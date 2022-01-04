УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4626 відвідувачів онлайн
Новини
10 386 51

Мати затриманого українського режисера Лавренчука: Сподіваюсь, Італія не видасть сина Росії

Мати затриманого українського режисера Лавренчука: Сподіваюсь, Італія не видасть сина Росії

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.

Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії", – сказала жінка.

Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався з Тель- Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

"Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином", ‒ розповіла мати затриманого.

Також читайте: МЗС підтвердило затримання в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

Ірина Лавренчук розповіла, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому. "У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму", ‒ повідомила вона.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

Автор: 

Італія (1569) росія (65073) Лавренчук Євген (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
не забуваймо - це Італія, а не Польща... - та б не видала.
показати весь коментар
04.01.2022 00:58
+14
учитывая то, кто обвиняет, никакой разницы нет. эти нарисуют что угодно
показати весь коментар
04.01.2022 01:32
+11
Ублюдки брехнею пролізли у владу в Україні й ніх#ра не можуть!!!
Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
показати весь коментар
04.01.2022 03:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не забуваймо - це Італія, а не Польща... - та б не видала.
показати весь коментар
04.01.2022 00:58 Відповісти
Это как же наши власти работают со странами ЕС и в частности с Италией. что та хватает наших граждан, чтобы выдать их агрессору, который оккупировал нашу страну. Такое впечатление, что наша информационная политика в ЕС и других регионах полностью провалена. Даже в Украине она провалена, так как на Новый год телеканал "Украина" пел украинцам песни на русском языке. Что творят зеленые мерзости, что они допускают - это просто жах.
показати весь коментар
04.01.2022 13:14 Відповісти
А почему не выдаст?назовите пожалуйста хоть одну причину?
показати весь коментар
04.01.2022 16:39 Відповісти
Розумію мати, але ж, свята наївність. Так, затримали за вимогою Росії, щоб не видавати Росії, еге ж
показати весь коментар
04.01.2022 00:59 Відповісти
Да уж... Ублюдки теперь уже ловят людей для каннибалов...
показати весь коментар
04.01.2022 01:03 Відповісти
Ублюдки брехнею пролізли у владу в Україні й ніх#ра не можуть!!!
Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
показати весь коментар
04.01.2022 03:21 Відповісти
на жаль у ваших словах дуже багато правди...
показати весь коментар
04.01.2022 01:56 Відповісти
Хто в курсі, що за фінансові махінації йому касапи інкримінують?
показати весь коментар
04.01.2022 01:10 Відповісти
Можливо це тільки привід, адже для московітів була людина , а стаття
знайдеться!
показати весь коментар
04.01.2022 01:19 Відповісти
можливо... Так от, хочу сам оцінити, деталі би знати.
показати весь коментар
04.01.2022 01:20 Відповісти
_Что, *****, ты хочешь оценить?! Человека схватили уроды и бандиты, и собираются отдать людоедам - оцени это!
показати весь коментар
04.01.2022 01:27 Відповісти
поки що схопили макароники, видать, по лінії Інтерполу.
І тримай себе в руках.
показати весь коментар
04.01.2022 01:41 Відповісти
Все ясно. На хлопця гебняві мають компромат, або він просто намагався від них втікти, щоб не співпрацювати. Італія може видати кацапам українця, його треба негайно рятувати, бо потім буде пізно.
показати весь коментар
04.01.2022 01:15 Відповісти
на пацане мошенничество в особо крупном.... он спокойно работал в москвабаде руководителем театра и был счастлив с 2014-го.... думайте сами есть ли там политика....
показати весь коментар
04.01.2022 10:47 Відповісти
Він спокійно міг працювати лише завербованим кагебе. По-іншому там і бути не може.
показати весь коментар
04.01.2022 13:08 Відповісти
А достатньо погуглити..

його звинувачують у "мошенничестве в особо крупних размерах",..

а ще він випусник "стаєнь Віктюка".... ))).

