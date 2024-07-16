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Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського (оновлено)

За Червінського внесли заставу

За полковника Романа Червінського внесли 9 мільйонів гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, спочатку про це повідомив адвокат Сергій Лисенко.

Згодом лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підтвердив, що всю заставу за Червінського внесли вранці.

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засіднь — він сьогодні буде на волі", - зазначив він.

Порошенко вніс заставу за Червінського

Нагадаємо, 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Читайте: Справа Червінського: Судовий розгляд буде закритим

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте: Справа Червінського: Представник потерпілих повідомив про розірвання із ними договору

Автор: 

застава (686) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+92
Даже не заходя в новость понятно, что это дело рук Порошенко. Спасибо Гетьману за заставу за нашего героя!!!
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16.07.2024 14:51 Відповісти
+51
Як огидно! Скільки мучили людину, просто тому, щоб принизити, відомстити.
А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
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16.07.2024 14:53 Відповісти
+44
Коли Зеленського посадять,ще півні не встигнуть триччі прокукарікати,як вся зелена шобла повтікає по наперед заготовлених норах в Європі,не буде кому вносити заставу,а його виборці-"корисні хом'ячки",приучені самим Зе до "какая разніца".
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16.07.2024 15:01 Відповісти
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Даже не заходя в новость понятно, что это дело рук Порошенко. Спасибо Гетьману за заставу за нашего героя!!!
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16.07.2024 14:51 Відповісти
ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію Джерело: та докази на рашку
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16.07.2024 15:20 Відповісти
Свобода та життя Сєнцова- це справа рук Чевінського.
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16.07.2024 15:44 Відповісти
дякуємо, пане Гетьман !
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16.07.2024 17:27 Відповісти
За зеленського не внесуть якщо,що.
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16.07.2024 14:52 Відповісти
Можуть і внести. У нього до цього часу залишилося багато поціновувачів його таланту. Згадайте пашу мерседеса або інших сепаратистів за яких їх поплічники миттєво вносили багатомільйонні застави
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16.07.2024 14:56 Відповісти
omerta в дії
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16.07.2024 15:00 Відповісти
Коли Зеленського посадять,ще півні не встигнуть триччі прокукарікати,як вся зелена шобла повтікає по наперед заготовлених норах в Європі,не буде кому вносити заставу,а його виборці-"корисні хом'ячки",приучені самим Зе до "какая разніца".
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16.07.2024 15:01 Відповісти
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16.07.2024 17:28 Відповісти
Міркую, що це відбудеться задовго до посадки. На етапі вручення підозри чи звинувачення
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16.07.2024 19:17 Відповісти
Шапіто збагатилось на фантастичні суми, внесуть.
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16.07.2024 15:03 Відповісти
Не внесуть, бо вони тупі і жадні
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16.07.2024 15:08 Відповісти
За нього внесуть викуп, чи калим.
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16.07.2024 15:06 Відповісти
Ця нахабна влада "ларьочників" - шоуменів накрали та крадуть мільярдами,в тому числі і,навіть, міжнародну гуманітарну допомогу Україні,але все залежить від статті обвинувачення,коли можлива застава!У Зеленського буде серйозна стаття,де не буде застави.
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16.07.2024 15:14 Відповісти
В зеленського вже є, 111 стаття- державна зрада
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16.07.2024 15:16 Відповісти
Гопнікі-чужинці із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, катують українця.
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16.07.2024 16:40 Відповісти
внесуть щоб довше сидів
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16.07.2024 15:39 Відповісти
А хто єрмаков??? Так його теж за грати!!! Ну може путлєр, якщо живим залишиться на той час!!!
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16.07.2024 16:09 Відповісти
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17.07.2024 07:13 Відповісти
Як огидно! Скільки мучили людину, просто тому, щоб принизити, відомстити.
А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
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16.07.2024 14:53 Відповісти
Ні - нищили щоб знищити, а щось та хтось цього не допустив. Подяка герою за достойну витримку та роботу на батьківщину! Хто там звинувачуючою стороною було СБУ? Так Пан Чевінський сидячі в тюрмі провів прекрасну спецоперацію- Україна та світ побачили ЩО ТАКЕ СПЕЦЛУЦЖБИ РАБИ ТА ЛЮДИ ТАТАРОВА ЄРМАКА ЗЕЛЕНСЬКОГО =КРЕМЛЯ!
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16.07.2024 15:00 Відповісти
Україна та СВІТ? Який світ? ніхто за кордоном й не чув про Червінського.
Які люди попачили? Чи не тільки кілька чоловік, що ходили на суди?
Інші забили на ті суди, хоча у Києві могли б МАСОВО ходити.
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16.07.2024 15:24 Відповісти
Це все рівно що ніхто за кордоном не робив вовці зауважень зі списку про 50 агентів Кремля він - "з ким прийшов......" й далі про тексту.

