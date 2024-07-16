Останній сторожевий корабель ЧФ РФ, який окупанти вивели з Криму, зайшов у Новоросійськ, - Плетенчук

Сторожевий корабель, який росіяни 15 липня вивели з окупованого Криму, зайшов у Новоросійськ.

Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, який 15 липня залишив український Крим, вже дістався бази у РФ. Це рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу. Вони забирають ті активи, які ще мають якусь цінність", - сказав він.

Плетенчук уточнив, що, найімовірніше, це був корабель "Ладний". За словами речника ВМС ЗСУ, в окупованому Криму ще залишаються російські судна забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа

"Так би мовити, допоміжний флот. Ті одиниці, які теж відносяться до військового складу, але вони не мають такого озброєння", - пояснив він.

Речник зазначив, що ці судна можна використовувати для буксирування, допомоги в морі чи пошуково-рятувальних дій.

"Завдання у них різноманітні, без яких флот не може обійтися. Якщо брати великі десантні кораблі, їх там 5 одиниць залишається досі, але є один нюанс. Вони їх досі не можуть доремонтувати", - додав він.

Нагадаємо, 15 липня 2024 року повідомлялось, що з окупованого Криму російські військові виводять останній сторожовий корабель.

Читайте: РФ використовує акваторію Азовського моря, щоб грабувати окуповані території, - ВМС