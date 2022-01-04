Мати затриманого українського режисера Лавренчука: Сподіваюсь, Італія не видасть сина Росії
Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.
Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії", – сказала жінка.
Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався з Тель- Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.
"Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином", ‒ розповіла мати затриманого.
Ірина Лавренчук розповіла, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому. "У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму", ‒ повідомила вона.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.
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Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
знайдеться!
І тримай себе в руках.
його звинувачують у "мошенничестве в особо крупних размерах",..
а ще він випусник "стаєнь Віктюка".... ))).
те,що його звинувачували у пропаганді гомосексуалізму у Томську -це напевне наклеп )))_
все ж таки хотілося би знати навіть формальну кацапську формуліровку обвинувачення за якою його італійці його затримали.
Війну почали москальскі мудаки разом з гітлером . А Британія не ігнорувала тоді й відповіли, й доречі дуже якісно били німців, не горами трупів як московія - бабийсчонаражают.
Тікали кацапи з Чечні й досі дань сплачують Чечні.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливый раб *********** на швабре.
Ніхто за кордон від війни не тікав, переїхали до Київа та іньших міст з Донецька та Луганська, й добре коли зрозуміли що заСрашка ворог а є котри й у Києві ватними залишаються.
Якщо до мене то я поїхав з України ще у 2002 році. Так що Ви помилилися на 99,9% . Буває.
Не робіть висновків незнаючи нічого й не потраплятиме у ситуації де виглядатимете нерозумною людиною.
Ви балобол дядьку.
Й друзів маю загиблих.... не пишіть чого не знаєте кажу ж....
а Анексію Криму ще Порошенко "виніс за дужки"... ((
Чи соловьйова у котрого будинок у Італії?
Скільки тихих посібників рашизма ще у світі?
найгребанутіший вибір летіти в Україну через них...
Почему родственники не давали поднимать шум?
https://www.bbc.com/russian/news-59866671 що пише ББС .
В октябре 2013 года суд в Томске отказал Лавренчуку в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к городской администрации и местному совету старейшин, которые обвинили его в пропаганде гомосексуализма. Дело касалось разгоревшегося в 2011 году в Томске скандала после постановок Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" в томском Театре юного зрителя. По мнению местных властей, режиссер пропагандировал гомосексуализм среди детей, Лавренчук счел такие утверждения клеветой.
пусть ти гей благородних кровей..
пусть благоверная жена твоя тоже...
...
но детей развращать -ето слишком !