.12.2021 22:35 Відповісти
т.е. вот так просто (хоть и под наркотой) можно дойти до наших позиций?....
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27.12.2021 22:42 Відповісти
Дошел же )
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27.12.2021 22:44 Відповісти
пьяному море по-колено - нарику минное поле не минное ))))
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27.12.2021 22:50 Відповісти
А взагалі-то років 25 тому був сам свідком такої ситуації: гарнізон "Десна" Житлова зона військового містечка по краях заросла соснами десь мінімум 45-50 річного віку Між соснами стоїть легковий автомобіль Спереду і ззаду (на відстані в 2-3 м) - стовбури дерев діаметром до 40 см Справа від автомобіля (в півтора метрах) - дві сосни такого ж діаметру Зліва (на відстані не більше двох метрів) - яма глибиною до метра і діаметром до 3-х Як водій вночі умудрився туди заїхать - невідомо! Та ще й по-п"яні!
Спроби вивести автомобіль між краєм ями і соснами ні до чого не привели Добре - недалеко була пилорама і звідти "рятувальники" підвезли дошки - "50-ки" настелили на яму і вручну викотили автомобіль!
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28.12.2021 07:42 Відповісти
бо ласты загубыв...
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27.12.2021 22:54 Відповісти
Замовили «нового руського» кіллеру. «Новий руський» про це довідався, та й каже: «Примем меры…». Випив три пляшки «віскаря» та й пішов собі. Кіллер його вистежив, вицілив, стріляв, стріляв, два ящики патронів перевів, а вцілити не зміг, так «мішень» хилиталася…
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28.12.2021 07:29 Відповісти
Нада було його на зиму скотчем до сосни примотати , вверх ногами . Шоб не втік .
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27.12.2021 22:48 Відповісти
Бесполезно, скотч съедает и опять к нашим прется...
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27.12.2021 23:06 Відповісти
повішати сцуку і всього ділов. на обмін "товар" зовсім не придатний... **** не дасть за нього навіть черевика з ноги українського заручника.
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27.12.2021 22:50 Відповісти
Під час перемир'я слід позиції орків закидувати з мінометів ємностями з бухлом. Дивишся і обмінний фонд збільшуватиметься...
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27.12.2021 22:50 Відповісти
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27.12.2021 22:51 Відповісти
Порох обрил и убил своего брата...
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27.12.2021 22:57 Відповісти
)) тот чувачок под шварца из терминатора судного дня косил. шо то пошло не так.
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27.12.2021 23:16 Відповісти
Если на нем нет трупов можно и маленький срок дать,да еще если гражданин Украины.У нас нет смертной казни.Впрочем наши органы лучше меня знают,что с ним делать.Если наркоман- вылечить невозможно.
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27.12.2021 22:52 Відповісти
А як Ви дізнаєтеся про трупи? ( Ну хіба сам розповість)
А які наші органи Ви маєте на увазі? Дупу? Нирки?
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27.12.2021 23:16 Відповісти
Повірте - в наших є дуже багато інформації ледь не про кожного.

Інша справа, чи піде ця інформація в роботу, поки малорос робить вигляд, що він Гетьман.
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27.12.2021 23:29 Відповісти
Аж из Киева добрёл, бедолага...
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27.12.2021 22:54 Відповісти
Нафига это животное задержали?
Застрелили бы и пускай бы лежало на нейтральной полосе.
Диким собакам хоть какая то еда.
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27.12.2021 22:54 Відповісти
Еще чего в обменньій фонд пойдет
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28.12.2021 06:21 Відповісти
Парламентёр?
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27.12.2021 22:56 Відповісти
Ага. Такой же как и ты наркоша. Люмпен и маргинал.
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27.12.2021 23:12 Відповісти
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27.12.2021 23:24 Відповісти
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27.12.2021 22:57 Відповісти
Ніс робити закладку для зеленського???
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27.12.2021 22:58 Відповісти
файні наркотики, вказували вірний шлях до оп
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27.12.2021 23:04 Відповісти
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
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27.12.2021 23:08 Відповісти
відпустіть його , то сценарист 95-го кварталу, позаштатний.
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27.12.2021 23:14 Відповісти
Дірявий ранець з фарбою на спину, і пустити назад, позначати прохід в мінних полях.
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27.12.2021 23:16 Відповісти
вiд якого виду наркотикiв так штирить що ходить пробиває?
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28.12.2021 00:24 Відповісти
Российские войска ....
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28.12.2021 06:11 Відповісти
Нафига он нужен? Там бы и закопали собаку, на месте
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28.12.2021 06:26 Відповісти
Это был наркокурьер Осла вместо Гогиашвили
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28.12.2021 07:50 Відповісти
Рыночная экономика, шел туда где дешевле.
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28.12.2021 09:49 Відповісти
 
 