те,що його звинувачували у пропаганді гомосексуалізму у Томську -це напевне наклеп )))_
показати весь коментар
04.01.2022 15:59 Відповісти
На кацапії своїх геїв вдосталь, але ж їм треба обов'язково покарати саме українського гея.
показати весь коментар
04.01.2022 17:46 Відповісти
Нестерпимо подаётся новость. В чём обвиняют?
показати весь коментар
04.01.2022 01:24 Відповісти
учитывая то, кто обвиняет, никакой разницы нет. эти нарисуют что угодно
показати весь коментар
04.01.2022 01:32 Відповісти
я Інтерпол не ідеалізую, але десь 90% заказух з касапії вони в розшук не приймають. Інакше, наприклад, той же би Яценюк вже сидів на Луб'янці, в підвалі. І Мазур ("Тополя") - також. Та багато хто...
показати весь коментар
04.01.2022 01:46 Відповісти
так і згоден з вами... але згоден і з дописувачем над вами.
все ж таки хотілося би знати навіть формальну кацапську формуліровку обвинувачення за якою його італійці його затримали.
показати весь коментар
04.01.2022 02:33 Відповісти
мошенничество в особо крупном....формально
показати весь коментар
04.01.2022 10:48 Відповісти
Чому інтерпол досі співпрацює з людожерским режимом рашисстов московії?!!!?
показати весь коментар
04.01.2022 03:23 Відповісти
А чому мудаки з англії в випадку війни як щурі втікнуть? дюнкерк 2 коли буде?
показати весь коментар
04.01.2022 07:15 Відповісти
Кацап ти наплутав усе бо тупий.
Війну почали москальскі мудаки разом з гітлером . А Британія не ігнорувала тоді й відповіли, й доречі дуже якісно били німців, не горами трупів як московія - бабийсчонаражают.
Тікали кацапи з Чечні й досі дань сплачують Чечні.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливый раб *********** на швабре.
показати весь коментар
04.01.2022 11:40 Відповісти
Я так розумію,він вас мав на увазі...
показати весь коментар
04.01.2022 16:22 Відповісти
Petro Kravchenya Ви нічого не розумієте.
показати весь коментар
04.01.2022 16:27 Відповісти
Це Ви робите вигляд,що нічого не зрозуміли..(на мою думку)
показати весь коментар
05.01.2022 16:42 Відповісти
Я не народився ще коли Британія покинула "Дюнкерк" , доречі правельно зробили. Як що він то писав мені то він дурень, в скорійше за все кацап.... що одне й те саме.
показати весь коментар
05.01.2022 17:19 Відповісти
Чого ми маємо гадати про те,що мав на увазі той дописувач,я зрозумів ту тему так...(коли московити залізли до нас у 2014 році,то багато "підюбочних лоботрясів" почали ховатись від мобілізації,тікаючи ,в тому числі і за кордон...От і все.
показати весь коментар
05.01.2022 17:37 Відповісти
Яж казав що Ви нічого не зрозуміли, надумали щось собі.
Ніхто за кордон від війни не тікав, переїхали до Київа та іньших міст з Донецька та Луганська, й добре коли зрозуміли що заСрашка ворог а є котри й у Києві ватними залишаються.
Якщо до мене то я поїхав з України ще у 2002 році. Так що Ви помилилися на 99,9% . Буває.
Не робіть висновків незнаючи нічого й не потраплятиме у ситуації де виглядатимете нерозумною людиною.
показати весь коментар
05.01.2022 17:49 Відповісти
Я і кажу,що повтікали зі свого сепарського домбабве і луганди, тому.що самі там і намутили зі своїми зажоппоблоківцями і їм подібним сміттям,а зараз казки розповідаєте,що всюди вата і під личиною біженців повалили в Європу,замість того,щоб розгрібати те все лайно,яке самі і намутили. Так що ви правІ,тільки не тому що розумний,а тому ,що хитрожопі...Тільки от від вашої хитромудрості кожна друга жінка в українських селах ходить в чорній траурній хустині...І на місці наших хлоців на "нулях" мали стояти і ви,такий розумний і разсудливий,а не "умнічать" з туманного альбіону хто де і який...
показати весь коментар
05.01.2022 18:38 Відповісти
путин-*****. Я ніколи не був у Донецьку чи Луганську. путин-*****.
Ви балобол дядьку.
Й друзів маю загиблих.... не пишіть чого не знаєте кажу ж....
показати весь коментар
05.01.2022 21:32 Відповісти
Бо формально рАсєя на Донбасі не воює..

