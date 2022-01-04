Мати затриманого українського режисера Лавренчука: Сподіваюсь, Італія не видасть сина Росії

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.

Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії", – сказала жінка.

Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався з Тель- Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

"Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином", ‒ розповіла мати затриманого.

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Ірина Лавренчук розповіла, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому. "У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму", ‒ повідомила вона.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.