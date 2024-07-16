РУС
15 963 88

Фонд Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского (обновлено)

За Червінського внесли заставу

За полковника Романа Червинского внесли 9 миллионов гривен залога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Сергей Лысенко.

Позже лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подтвердил, что весь залог за Червинского внесен сегодня утром.

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний - он сегодня будет на свободе", - отметил он.

Порошенко вніс заставу за Червінського

Напомним, 15 июля суд назначил полковнику Роману Червинскому залог в 9 миллионов гривен.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Читайте: Дело Червинского: Представитель потерпевших сообщил о расторжении с ними договора

Автор: 

залог (536) Червинский Роман (147)
Топ комментарии
+92
Даже не заходя в новость понятно, что это дело рук Порошенко. Спасибо Гетьману за заставу за нашего героя!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 14:51 Ответить
+51
Як огидно! Скільки мучили людину, просто тому, щоб принизити, відомстити.
А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:53 Ответить
+44
Коли Зеленського посадять,ще півні не встигнуть триччі прокукарікати,як вся зелена шобла повтікає по наперед заготовлених норах в Європі,не буде кому вносити заставу,а його виборці-"корисні хом'ячки",приучені самим Зе до "какая разніца".
показать весь комментарий
16.07.2024 15:01 Ответить
Даже не заходя в новость понятно, что это дело рук Порошенко. Спасибо Гетьману за заставу за нашего героя!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 14:51 Ответить
ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію Джерело: та докази на рашку
показать весь комментарий
16.07.2024 15:20 Ответить
Свобода та життя Сєнцова- це справа рук Чевінського.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:44 Ответить
дякуємо, пане Гетьман !
показать весь комментарий
16.07.2024 17:27 Ответить
За зеленського не внесуть якщо,що.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:52 Ответить
Можуть і внести. У нього до цього часу залишилося багато поціновувачів його таланту. Згадайте пашу мерседеса або інших сепаратистів за яких їх поплічники миттєво вносили багатомільйонні застави
показать весь комментарий
16.07.2024 14:56 Ответить
omerta в дії
показать весь комментарий
16.07.2024 15:00 Ответить
Коли Зеленського посадять,ще півні не встигнуть триччі прокукарікати,як вся зелена шобла повтікає по наперед заготовлених норах в Європі,не буде кому вносити заставу,а його виборці-"корисні хом'ячки",приучені самим Зе до "какая разніца".
показать весь комментарий
16.07.2024 15:01 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 17:28 Ответить
Міркую, що це відбудеться задовго до посадки. На етапі вручення підозри чи звинувачення
показать весь комментарий
16.07.2024 19:17 Ответить
Шапіто збагатилось на фантастичні суми, внесуть.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:03 Ответить
Не внесуть, бо вони тупі і жадні
показать весь комментарий
16.07.2024 15:08 Ответить
За нього внесуть викуп, чи калим.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:06 Ответить
Ця нахабна влада "ларьочників" - шоуменів накрали та крадуть мільярдами,в тому числі і,навіть, міжнародну гуманітарну допомогу Україні,але все залежить від статті обвинувачення,коли можлива застава!У Зеленського буде серйозна стаття,де не буде застави.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:14 Ответить
В зеленського вже є, 111 стаття- державна зрада
показать весь комментарий
16.07.2024 15:16 Ответить
Гопнікі-чужинці із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, катують українця.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:40 Ответить
внесуть щоб довше сидів
показать весь комментарий
16.07.2024 15:39 Ответить
А хто єрмаков??? Так його теж за грати!!! Ну може путлєр, якщо живим залишиться на той час!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 16:09 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2024 07:13 Ответить
Як огидно! Скільки мучили людину, просто тому, щоб принизити, відомстити.
А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:53 Ответить
Ні - нищили щоб знищити, а щось та хтось цього не допустив. Подяка герою за достойну витримку та роботу на батьківщину! Хто там звинувачуючою стороною було СБУ? Так Пан Чевінський сидячі в тюрмі провів прекрасну спецоперацію- Україна та світ побачили ЩО ТАКЕ СПЕЦЛУЦЖБИ РАБИ ТА ЛЮДИ ТАТАРОВА ЄРМАКА ЗЕЛЕНСЬКОГО =КРЕМЛЯ!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:00 Ответить
Україна та СВІТ? Який світ? ніхто за кордоном й не чув про Червінського.
Які люди попачили? Чи не тільки кілька чоловік, що ходили на суди?
Інші забили на ті суди, хоча у Києві могли б МАСОВО ходити.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:24 Ответить
Це все рівно що ніхто за кордоном не робив вовці зауважень зі списку про 50 агентів Кремля він - "з ким прийшов......" й далі про тексту.