а Анексію Криму ще Порошенко "виніс за дужки"... ((
показати весь коментар
04.01.2022 16:00 Відповісти
А шарія можуть так спіймати?
Чи соловьйова у котрого будинок у Італії?
Скільки тихих посібників рашизма ще у світі?
показати весь коментар
04.01.2022 03:25 Відповісти
А Медведчук каже, що росіяни нам брати і взагалі, навіщо ви будете замість України - антиросію? Як вам не соромно, фашисти...
показати весь коментар
04.01.2022 05:49 Відповісти
з 14го року "фашизди" в ураїньску сторону, з боку кацофашістів, стало компліментом.. ))
показати весь коментар
04.01.2022 06:02 Відповісти
*україньску
показати весь коментар
04.01.2022 06:03 Відповісти
Італія - найприкацаплініше місце після Германіі і Франціі,
найгребанутіший вибір летіти в Україну через них...
показати весь коментар
04.01.2022 06:30 Відповісти
Що всіх українців що летять через Італію будуть будуть затримувати на запит орків?За будь що ,написав щось в соціальних мережах проти орків і затриманий.А ми можемо на запит затримувати тих же росіян ? Чи Італія тільки слухає рашу?
показати весь коментар
04.01.2022 07:33 Відповісти
Тут проблема не в Италии , а в Интерполе , куда Расее удалось пропихнуть своего генерала МВД аж на пост заместителя директора агенства . Вот где надо поработать совместно с европейскими союзниками и США , чтобьі вьічистить оттуда личинку ФСБ .
показати весь коментар
04.01.2022 08:22 Відповісти
В Италии РАБссия давно свила гнездо...,а именно в апреле 1922 года в местечке Рапалла...,первый по настоящему братский договор РАБссия-Германия... правда Бенито Мусолини еще тогда не был кажись фашистом Мира...,он пришел к власти в октябре 1922 года,когда Король Италии Еммануил назначил Беню начальником всея Италии...
показати весь коментар
04.01.2022 08:47 Відповісти
Какова официальная причина ареста?
Почему родственники не давали поднимать шум?
показати весь коментар
04.01.2022 09:15 Відповісти
Если режиссер Одесского театра,значит написал сценарий о распаде РАБссии... потому быдло Мавзолейное и наехало на чувака...
показати весь коментар
04.01.2022 09:21 Відповісти
За каждого нашего надо арестовывать в Украине 10 ватников! Тогда и ватников станет поменьше. Вот была профессор ватница кто дал ей вожможность уехать? правда и в лаптестане у неё не сложилось но это другая история
показати весь коментар
04.01.2022 09:29 Відповісти
Никто его рашистам не выдаст. Рашка член Интерпола, никто её оттуда не убрал. По запросу Интерпол разыскивает и задерживает любого. Но задерживает на ограниченное время, во время которого сделавший запрос член Интерпола обязан предоставить в Интерпол доказательства преступления. Если их нет, человека выпускают.
показати весь коментар
04.01.2022 09:48 Відповісти
тут "голуба тема" ..тому НІХТО З ЗАХОДУ РАСЄЇ його не видасть
показати весь коментар
04.01.2022 15:56 Відповісти
Та задержите в ответ любого богемного из рашки , вы же их много в Украине принимаете - это и всякие Басты, моргенштейны, гнойные, дорны и другие лораки и повалийки…..
показати весь коментар
04.01.2022 10:04 Відповісти
ФАШИСТИ!
показати весь коментар
04.01.2022 10:08 Відповісти
НЕ все так однозначно...Зокрема з підтримкою режисера Садовим(за інших він подібно не вступався)

https://www.bbc.com/russian/news-59866671 що пише ББС .

В октябре 2013 года суд в Томске отказал Лавренчуку в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к городской администрации и местному совету старейшин, которые обвинили его в пропаганде гомосексуализма. Дело касалось разгоревшегося в 2011 году в Томске скандала после постановок Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" в томском Театре юного зрителя. По мнению местных властей, режиссер пропагандировал гомосексуализм среди детей, Лавренчук счел такие утверждения клеветой.
показати весь коментар
04.01.2022 15:55 Відповісти
Це було ще до війни...

пусть ти гей благородних кровей..
пусть благоверная жена твоя тоже...

...

но детей развращать -ето слишком !
показати весь коментар
04.01.2022 16:03 Відповісти
 
 