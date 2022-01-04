Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука: Надеюсь, Италия не выдаст сына России
Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию.
Об этом она сказала в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я ожидаю возвращения сына в Украину, и что его не выдаст Италия России", - сказала женщина.
Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, сын возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.
"Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, у него есть итальянский адвокат. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ситуации, которая произошла с сыном", – рассказала мать задержанного.
Ирина Лавренчук рассказала, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера, родом из Львова Романа Виктюка. После студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем. "В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима", – сообщила она.
Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.
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Чому не затримують рашисстов у світі за запитом Україні?!
З якого переляку Італія має видати громодянина України на рашисскую федерастію?!!!
знайдеться!
І тримай себе в руках.
його звинувачують у "мошенничестве в особо крупних размерах",..
а ще він випусник "стаєнь Віктюка".... ))).
те,що його звинувачували у пропаганді гомосексуалізму у Томську -це напевне наклеп )))_
все ж таки хотілося би знати навіть формальну кацапську формуліровку обвинувачення за якою його італійці його затримали.
Війну почали москальскі мудаки разом з гітлером . А Британія не ігнорувала тоді й відповіли, й доречі дуже якісно били німців, не горами трупів як московія - бабийсчонаражают.
Тікали кацапи з Чечні й досі дань сплачують Чечні.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливый раб *********** на швабре.
Ніхто за кордон від війни не тікав, переїхали до Київа та іньших міст з Донецька та Луганська, й добре коли зрозуміли що заСрашка ворог а є котри й у Києві ватними залишаються.
Якщо до мене то я поїхав з України ще у 2002 році. Так що Ви помилилися на 99,9% . Буває.
Не робіть висновків незнаючи нічого й не потраплятиме у ситуації де виглядатимете нерозумною людиною.
Ви балобол дядьку.
Й друзів маю загиблих.... не пишіть чого не знаєте кажу ж....
а Анексію Криму ще Порошенко "виніс за дужки"... ((
Чи соловьйова у котрого будинок у Італії?
Скільки тихих посібників рашизма ще у світі?
найгребанутіший вибір летіти в Україну через них...
Почему родственники не давали поднимать шум?
https://www.bbc.com/russian/news-59866671 що пише ББС .
В октябре 2013 года суд в Томске отказал Лавренчуку в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к городской администрации и местному совету старейшин, которые обвинили его в пропаганде гомосексуализма. Дело касалось разгоревшегося в 2011 году в Томске скандала после постановок Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" в томском Театре юного зрителя. По мнению местных властей, режиссер пропагандировал гомосексуализм среди детей, Лавренчук счел такие утверждения клеветой.
пусть ти гей благородних кровей..
пусть благоверная жена твоя тоже...
...
но детей развращать -ето слишком !