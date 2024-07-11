РУС
Все 27 народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Червинского, - заявление

Роман Червінський

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" опубликовали заявление, в котором высказались о готовности взять на поруки украинского экс-разведчика Романа Червинского.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте "Европейской Солидарности".

Подаем заявление полностью:

Позорное судилище над боевым офицером-разведчиком продолжается уже 445 дней. Все это время, с 23 апреля 2023 года Роман Червинский находится за решеткой.

Ему ограничивают контакты с внешним миром, не оказывают своевременной, квалифицированной медицинской помощи, не обеспечивают надлежащих условий содержания в СИЗО. Это уже повлияло на здоровье полковника Червинского.

В это время коррупционеров и воров отправляют под комфортный домашний арест, или вообще позволяют в качестве "наказания" мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Очевидно, что потенциал и профессионализм профессионального, опытного офицера разведки сегодня нужны Украине на фронте, для защиты национальных интересов страны.

Но Офис президента пугает сама мысль о пребывании Червинского на свободе. Потому что офицер обладает слишком деликатной информацией относительно отдельных лиц во власти и их причастности к государственной измене.

Отсюда и политически мотивированное дело без доказательств, которое сопровождается многочисленными нарушениями прав человека во время содержания разведчика в СИЗО.

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" выражают решительный протест относительно произвола и беззакония, политически мотивированного дела украинского защитника Р. Червинского.

Украина, получившая статус кандидата в члены ЕС, должна неуклонно придерживаться верховенства права, отказаться от политически мотивированных дел. Р. Червинский - политический узник власти. Поэтому все 27 народных депутатов "Европейской Солидарности" заявляют о готовности взять на поруки Романа Червинского. Прекратите политические репрессии! Требуем свободу разведчику.

Также читайте: Суд в Кропивницком отклонил заявления поручителей и оставил Червинского под стражей

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Волю політв"язню зеленої влади Роману Червінському!
11.07.2024 13:00 Ответить
А один Потужний Манагєр проти...
11.07.2024 13:00 Ответить
Режим не випустить Червінського. Він продовжує говорити правду про нього.

11.07.2024 13:01 Ответить
Зацицируй ту правду, бо забув.
11.07.2024 13:04 Ответить
Та хоча б крайня його заява про те, що зеленський забрав Patriot з Києва і саме тому не збили ракету, яка прилетіла в дитячу лікарню.
11.07.2024 13:14 Ответить
здаєтсья це очевидно, але забрали все-таки військові. і зробили це не просто так.
11.07.2024 13:17 Ответить
Військові НЕ забрали б Patriot із прикриття столиці без дозволу верховного головнокомандувача.
11.07.2024 13:23 Ответить
тобто ви пересмикуєте. забрали військові, бо на те є причини.
11.07.2024 13:47 Ответить
Якщо ви, ноунейм, доведете, що це було зроблене без відома зеленського, тоді можете писати про пересмикування. Червінський говорить саме про рішення зеленського.
11.07.2024 13:57 Ответить
значить пересмикуєте і ви і Червінський, якшо він насправді так сказав. бо рішення приймали військові ,маючи на те всі підстави. зелене могло лише погодитися, чи не погодитися, але аж ніяк не приймати рішення за військових.
11.07.2024 14:16 Ответить
"зелене могло лише погодитися, чи не погодитися"
Серйозно?

