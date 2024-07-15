РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости
6 561 11

Дело Червинского: Представитель потерпевших сообщил о расторжении с ними договора

червінський

Представитель четырех потерпевших по делу полковника Романа Червинского сообщил о расторжении с ними договора.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня лопнул еще один мыльный пузырь по делу Червинского, адвокат (представитель) четырех потерпевших сообщил о расторжении договора с потерпевшими!" - говорится в сообщении.

Так, суд отложил заседание на 13:00 24 июля 2024 года.

Читайте: Все 27 народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Червинского, - заявление

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Автор: 

суд (25241) Червинский Роман (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Доки буде існувати ОП на чолі з єрмаком та його підлеглими агентами впливу московії в сбу, прокуратурі та судах, то фсб буде охоче утримувати українських офіцерів за гратами.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:34 Ответить
+18
Ну це ж не друг зєлібоба баканов який здав південь .
показать весь комментарий
15.07.2024 11:24 Ответить
+9
все по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
15.07.2024 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну це ж не друг зєлібоба баканов який здав південь .
показать весь комментарий
15.07.2024 11:24 Ответить
все по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
15.07.2024 12:02 Ответить
Тепер ще пів-року будуть шукати іншого.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:27 Ответить
Доки буде існувати ОП на чолі з єрмаком та його підлеглими агентами впливу московії в сбу, прокуратурі та судах, то фсб буде охоче утримувати українських офіцерів за гратами.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:34 Ответить
А слабо дати інфу щодо того хто по справі Червінського проходить потерпілими ??
показать весь комментарий
15.07.2024 11:41 Ответить
Дєрмак з найвшивішим. Потерпіли що їх викрили що вагінєров здали таракану вусатому.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:47 Ответить
А хто ці "потерпілі"?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:42 Ответить
кацапи...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:45 Ответить
пташка, про Червінського запитай верховного голобородька. чи дєрьмак не дозволяє?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:55 Ответить
Свободу патріоту Червінському!
показать весь комментарий
15.07.2024 21:22 Ответить
Ця справа про те, що краіною правлять рузькі шпіони,, під час війни з Срасєєю! Кожного разу хочу сказати: ушипніть мене, це сон .А все чому ? Війна почалась з Оману . Оманські домовленості ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
30.07.2024 07:59 Ответить
 
 