А Першим було МІ-6. А де те МІ-6? А хто тому числі крім багатьох іншихполітиків брав на поруки Червінського? - а його вишвирнули Послом ? А де той генерал зараз?
показать весь комментарий
16.07.2024 15:43 Ответить
Я розумію це так - у протистоянні у США трампісти- демокарти на етапі навіть таких перемог на фінансування не можна ж відкрито кричати , що ПАРТНЕРИ вкладають гроші в команду КРЕМЛЯ на Банковій.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:47 Ответить
Майбутній Голова СБУ,при президенті Залужному,вийшов на волю.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:56 Ответить
Головне, щоб ця ЗЕЛЕНА гидота обісралася при спробі завдати фізичної шкоди цим двом патріотам..
показать весь комментарий
16.07.2024 15:03 Ответить
Бурбі свого часу дали броньоване автоь від посольства США! Доречі, випустили героя в річницю катастрофи - а він спецоперацію потім розробив й провів по Цемаху. Случанв? Думаю ні !
показать весь комментарий
16.07.2024 15:12 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 17:46 Ответить
Порохоботи своїх не оставляють в біді, велика подяка Порошенку!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 14:59 Ответить
З Богом! Ще б пана Романа до воєнної розвідки повернути, на керівну посаду
показать весь комментарий
16.07.2024 14:59 Ответить
Не дадуть. Гадаю там була якась домовленість між ОПА та Порохом по типу: застава в обмін на мовчання Червінського. Може бути й таке, що Червінському пригрозили розправою над сім'єю у разі чогось.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:23 Ответить
Слава Богу , що наш розвідник і патріот Украіни буде на волі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Зеленим істотам прийдеться відповісти за знущання над
Людиною , який допомагав нашій краіні перемогти клятого ворога 🙁
показать весь комментарий
16.07.2024 15:01 Ответить
За Ріфмайстра багато "відповіли"?
Вже ніхто й не згадує, а простого рядового чи сержанта взагалі......
показать весь комментарий
16.07.2024 15:21 Ответить
Коли це вихід під заставу став вважатися волею ? Не за гратами буде - так , а до волі іще крові поп'ють гниди прокурорські .
показать весь комментарий
16.07.2024 16:50 Ответить
Ви хочете порівняти СІЗО і волю????? Він же ж не під арештом,а просто застава.По Україні може їздити куди заманеться
показать весь комментарий
16.07.2024 18:32 Ответить
Це залежить від рішення суду , його повний текст хтось бачив , чи тільки резулятивну частину чули ?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:35 Ответить
Ніхто не бачив,але чув що ті хто виходять під заставу,в основному вільно можуть пересуватись.Про браслет ми теж не чули
показать весь комментарий
17.07.2024 07:10 Ответить
Ну ось почитайте "новину " https://censor.net/ua/news/3500102/chervinskogo_vypustyly_iz_sizo
показать весь комментарий
17.07.2024 12:54 Ответить
P.S. Не усім так як голові верховного із виходом під заставу таланить , для цього потрібно суддею бути ((
показать весь комментарий
16.07.2024 18:37 Ответить
А як там справа по Андрію Антоненко (Riffmaster) !?
Зелені і ОПа обіsrалися в черговий раз.....
показать весь комментарий
16.07.2024 15:01 Ответить
Всі ми пам'ятаємо, що на відомій прес-конференції Ріфмастера винним визнав сам президент! Без суда і слідства. Червінського теж готували посадити з сєпарами в одну камеру та не вийшло на цей раз.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:04 Ответить
Беріть вище - Зеленський!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:17 Ответить
Зермаки вже мабуть жалкують, що вчергове не випустили в США депутатів з ЄС на запрошення республіканської партії. Можливо, це б ускладнило внесення застави.