А Першим було МІ-6. А де те МІ-6? А хто тому числі крім багатьох іншихполітиків брав на поруки Червінського? - а його вишвирнули Послом ? А де той генерал зараз?
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16.07.2024 15:43 Відповісти
Я розумію це так - у протистоянні у США трампісти- демокарти на етапі навіть таких перемог на фінансування не можна ж відкрито кричати , що ПАРТНЕРИ вкладають гроші в команду КРЕМЛЯ на Банковій.
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16.07.2024 15:47 Відповісти
Майбутній Голова СБУ,при президенті Залужному,вийшов на волю.
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16.07.2024 14:56 Відповісти
Головне, щоб ця ЗЕЛЕНА гидота обісралася при спробі завдати фізичної шкоди цим двом патріотам..
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16.07.2024 15:03 Відповісти
Бурбі свого часу дали броньоване автоь від посольства США! Доречі, випустили героя в річницю катастрофи - а він спецоперацію потім розробив й провів по Цемаху. Случанв? Думаю ні !
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16.07.2024 15:12 Відповісти
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16.07.2024 17:46 Відповісти
Порохоботи своїх не оставляють в біді, велика подяка Порошенку!!!!!
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16.07.2024 14:59 Відповісти
З Богом! Ще б пана Романа до воєнної розвідки повернути, на керівну посаду
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16.07.2024 14:59 Відповісти
Не дадуть. Гадаю там була якась домовленість між ОПА та Порохом по типу: застава в обмін на мовчання Червінського. Може бути й таке, що Червінському пригрозили розправою над сім'єю у разі чогось.
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16.07.2024 19:23 Відповісти
Слава Богу , що наш розвідник і патріот Украіни буде на волі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Зеленим істотам прийдеться відповісти за знущання над
Людиною , який допомагав нашій краіні перемогти клятого ворога 🙁
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16.07.2024 15:01 Відповісти
За Ріфмайстра багато "відповіли"?
Вже ніхто й не згадує, а простого рядового чи сержанта взагалі......
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16.07.2024 15:21 Відповісти
Коли це вихід під заставу став вважатися волею ? Не за гратами буде - так , а до волі іще крові поп'ють гниди прокурорські .
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16.07.2024 16:50 Відповісти
Ви хочете порівняти СІЗО і волю????? Він же ж не під арештом,а просто застава.По Україні може їздити куди заманеться
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16.07.2024 18:32 Відповісти
Це залежить від рішення суду , його повний текст хтось бачив , чи тільки резулятивну частину чули ?
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16.07.2024 18:35 Відповісти
Ніхто не бачив,але чув що ті хто виходять під заставу,в основному вільно можуть пересуватись.Про браслет ми теж не чули
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17.07.2024 07:10 Відповісти
Ну ось почитайте "новину " https://censor.net/ua/news/3500102/chervinskogo_vypustyly_iz_sizo
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17.07.2024 12:54 Відповісти
P.S. Не усім так як голові верховного із виходом під заставу таланить , для цього потрібно суддею бути ((
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16.07.2024 18:37 Відповісти
А як там справа по Андрію Антоненко (Riffmaster) !?
Зелені і ОПа обіsrалися в черговий раз.....
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16.07.2024 15:01 Відповісти
Всі ми пам'ятаємо, що на відомій прес-конференції Ріфмастера винним визнав сам президент! Без суда і слідства. Червінського теж готували посадити з сєпарами в одну камеру та не вийшло на цей раз.
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16.07.2024 15:04 Відповісти
Беріть вище - Зеленський!
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16.07.2024 15:17 Відповісти
Зермаки вже мабуть жалкують, що вчергове не випустили в США депутатів з ЄС на запрошення республіканської партії. Можливо, це б ускладнило внесення застави.

