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Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука: Надеюсь, Италия не выдаст сына России

Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука: Надеюсь, Италия не выдаст сына России

Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию.

Об этом она сказала в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю возвращения сына в Украину, и что его не выдаст Италия России", - сказала женщина.

Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, сын возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.

"Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, у него есть итальянский адвокат. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ситуации, которая произошла с сыном", – рассказала мать задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

Ирина Лавренчук рассказала, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера, родом из Львова Романа Виктюка. После студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем. "В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима", – сообщила она.

Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Автор: 

Италия (1643) россия (95467) Лавренчук Евгений (8)


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Топ комментарии
+14
не забуваймо - це Італія, а не Польща... - та б не видала.
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04.01.2022 00:58
+14
учитывая то, кто обвиняет, никакой разницы нет. эти нарисуют что угодно
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04.01.2022 01:32
+11
Ублюдки брехнею пролізли у владу в Україні й ніх#ра не можуть!!!
Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
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04.01.2022 03:21
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Правила форума Совет форумчан
не забуваймо - це Італія, а не Польща... - та б не видала.
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04.01.2022 00:58 Ответить
Это как же наши власти работают со странами ЕС и в частности с Италией. что та хватает наших граждан, чтобы выдать их агрессору, который оккупировал нашу страну. Такое впечатление, что наша информационная политика в ЕС и других регионах полностью провалена. Даже в Украине она провалена, так как на Новый год телеканал "Украина" пел украинцам песни на русском языке. Что творят зеленые мерзости, что они допускают - это просто жах.
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04.01.2022 13:14 Ответить
А почему не выдаст?назовите пожалуйста хоть одну причину?
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04.01.2022 16:39 Ответить
Розумію мати, але ж, свята наївність. Так, затримали за вимогою Росії, щоб не видавати Росії, еге ж
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04.01.2022 00:59 Ответить
Да уж... Ублюдки теперь уже ловят людей для каннибалов...
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04.01.2022 01:03 Ответить
Ублюдки брехнею пролізли у владу в Україні й ніх#ра не можуть!!!
Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
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04.01.2022 03:21 Ответить
на жаль у ваших словах дуже багато правди...
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04.01.2022 01:56 Ответить
Хто в курсі, що за фінансові махінації йому касапи інкримінують?
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04.01.2022 01:10 Ответить
Можливо це тільки привід, адже для московітів була людина , а стаття
знайдеться!
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04.01.2022 01:19 Ответить
можливо... Так от, хочу сам оцінити, деталі би знати.
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04.01.2022 01:20 Ответить
_Что, *****, ты хочешь оценить?! Человека схватили уроды и бандиты, и собираются отдать людоедам - оцени это!
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04.01.2022 01:27 Ответить
поки що схопили макароники, видать, по лінії Інтерполу.
І тримай себе в руках.
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04.01.2022 01:41 Ответить
Все ясно. На хлопця гебняві мають компромат, або він просто намагався від них втікти, щоб не співпрацювати. Італія може видати кацапам українця, його треба негайно рятувати, бо потім буде пізно.
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04.01.2022 01:15 Ответить
на пацане мошенничество в особо крупном.... он спокойно работал в москвабаде руководителем театра и был счастлив с 2014-го.... думайте сами есть ли там политика....
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04.01.2022 10:47 Ответить
Він спокійно міг працювати лише завербованим кагебе. По-іншому там і бути не може.
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04.01.2022 13:08 Ответить
А достатньо погуглити..

його звинувачують у "мошенничестве в особо крупних размерах",..

а ще він випусник "стаєнь Віктюка".... ))).

