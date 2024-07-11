Все 27 народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Червинского, - заявление

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" опубликовали заявление, в котором высказались о готовности взять на поруки украинского экс-разведчика Романа Червинского.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте "Европейской Солидарности".

Подаем заявление полностью:

Позорное судилище над боевым офицером-разведчиком продолжается уже 445 дней. Все это время, с 23 апреля 2023 года Роман Червинский находится за решеткой.

Ему ограничивают контакты с внешним миром, не оказывают своевременной, квалифицированной медицинской помощи, не обеспечивают надлежащих условий содержания в СИЗО. Это уже повлияло на здоровье полковника Червинского.

В это время коррупционеров и воров отправляют под комфортный домашний арест, или вообще позволяют в качестве "наказания" мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Очевидно, что потенциал и профессионализм профессионального, опытного офицера разведки сегодня нужны Украине на фронте, для защиты национальных интересов страны.

Но Офис президента пугает сама мысль о пребывании Червинского на свободе. Потому что офицер обладает слишком деликатной информацией относительно отдельных лиц во власти и их причастности к государственной измене.

Отсюда и политически мотивированное дело без доказательств, которое сопровождается многочисленными нарушениями прав человека во время содержания разведчика в СИЗО.

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" выражают решительный протест относительно произвола и беззакония, политически мотивированного дела украинского защитника Р. Червинского.

Украина, получившая статус кандидата в члены ЕС, должна неуклонно придерживаться верховенства права, отказаться от политически мотивированных дел. Р. Червинский - политический узник власти. Поэтому все 27 народных депутатов "Европейской Солидарности" заявляют о готовности взять на поруки Романа Червинского. Прекратите политические репрессии! Требуем свободу разведчику.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.