Влада заблокувала поїздку делегації "Європейської Солідарності" на чолі з https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.

Про це https://eurosolidarity.org/2024/07/14/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti-3/ повідомила пресслужба політсили.

"Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому - більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.
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16.07.2024 15:04 Відповісти
"Зермаки вже мабуть жалкують, що вчергове не випустили в США депутатів з ЄС на запрошення республіканської партії. Можливо, це б ускладнило внесення застави." Яким чином ? ((
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16.07.2024 16:53 Відповісти
Ну, то треба американцям і йьому броньовану автівку дати. Як вже декільком розвідникам України дали - бо баконівське сбу за ними посилало вбивць. Є на ютюбі відео одного з бивших розвідників - тіки автівка зберегла життя.
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16.07.2024 15:06 Відповісти
Гетьман ✊
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16.07.2024 15:36 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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16.07.2024 15:36 Відповісти
Так а шо там голова комітету розвідок Руслан Демченко?
Досі на волі?
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16.07.2024 15:43 Відповісти
А в цей час ОПа забашляла суддям за те, що ті тримали під вартою невинного...
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16.07.2024 15:46 Відповісти
До "людей" треба відеоситись з добром. Воно тбі падляну, а ти йому цукерку, воно тобі падляну, а ти йому цукерку... І так до цукрового діабету! (цукерки тільки від Рошен!)
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16.07.2024 15:54 Відповісти
Нарешті він буде на волі! Велика подяка Пороху!
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16.07.2024 15:57 Відповісти
справа Червінського це черговий позор нашої судової системи.... звичайно. у кожної влади колись виникає необхідність показати. хто в домі хазяїн, сфабрикувати якусь справу. щоб прикрити власну некомпетентність та провал..., але ж на охороні закону та правопорядку стоїть непохитна судова система..., але ж то у фільмах та серіалах, які не про Україну...
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16.07.2024 16:09 Відповісти
Порох просто робе неймовірне ..А корумпована влада нижче плінтуса
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16.07.2024 16:15 Відповісти
і що з того? Якщо ти типовий 73/43%зебіл - то ти і брешеш без контексту, в якому було сказано цю фразу....
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16.07.2024 19:49 Відповісти
Венеціанка розкритикувала судову реформу Зеленського

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.20196 грудня 2019 р.