те,що його звинувачували у пропаганді гомосексуалізму у Томську -це напевне наклеп )))_
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04.01.2022 15:59 Ответить
На кацапії своїх геїв вдосталь, але ж їм треба обов'язково покарати саме українського гея.
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04.01.2022 17:46 Ответить
Нестерпимо подаётся новость. В чём обвиняют?
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04.01.2022 01:24 Ответить
учитывая то, кто обвиняет, никакой разницы нет. эти нарисуют что угодно
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04.01.2022 01:32 Ответить
я Інтерпол не ідеалізую, але десь 90% заказух з касапії вони в розшук не приймають. Інакше, наприклад, той же би Яценюк вже сидів на Луб'янці, в підвалі. І Мазур ("Тополя") - також. Та багато хто...
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04.01.2022 01:46 Ответить
так і згоден з вами... але згоден і з дописувачем над вами.
все ж таки хотілося би знати навіть формальну кацапську формуліровку обвинувачення за якою його італійці його затримали.
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04.01.2022 02:33 Ответить
мошенничество в особо крупном....формально
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04.01.2022 10:48 Ответить
Чому інтерпол досі співпрацює з людожерским режимом рашисстов московії?!!!?
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04.01.2022 03:23 Ответить
А чому мудаки з англії в випадку війни як щурі втікнуть? дюнкерк 2 коли буде?
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04.01.2022 07:15 Ответить
Кацап ти наплутав усе бо тупий.
Війну почали москальскі мудаки разом з гітлером . А Британія не ігнорувала тоді й відповіли, й доречі дуже якісно били німців, не горами трупів як московія - бабийсчонаражают.
Тікали кацапи з Чечні й досі дань сплачують Чечні.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливый раб *********** на швабре.
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04.01.2022 11:40 Ответить
Я так розумію,він вас мав на увазі...
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04.01.2022 16:22 Ответить
Petro Kravchenya Ви нічого не розумієте.
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04.01.2022 16:27 Ответить
Це Ви робите вигляд,що нічого не зрозуміли..(на мою думку)
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05.01.2022 16:42 Ответить
Я не народився ще коли Британія покинула "Дюнкерк" , доречі правельно зробили. Як що він то писав мені то він дурень, в скорійше за все кацап.... що одне й те саме.
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05.01.2022 17:19 Ответить
Чого ми маємо гадати про те,що мав на увазі той дописувач,я зрозумів ту тему так...(коли московити залізли до нас у 2014 році,то багато "підюбочних лоботрясів" почали ховатись від мобілізації,тікаючи ,в тому числі і за кордон...От і все.
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05.01.2022 17:37 Ответить
Яж казав що Ви нічого не зрозуміли, надумали щось собі.
Ніхто за кордон від війни не тікав, переїхали до Київа та іньших міст з Донецька та Луганська, й добре коли зрозуміли що заСрашка ворог а є котри й у Києві ватними залишаються.
Якщо до мене то я поїхав з України ще у 2002 році. Так що Ви помилилися на 99,9% . Буває.
Не робіть висновків незнаючи нічого й не потраплятиме у ситуації де виглядатимете нерозумною людиною.
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05.01.2022 17:49 Ответить
Я і кажу,що повтікали зі свого сепарського домбабве і луганди, тому.що самі там і намутили зі своїми зажоппоблоківцями і їм подібним сміттям,а зараз казки розповідаєте,що всюди вата і під личиною біженців повалили в Європу,замість того,щоб розгрібати те все лайно,яке самі і намутили. Так що ви правІ,тільки не тому що розумний,а тому ,що хитрожопі...Тільки от від вашої хитромудрості кожна друга жінка в українських селах ходить в чорній траурній хустині...І на місці наших хлоців на "нулях" мали стояти і ви,такий розумний і разсудливий,а не "умнічать" з туманного альбіону хто де і який...
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05.01.2022 18:38 Ответить
путин-*****. Я ніколи не був у Донецьку чи Луганську. путин-*****.
Ви балобол дядьку.
Й друзів маю загиблих.... не пишіть чого не знаєте кажу ж....
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05.01.2022 21:32 Ответить
Бо формально рАсєя на Донбасі не воює..

