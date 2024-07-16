Фонд Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского (обновлено)
За полковника Романа Червинского внесли 9 миллионов гривен залога.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Сергей Лысенко.
Позже лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подтвердил, что весь залог за Червинского внесен сегодня утром.
"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний - он сегодня будет на свободе", - отметил он.
Напомним, 15 июля суд назначил полковнику Роману Червинскому залог в 9 миллионов гривен.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз ЗЕлупа і ДЄрьмак ще й позбиткувалися наостаннє.
Які люди попачили? Чи не тільки кілька чоловік, що ходили на суди?
Інші забили на ті суди, хоча у Києві могли б МАСОВО ходити.
А Першим було МІ-6. А де те МІ-6? А хто тому числі крім багатьох іншихполітиків брав на поруки Червінського? - а його вишвирнули Послом ? А де той генерал зараз?
Зеленим істотам прийдеться відповісти за знущання над
Людиною , який допомагав нашій краіні перемогти клятого ворога 🙁
Вже ніхто й не згадує, а простого рядового чи сержанта взагалі......
Зелені і ОПа обіsrалися в черговий раз.....
Влада заблокувала поїздку делегації "Європейської Солідарності" на чолі з https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.
Про це https://eurosolidarity.org/2024/07/14/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti-3/ повідомила пресслужба політсили.
"Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому - більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", - йдеться в повідомленні.
"Євросолідарність" зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.
Досі на волі?
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.20196 грудня 2019 р.
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави
Щоб не всі благі справи опозиції було видно?
Але віддати документ керівництву СІЗО не зможе ла, тому що вони закінчили роботу о 17-00. Червінський залишається за гратами.
Є ймовірність, що завтра йому можуть висунути нові звинувачення, щоб не випускати.
Зелені бариги і суддівська мафія відверто розслабили булки від вседозволенності.
Ще зелені і не випустили Червинського, знову обманули...
Тут нижче хрестик є, а яке уточнення було за ним - я пам'ятаю... Тому не наголошуватиму, хто би мав покаятися в першу чергу...