Активісти збирають підписи на підтримку затриманого в Італії режисера Лавренчука

В Україні почали збирати підписи на підтримку режисера Євгена Лавренчука, якого наприкінці 2021 року затримали в Італії на запит РФ.

Про це йдеться у повідомленні "Коаліції дієвців культури" - проголошеної у Львові ініціативи з захисту культурного розвитку в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо на підтримку Євгена Лавренчука і закликаємо всіх, у кого є відповідна влада, не допустити його екстрадиції до Російської Федерації", – йдеться в заяві ініціативи.

Серед них засновники ініціативи – критик і редакторка Дарія Бадьйор, культурний менеджер і колишній гендиректор Довженко-Центру Іван Козленко, ініціаторка законів про Український культурний фонд і державну мову Ірина Подоляк, співзасновниця Dofa.fund Ольга Сагайдак, журналіст Юрій Макаров, письменниця з Одеси Олена Боришполець, засновниця "Книгарні-Кав’ярні" Галина Дольник, волонтерка Олена Рофе-Бекетова та багато інших.

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"Євген Лавренчук є громадянином України, яка вже вісім років де-факто перебуває у стані війни з Росією, і наші громадяни піддаються безпрецедентному тиску, переслідуванням і репресіям як на території Росії, так і в окупованому Криму. Правосуддя, яке здійснюється у Російській Федерації, не має нічого спільного ані з верховенством права, ані з дотриманням прав людини. Тому ми вважаємо, що екстрадиція Євгена Лавренчука до Російської Федерації несе прямі загрози його життю і здоров’ю", – говориться у зверненні.

Станом на вечір 10 січня лист підписали понад 150 людей. Залишити свій підпис на підтримку Євгена Лавренчука можна тут.

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Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.