Влада заблокувала поїздку делегації "Європейської Солідарності" на чолі з https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.

Про це https://eurosolidarity.org/2024/07/14/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti-3/ повідомила пресслужба політсили.

"Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому - більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:04 Ответить
"Зермаки вже мабуть жалкують, що вчергове не випустили в США депутатів з ЄС на запрошення республіканської партії. Можливо, це б ускладнило внесення застави." Яким чином ? ((
показать весь комментарий
16.07.2024 16:53 Ответить
Ну, то треба американцям і йьому броньовану автівку дати. Як вже декільком розвідникам України дали - бо баконівське сбу за ними посилало вбивць. Є на ютюбі відео одного з бивших розвідників - тіки автівка зберегла життя.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:06 Ответить
Гетьман ✊
показать весь комментарий
16.07.2024 15:36 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:36 Ответить
Так а шо там голова комітету розвідок Руслан Демченко?
Досі на волі?
показать весь комментарий
16.07.2024 15:43 Ответить
А в цей час ОПа забашляла суддям за те, що ті тримали під вартою невинного...
показать весь комментарий
16.07.2024 15:46 Ответить
До "людей" треба відеоситись з добром. Воно тбі падляну, а ти йому цукерку, воно тобі падляну, а ти йому цукерку... І так до цукрового діабету! (цукерки тільки від Рошен!)
показать весь комментарий
16.07.2024 15:54 Ответить
Нарешті він буде на волі! Велика подяка Пороху!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:57 Ответить
справа Червінського це черговий позор нашої судової системи.... звичайно. у кожної влади колись виникає необхідність показати. хто в домі хазяїн, сфабрикувати якусь справу. щоб прикрити власну некомпетентність та провал..., але ж на охороні закону та правопорядку стоїть непохитна судова система..., але ж то у фільмах та серіалах, які не про Україну...
показать весь комментарий
16.07.2024 16:09 Ответить
Порох просто робе неймовірне ..А корумпована влада нижче плінтуса
показать весь комментарий
16.07.2024 16:15 Ответить
і що з того? Якщо ти типовий 73/43%зебіл - то ти і брешеш без контексту, в якому було сказано цю фразу....
показать весь комментарий
16.07.2024 19:49 Ответить
Венеціанка розкритикувала судову реформу Зеленського

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.20196 грудня 2019 р.