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави
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16.07.2024 16:46 Відповісти
Тепер треба зберегти житт'я Червінському , бо 🤡 звик після Чонгара вбивати тисячами українців ,а тут один Герої який очі мулить ..
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16.07.2024 16:25 Відповісти
Це ще учора було зрозуміло, що Петро внесе заставу,бо для нього Україна понад усе і тримається на Патріотах,а не слугах
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16.07.2024 16:26 Відповісти
Черговий приклад, від Зеленського і татарова та ОПУ, яка вартість паспорту фальшивого для боголюбова, щоб утікти з України, і як в ОПУ, оцінили вартість свободи Патріота Червінського!!
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16.07.2024 16:29 Відповісти
Дякуємо Петру. Коментувати немає чого.... більшість людей усе розуміє (це не є ЗьЙобівські та дЄдрмаківці- які є проект кремля)
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16.07.2024 17:23 Відповісти
Порох правильно зробив - хоч якийсь облизень для Єрмака.
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16.07.2024 17:43 Відповісти
Адміни, а чому на цій інфі не заначено вгорі тег ""?
Щоб не всі благі справи опозиції було видно?
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16.07.2024 17:50 Відповісти
Я не є виборцем Порошенка, але цей крок - це супер! Респект, пане Петро!
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16.07.2024 18:43 Відповісти
а якщо ще врахувати, що цей крок - всупереч офіційній позиції офіційної влади!
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17.07.2024 01:28 Відповісти
Щойно прослухав адвоката пана Романа (на телеканалі Кличка, "Київ"). Так виявляється, Червінського ще досі утримують в СІЗО, ще не випустили!
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16.07.2024 19:46 Відповісти
Софія Федина приїхала в Кропивницький із письмовим підтвердженням про внесену за Червінського. Виявляється зелені діджеталізатори не взмозі зробити витяг з реєстру за допомогою комп'ютера.
Але віддати документ керівництву СІЗО не зможе ла, тому що вони закінчили роботу о 17-00. Червінський залишається за гратами.
Є ймовірність, що завтра йому можуть висунути нові звинувачення, щоб не випускати.
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16.07.2024 20:34 Відповісти
я також почув її на Прямому
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16.07.2024 20:49 Відповісти
На тг каналі по захисту Червінського пишуть що його не відпустили бо ще нема підтвердження оплати застави.
Зелені бариги і суддівська мафія відверто розслабили булки від вседозволенності.
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16.07.2024 20:29 Відповісти
платіжну інструкцію бачить вся Україна а вертухаї МАЛЮСЬКІ не випускають Людину за грат -Україна воістину сьогодні змагається за право жити з зовнішнім агресором і нічим не кращим внутрішнім ворогом
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16.07.2024 20:56 Відповісти
Критикувати і топити це різні речі. Порошенка було і є за що критикувати. Але він не зробив нічого, за що могли би зачепитись навіть продажні прокурори. А Зеленський за розмінування Чонгару, за кратне зменшення фінансування ракетних програм, недофінансування "Богдани", "Вільхи", і т.п. , надіюсь, відповідати буде. Списати все на наївність, некомпетентність не вийде.
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17.07.2024 01:25 Відповісти
Але мудрий нарід невиліковний. Я питав нещодавно тих людей, хто голосував за Зе у 2019. Майже всі відповіли, що якщо вийдуть Порошенко і Зеленський, вони снову проголосують за Зе. Бо барига і все таке...Мабуть Україні вже недовго залишилось з такими людьми...

Ще зелені і не випустили Червинського, знову обманули...
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16.07.2024 22:36 Відповісти
Всі хто голосував за 🤡 ім не потрібна Україна ,вони хочуть ссср, але часи змінилися ...московія прийшла до таких у Донецку та Луганську і шо ? звалтовані ,розграбовані ,та психологично скалічені їх діти ...73 % чекає таке саме
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16.07.2024 22:43 Відповісти
Знаючи Пороха, цим дояркам воно з часом поперек горла стане.
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17.07.2024 03:44 Відповісти
зваж, що це ******** штатний блогер цього ресурсу, порохофоб і антиЄС ще з 2019-го року.
Тут нижче хрестик є, а яке уточнення було за ним - я пам'ятаю... Тому не наголошуватиму, хто би мав покаятися в першу чергу...
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17.07.2024 13:33 Відповісти
ой, чуть промазав. Я за той хрестик, який під коментом в ...
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17.07.2024 13:35 Відповісти
Цікаву тему підняв народ - що буде, коли судитимуть зелупенка, внесуть заставу, не внесуть...А судити хто буде? Ця суддівська мафія? Да ладно...
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17.07.2024 06:37 Відповісти
 
 