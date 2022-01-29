Інтерпол відмовив Росії у розшуку українського режисера Лавренчука

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Росії в розшуку українського театрального режисера Євгена Лавренчука, якого затримали в Неаполі у грудні 2021 року за запитом російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, Національна поліція звернулася до Інтерполу, аби з'ясувати правомірність використання Росією інформаційної системи організації, в результаті чого був затриманий Лавренчук. Як зазначається у відповіді Нацполіції, дані Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, видалили через невідповідність положенням ст.3 Статуту. Цей документ забороняє здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Денісова повідомила, що 27 січня адвокати Лавренчука під час судового засідання у Неаполі клопотали про скасування домашнього арешту та надання українцю дозволу виїхати на батьківщину.

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"Адже через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає", — зазначила омбудсменка.

Однак суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки процес перевірки доводів РФ щодо екстрадиції вже розпочався. І на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду.

За словами Денісової, суд дав 30 днів, протягом яких прокуратура Неаполя має вивчити матеріали Росії та оприлюднити свою позицію щодо того, чи існують підстави для видачі Лавренчука російській стороні. Після цього суд ухвалить рішення. Вона також звернулася до міністра закордонних справ Україн Дмитра Кулеби з проханням вжити заходів для припинення грубих порушень прав Лавренчука та забезпечити його негайне повернення в Україну.

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Лавренчук народився 24 червня 1982 року у Львові. У 2003 році закінчив Російський університет театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом "оперний режисер". У 2004 році зареєстрував "Польський театр у Москві". Першою виставою театру стала дипломна робота Лавренчука "Сніг". У 2014 році Лавренчук покинув Росію на знак незгоди з політикою держави, яку назвав злочинною.

З 2018 по 2021 роки Лавренчук був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету та головою фонду Одеської національної опери. За цей час в театрі було поставлено "Останній романтик" за оперними творами Ріхарда Штрауса (2018) та "La Traviata" Джузеппе Верді (2019).

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Як відомо Лавренчука затримали у середині грудня 2021 року за запитом Росії у Неаполі (Італія). У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що консули з‘ясовують причини затримання українця італійськими правоохоронцями. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Лавренчука звинуватили у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому.

21 січня італійський суд відпустив українського режисера Євгена Лавренчука під домашній арешт.