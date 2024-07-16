Останній сторожевий корабель ЧФ РФ, який окупанти вивели з Криму, зайшов у Новоросійськ, - Плетенчук
Сторожевий корабель, який росіяни 15 липня вивели з окупованого Криму, зайшов у Новоросійськ.
Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, який 15 липня залишив український Крим, вже дістався бази у РФ. Це рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу. Вони забирають ті активи, які ще мають якусь цінність", - сказав він.
Плетенчук уточнив, що, найімовірніше, це був корабель "Ладний". За словами речника ВМС ЗСУ, в окупованому Криму ще залишаються російські судна забезпечення.
"Так би мовити, допоміжний флот. Ті одиниці, які теж відносяться до військового складу, але вони не мають такого озброєння", - пояснив він.
Речник зазначив, що ці судна можна використовувати для буксирування, допомоги в морі чи пошуково-рятувальних дій.
"Завдання у них різноманітні, без яких флот не може обійтися. Якщо брати великі десантні кораблі, їх там 5 одиниць залишається досі, але є один нюанс. Вони їх досі не можуть доремонтувати", - додав він.
Нагадаємо, 15 липня 2024 року повідомлялось, що з окупованого Криму російські військові виводять останній сторожовий корабель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
частина Криму вигорить.
Варвари з боліт перетворили
півострів на віськову базу,а
в кінцевому результаті - на
пустелю.Унікальний півострів
з неповторним кліматом буде
потім довго оговтуватись від
війни.
А все інше, це по великому рахунку лапша для населення, яку воно з радістю жре і просить ще більше крові українців.
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да?И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...