а Анексію Криму ще Порошенко "виніс за дужки"... ((
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04.01.2022 16:00 Ответить
А шарія можуть так спіймати?
Чи соловьйова у котрого будинок у Італії?
Скільки тихих посібників рашизма ще у світі?
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04.01.2022 03:25 Ответить
А Медведчук каже, що росіяни нам брати і взагалі, навіщо ви будете замість України - антиросію? Як вам не соромно, фашисти...
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04.01.2022 05:49 Ответить
з 14го року "фашизди" в ураїньску сторону, з боку кацофашістів, стало компліментом.. ))
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04.01.2022 06:02 Ответить
*україньску
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04.01.2022 06:03 Ответить
Італія - найприкацаплініше місце після Германіі і Франціі,
найгребанутіший вибір летіти в Україну через них...
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04.01.2022 06:30 Ответить
Що всіх українців що летять через Італію будуть будуть затримувати на запит орків?За будь що ,написав щось в соціальних мережах проти орків і затриманий.А ми можемо на запит затримувати тих же росіян ? Чи Італія тільки слухає рашу?
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04.01.2022 07:33 Ответить
Тут проблема не в Италии , а в Интерполе , куда Расее удалось пропихнуть своего генерала МВД аж на пост заместителя директора агенства . Вот где надо поработать совместно с европейскими союзниками и США , чтобьі вьічистить оттуда личинку ФСБ .
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04.01.2022 08:22 Ответить
В Италии РАБссия давно свила гнездо...,а именно в апреле 1922 года в местечке Рапалла...,первый по настоящему братский договор РАБссия-Германия... правда Бенито Мусолини еще тогда не был кажись фашистом Мира...,он пришел к власти в октябре 1922 года,когда Король Италии Еммануил назначил Беню начальником всея Италии...
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04.01.2022 08:47 Ответить
Какова официальная причина ареста?
Почему родственники не давали поднимать шум?
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04.01.2022 09:15 Ответить
Если режиссер Одесского театра,значит написал сценарий о распаде РАБссии... потому быдло Мавзолейное и наехало на чувака...
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04.01.2022 09:21 Ответить
За каждого нашего надо арестовывать в Украине 10 ватников! Тогда и ватников станет поменьше. Вот была профессор ватница кто дал ей вожможность уехать? правда и в лаптестане у неё не сложилось но это другая история
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04.01.2022 09:29 Ответить
Никто его рашистам не выдаст. Рашка член Интерпола, никто её оттуда не убрал. По запросу Интерпол разыскивает и задерживает любого. Но задерживает на ограниченное время, во время которого сделавший запрос член Интерпола обязан предоставить в Интерпол доказательства преступления. Если их нет, человека выпускают.
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04.01.2022 09:48 Ответить
тут "голуба тема" ..тому НІХТО З ЗАХОДУ РАСЄЇ його не видасть
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04.01.2022 15:56 Ответить
Та задержите в ответ любого богемного из рашки , вы же их много в Украине принимаете - это и всякие Басты, моргенштейны, гнойные, дорны и другие лораки и повалийки…..
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04.01.2022 10:04 Ответить
ФАШИСТИ!
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04.01.2022 10:08 Ответить
НЕ все так однозначно...Зокрема з підтримкою режисера Садовим(за інших він подібно не вступався)

https://www.bbc.com/russian/news-59866671 що пише ББС .

В октябре 2013 года суд в Томске отказал Лавренчуку в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к городской администрации и местному совету старейшин, которые обвинили его в пропаганде гомосексуализма. Дело касалось разгоревшегося в 2011 году в Томске скандала после постановок Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" в томском Театре юного зрителя. По мнению местных властей, режиссер пропагандировал гомосексуализм среди детей, Лавренчук счел такие утверждения клеветой.
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04.01.2022 15:55 Ответить
Це було ще до війни...

пусть ти гей благородних кровей..
пусть благоверная жена твоя тоже...

...

но детей развращать -ето слишком !
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04.01.2022 16:03 Ответить
 
 