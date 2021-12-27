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Двоє воїнів ОС важко поранені внаслідок дій російських військ на Донбасі, з початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, - пресцентр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє воїнів ОС важко поранені внаслідок дій російських військ на Донбасі, з початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, - пресцентр

Від початку доби 27 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил:

- в напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

- неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17,

- в районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм;

- на околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я - важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ біля Горлівки

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+39
Что там Ермак рассказывал о 10 шагах величайшего "миротворца"? Просо перестать стрелять?
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27.12.2021 18:20
+33
вот эту ковидную тысячу лучше было бы направить на страховой фонд для ЗСУ, чтобы каждый инвалид войны с руссонацистами получил несколько миллионов гривен.
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27.12.2021 18:24
+28
Скорішого одужання воїнам.
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27.12.2021 18:20
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Скорішого одужання воїнам.
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27.12.2021 18:20 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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27.12.2021 18:20 Відповісти
Что там Ермак рассказывал о 10 шагах величайшего "миротворца"? Просо перестать стрелять?
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27.12.2021 18:20 Відповісти
Че то квартальцев не видно и не слышно, уже вошли в новогоднее пике?
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27.12.2021 18:22 Відповісти
Делят "наколядованное" непосильным трудом за год.
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27.12.2021 18:24 Відповісти
вот эту ковидную тысячу лучше было бы направить на страховой фонд для ЗСУ, чтобы каждый инвалид войны с руссонацистами получил несколько миллионов гривен.
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27.12.2021 18:24 Відповісти
1000%
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27.12.2021 18:25 Відповісти
Толковое предложение! Думаю, не одна тысяча вакцинировавшихся людей с любовью и благодарностью перечислила бы эту 1000 гр. для воинов вместо тупейших предложений типа спортзала, фитнесцентра и театра в глухой деревне. Может, запустим петицию на эту тему, а? Актуально ведь!
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27.12.2021 21:32 Відповісти
хто хоче, той дочекається доки можна буде готівкою забрати у наступному році і переведе волонтерам чи у фонди
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27.12.2021 22:31 Відповісти
ну бубаноид знатный держатель слова...
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27.12.2021 18:24 Відповісти
Дєрьмак побачив перемиріє, коли хвилин двадцять не стріляли. Швидкого одужання воїнам!
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27.12.2021 18:28 Відповісти
любишь своего фюрерка,животное?
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27.12.2021 18:31 Відповісти
русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом
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27.12.2021 18:35 Відповісти
животное, а ты кого больше любишь - ***** или рамзанку дырова?
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27.12.2021 18:41 Відповісти
А де твоя мова, цапе ?
Ти ж в курсі, що російська то не твоя рідна, а запозичена з церковних книжок, з латини, і з німецької, тощо ?
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27.12.2021 18:46 Відповісти
Миша, нафига ты написал что Путин *****?
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27.12.2021 18:51 Відповісти
Перемішалось лише у ваших ватяних головах.
Нічого свого - все тирене у інших.
І якщо вже називаєш нас свинями, то по всіх канонах ти - ПІДСВИНОК.
А знаєш чого, бо засновник вашої недостолиці похований в Києві, прикінь..
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27.12.2021 18:52 Відповісти
ДЕ ???
Не у Богом даній Україні, а на мокшанських болотах ?
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27.12.2021 19:00 Відповісти
Такий ти смішний... А очі у тебе вузькі як у монгола
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27.12.2021 19:05 Відповісти
кацап иди на пуйло ! ))
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27.12.2021 19:08 Відповісти
Всупереч...
Ми існуємо і будемо існувати. А ви - ні.
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27.12.2021 19:09 Відповісти
И мамку твою хряку дали на растерзагие, но та знала как хрюше сделать приятное так и ты опоросилсч
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27.12.2021 19:30 Відповісти
А РФ створена Єльциним.
Не знав, москалик ?
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27.12.2021 19:30 Відповісти
Це роіська то ? Та ви бідніші ніж окремий американський штат.
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27.12.2021 19:10 Відповісти
Це у іншому вимірі ?
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27.12.2021 19:31 Відповісти
русский, а кто на вашей помойке самый русский - *****, шойга или рамзанка дыров?
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27.12.2021 19:01 Відповісти
дуня, тьі нацизм в засрашке уже устроила, здесь поискать пришла?
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27.12.2021 19:02 Відповісти
Значна частина кацапів навіть не дотягують до тварин. Це вже очевидно.
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27.12.2021 18:34 Відповісти
Ты перевод кадыркой извинился а лаптеногий? Хрюкать в его стране он не разрешал никому!
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27.12.2021 18:43 Відповісти
Миша? Ещё и Емин? Из евреев что ли? Точно перед кадыркой извинятся будешь!
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27.12.2021 18:45 Відповісти
Зеленський почав збирати криваву жатву та приносити українських вояків у жертву своїми заборонами стріляти, єдиний вихід збереження життів - зміщення зеленського з керівного посту
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27.12.2021 18:35 Відповісти
І де та тиша, яку обіцяли. Нашим героям швидкого одужання і здоров'я.
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27.12.2021 18:40 Відповісти
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27.12.2021 18:46 Відповісти
Якщо ото - єрмаківське перемир'я, то що тоді є бойовими діями?
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27.12.2021 18:50 Відповісти
Ермак ваш выход, без шлема и броника, перемирие, которого ты достиг.
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27.12.2021 19:05 Відповісти
Требуем Ермака дать комментарии по поводу своего заявления о " всестороннем прекращении огня" который он анонсировал, и последующих событий. Его заявление можно расценивать как в ведение в заблуждение состав ВСУ находящийся на линии соприкосновения , в следствии которых ВСУ Украины имеют потери в виде тяжело раненных. А это по сути уже уголовная статья. Просим ген прокурора возбудить дело против Ермака по этому вопросу, по статье государственная измена, с арестом, или заставой в 2 миллиарда гривен. С немедленным отстранением его от должности.
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27.12.2021 19:05 Відповісти
Одужуйте, воїни !
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27.12.2021 19:30 Відповісти
Перемирие от пониженки секретутки - ерьмачк и билят...
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27.12.2021 19:46 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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27.12.2021 19:53 Відповісти
Отвечать конечно нельзя? Из Арты с помощью безпилотников? Как а верховный главнокомандующий? Так и будут пацаны гибнуть и калечится
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27.12.2021 19:56 Відповісти
А де ж наші Байрактари? Чи Дєрмак заборонив?
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27.12.2021 20:04 Відповісти
це реально саме те,про що домовився рашистський "кріт" з терористами і закамуфляжив вивіскою "перемир'я"
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27.12.2021 20:13 Відповісти
Так Зе же вроде опять перемирие насосал? Или плохо сосал надолго не хватило, опять. И солдат по человечески жалко не украинцев нет, за любой тупой выбор надо платить, а это уже 2й тупой выбор после майдана, ну а если брать депутатов то это беспрерывно череда тупых выборов.
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28.12.2021 00:04 Відповісти
 
 