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави
показать весь комментарий
16.07.2024 16:46 Ответить
Тепер треба зберегти житт'я Червінському , бо 🤡 звик після Чонгара вбивати тисячами українців ,а тут один Герої який очі мулить ..
показать весь комментарий
16.07.2024 16:25 Ответить
Це ще учора було зрозуміло, що Петро внесе заставу,бо для нього Україна понад усе і тримається на Патріотах,а не слугах
показать весь комментарий
16.07.2024 16:26 Ответить
Черговий приклад, від Зеленського і татарова та ОПУ, яка вартість паспорту фальшивого для боголюбова, щоб утікти з України, і як в ОПУ, оцінили вартість свободи Патріота Червінського!!
показать весь комментарий
16.07.2024 16:29 Ответить
Дякуємо Петру. Коментувати немає чого.... більшість людей усе розуміє (це не є ЗьЙобівські та дЄдрмаківці- які є проект кремля)
показать весь комментарий
16.07.2024 17:23 Ответить
Порох правильно зробив - хоч якийсь облизень для Єрмака.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:43 Ответить
Адміни, а чому на цій інфі не заначено вгорі тег ""?
Щоб не всі благі справи опозиції було видно?
показать весь комментарий
16.07.2024 17:50 Ответить
Я не є виборцем Порошенка, але цей крок - це супер! Респект, пане Петро!
показать весь комментарий
16.07.2024 18:43 Ответить
а якщо ще врахувати, що цей крок - всупереч офіційній позиції офіційної влади!
показать весь комментарий
17.07.2024 01:28 Ответить
Щойно прослухав адвоката пана Романа (на телеканалі Кличка, "Київ"). Так виявляється, Червінського ще досі утримують в СІЗО, ще не випустили!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:46 Ответить
Софія Федина приїхала в Кропивницький із письмовим підтвердженням про внесену за Червінського. Виявляється зелені діджеталізатори не взмозі зробити витяг з реєстру за допомогою комп'ютера.
Але віддати документ керівництву СІЗО не зможе ла, тому що вони закінчили роботу о 17-00. Червінський залишається за гратами.
Є ймовірність, що завтра йому можуть висунути нові звинувачення, щоб не випускати.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:34 Ответить
я також почув її на Прямому
показать весь комментарий
16.07.2024 20:49 Ответить
На тг каналі по захисту Червінського пишуть що його не відпустили бо ще нема підтвердження оплати застави.
Зелені бариги і суддівська мафія відверто розслабили булки від вседозволенності.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:29 Ответить
платіжну інструкцію бачить вся Україна а вертухаї МАЛЮСЬКІ не випускають Людину за грат -Україна воістину сьогодні змагається за право жити з зовнішнім агресором і нічим не кращим внутрішнім ворогом
показать весь комментарий
16.07.2024 20:56 Ответить
Критикувати і топити це різні речі. Порошенка було і є за що критикувати. Але він не зробив нічого, за що могли би зачепитись навіть продажні прокурори. А Зеленський за розмінування Чонгару, за кратне зменшення фінансування ракетних програм, недофінансування "Богдани", "Вільхи", і т.п. , надіюсь, відповідати буде. Списати все на наївність, некомпетентність не вийде.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:25 Ответить
Але мудрий нарід невиліковний. Я питав нещодавно тих людей, хто голосував за Зе у 2019. Майже всі відповіли, що якщо вийдуть Порошенко і Зеленський, вони снову проголосують за Зе. Бо барига і все таке...Мабуть Україні вже недовго залишилось з такими людьми...

Ще зелені і не випустили Червинського, знову обманули...
показать весь комментарий
16.07.2024 22:36 Ответить
Всі хто голосував за 🤡 ім не потрібна Україна ,вони хочуть ссср, але часи змінилися ...московія прийшла до таких у Донецку та Луганську і шо ? звалтовані ,розграбовані ,та психологично скалічені їх діти ...73 % чекає таке саме
показать весь комментарий
16.07.2024 22:43 Ответить
Знаючи Пороха, цим дояркам воно з часом поперек горла стане.
показать весь комментарий
17.07.2024 03:44 Ответить
зваж, що це ******** штатний блогер цього ресурсу, порохофоб і антиЄС ще з 2019-го року.
Тут нижче хрестик є, а яке уточнення було за ним - я пам'ятаю... Тому не наголошуватиму, хто би мав покаятися в першу чергу...
показать весь комментарий
17.07.2024 13:33 Ответить
ой, чуть промазав. Я за той хрестик, який під коментом в ...
показать весь комментарий
17.07.2024 13:35 Ответить
Цікаву тему підняв народ - що буде, коли судитимуть зелупенка, внесуть заставу, не внесуть...А судити хто буде? Ця суддівська мафія? Да ладно...
показать весь комментарий
17.07.2024 06:37 Ответить
 
 