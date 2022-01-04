Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука: Надеюсь, Италия не выдаст сына России

Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию.

Об этом она сказала в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю возвращения сына в Украину, и что его не выдаст Италия России", - сказала женщина.

Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, сын возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.

"Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, у него есть итальянский адвокат. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ситуации, которая произошла с сыном", – рассказала мать задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

Ирина Лавренчук рассказала, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера, родом из Львова Романа Виктюка. После студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем. "В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима", – сообщила она.

Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.