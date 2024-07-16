Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського (оновлено)
За полковника Романа Червінського внесли 9 мільйонів гривень застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, спочатку про це повідомив адвокат Сергій Лисенко.
Згодом лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підтвердив, що всю заставу за Червінського внесли вранці.
"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засіднь — він сьогодні буде на волі", - зазначив він.
Нагадаємо, 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
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А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
Які люди попачили? Чи не тільки кілька чоловік, що ходили на суди?
Інші забили на ті суди, хоча у Києві могли б МАСОВО ходити.
А Першим було МІ-6. А де те МІ-6? А хто тому числі крім багатьох іншихполітиків брав на поруки Червінського? - а його вишвирнули Послом ? А де той генерал зараз?
Зеленим істотам прийдеться відповісти за знущання над
Людиною , який допомагав нашій краіні перемогти клятого ворога 🙁
Вже ніхто й не згадує, а простого рядового чи сержанта взагалі......
Зелені і ОПа обіsrалися в черговий раз.....
Влада заблокувала поїздку делегації "Європейської Солідарності" на чолі з https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.
Про це https://eurosolidarity.org/2024/07/14/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti-3/ повідомила пресслужба політсили.
"Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому - більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", - йдеться в повідомленні.
"Євросолідарність" зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.
Досі на волі?
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.20196 грудня 2019 р.
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави
Щоб не всі благі справи опозиції було видно?
Але віддати документ керівництву СІЗО не зможе ла, тому що вони закінчили роботу о 17-00. Червінський залишається за гратами.
Є ймовірність, що завтра йому можуть висунути нові звинувачення, щоб не випускати.
Зелені бариги і суддівська мафія відверто розслабили булки від вседозволенності.
Ще зелені і не випустили Червинського, знову обманули...
Тут нижче хрестик є, а яке уточнення було за ним - я пам'ятаю... Тому не наголошуватиму, хто би мав покаятися в першу чергу...