І тому він звільнив Залужного під гавкіт скажених безумних?
11.07.2024 14:19 Ответить
точно, зеленський наказав прибрати петріот, тому-що звільнив Залужного. питань більше не маю.
11.07.2024 14:30 Ответить
Ні. зеленський звільнив Залужного, тому він НЕ дослухається до думки військових і не терпить біля себе людей, які мають СВОЮ, відмінну від його, думку.
11.07.2024 14:32 Ответить
і яким чином це доводить, шо саме зеленський ініцюював/наказав відвести петріоти?
11.07.2024 14:49 Ответить
Якщо не буде найближчим часом звільнення високого військового чину, значить зеленьський.
Чи ви вважаєте, що подібне питання вирішувалось на рівні якогось майора?
11.07.2024 15:01 Ответить
ні, вищим військовим командуванням. і, звісно, нікого не звльнять, якщо не трапиться де-що.
11.07.2024 15:11 Ответить
Тобто смерті десятків людей, в тому числі і дітей, не привід для покарання за злочинний наказ?
Коли в останнє до цього гинуло стільки людей в Києві?
11.07.2024 15:20 Ответить
злочинний наказ - це нанесення ударів по цивільним об'єктам.
а військові виходять із поставлених задач і наявних для цього ресурсів.
11.07.2024 15:29 Ответить
Ні. Є такий вид злочину - злочинна недбалість, яка призвела до тяжких наслідків.
11.07.2024 15:34 Ответить
То Ви хочете сказати, що розмінування Чонгару, мостів, відведення бригад з напрямків ударів гондурасєї -- то були поставлені задачі нашим геніалісимусом??

Не кидайте тінь на наше зелене сонце!!!
11.07.2024 16:48 Ответить
чому ні?
11.07.2024 17:08 Ответить
тому що сарказм, ***!
11.07.2024 22:57 Ответить
* тому що він НЕ дослухається до думки військових
11.07.2024 14:33 Ответить
значит среди военных поселилась военная жирная консерва
11.07.2024 14:26 Ответить
вам, звичайно ,видніше
11.07.2024 14:28 Ответить
Это живой свидетель преступлений ермака и зеленсккого,они его отпустят только ,когда покинут территорию Украины и будут просить политического убежища,если успеют выехать.
11.07.2024 13:02 Ответить
ти дебіл? вони увесь час не мовчали стосовно справи Червінського
11.07.2024 13:08 Ответить
А СБУ, котрій Роман віддав частину життя, мабуть ніколи не роздуплиться.
Відзнаки СБУ:
Медаль «Ветеран служби»
Медаль «20 років сумлінної служби»
Медаль «15 років сумлінної служби»
Медаль «10 років сумлінної служби»
Нагрудний знак «За доблесть»
Нагрудний знак «Хрест Доблесті» II ступеня

Державні нагороди:
Орден Богдана Хмельницького II ступеня
Орден Богдана Хмельницького III ступеня
Орден «За мужність» III ступеня
Медаль «За військову службу Україні»
Медаль «За бездоганну службу» III ступеня
Від ГУР МОУ - Медаль «За сприяння воєнній розвідці України» II ступеня
11.07.2024 13:16 Ответить
зе4мо не випустить - це особиста поста за те що Червінський звинуватив його з козирем у держзраді
11.07.2024 13:06 Ответить
" триває вже 445 днів. "
вже 445 днів воїна відсторонено від виконання свого обовязку, скільки вже міг він знищити тих кацапів на Нашій Землі за ті 445 днів
11.07.2024 13:10 Ответить
Завгосп не віддасть.
11.07.2024 13:17 Ответить
А зєд'єрмак проти.
11.07.2024 13:23 Ответить
В спамі ...
11.07.2024 13:41 Ответить
Українці ...та їм пох...й, вони по приколу і досі овочевозеленські ,вже і самі такі стали 🤡
11.07.2024 14:07 Ответить
та вроде потроху исправляются эти выборці, но Порошенко так же тупые ненавидят, сколько им ракет не прилетело
11.07.2024 14:29 Ответить
ты за Пороха не голосовал?
11.07.2024 19:05 Ответить
Голосував...родовий відмінок буде Порошенка, бо чоловіче прізвище...а по суті підтримую.
11.07.2024 19:28 Ответить
Ему ограничивают контакты с внешним миром, не оказывают своевременной, квалифицированной медицинской помощи, не обеспечивают надлежащих условий содержания в СИЗО. Источник:

а пленным чмобикам рашки достойное содержание
11.07.2024 18:44 Ответить
Офіційний тг канал спільноти що висвітлює актуальну інформацію по судилищу над патріотом Червінським:

https://t.me/libertatemua
11.07.2024 22:14 Ответить
 
 