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Новини Війна
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Останній сторожевий корабель ЧФ РФ, який окупанти вивели з Криму, зайшов у Новоросійськ, - Плетенчук

Останній сторожевий корабель ЧФ РФ зайшов у Новоросійськ

Сторожевий корабель, який росіяни 15 липня вивели з окупованого Криму, зайшов у Новоросійськ.

Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, який 15 липня залишив український Крим, вже дістався бази у РФ. Це рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу. Вони забирають ті активи, які ще мають якусь цінність", - сказав він.

Плетенчук уточнив, що, найімовірніше, це був корабель "Ладний". За словами речника ВМС ЗСУ, в окупованому Криму ще залишаються російські судна забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа

"Так би мовити, допоміжний флот. Ті одиниці, які теж відносяться до військового складу, але вони не мають такого озброєння", - пояснив він.

Речник зазначив, що ці судна можна використовувати для буксирування, допомоги в морі чи пошуково-рятувальних дій.

"Завдання у них різноманітні, без яких флот не може обійтися. Якщо брати великі десантні кораблі, їх там 5 одиниць залишається досі, але є один нюанс. Вони їх досі не можуть доремонтувати", - додав він.

Нагадаємо, 15 липня 2024 року повідомлялось, що з окупованого Криму російські військові виводять останній сторожовий корабель.

Читайте: РФ використовує акваторію Азовського моря, щоб грабувати окуповані території, - ВМС

Автор: 

Крим (14199) Чорноморський флот рф (626) Плетенчук Дмитро (183)


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Топ коментарі
+3
Із-за спеки та прильотів степова
частина Криму вигорить.
Варвари з боліт перетворили
півострів на віськову базу,а
в кінцевому результаті - на
пустелю.Унікальний півострів
з неповторним кліматом буде
потім довго оговтуватись від
війни.
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16.07.2024 15:31 Відповісти
+3
А можна було спокійно без зайвого рейваху це зробити у 2017-му, як записано у Конституції.
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16.07.2024 15:33 Відповісти
+3
Питається в задачі: " І ***** ви все це затіяли? Адже основою було створення "вічної бази ЧФ" у Криму! А зараз ви взагалі звідти втекли! Так навіщо було класти горами трупи?
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16.07.2024 15:36 Відповісти
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16.07.2024 15:21 Відповісти
Із-за спеки та прильотів степова
частина Криму вигорить.
Варвари з боліт перетворили
півострів на віськову базу,а
в кінцевому результаті - на
пустелю.Унікальний півострів
з неповторним кліматом буде
потім довго оговтуватись від
війни.
показати весь коментар
16.07.2024 15:31 Відповісти
втік паскудо...
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16.07.2024 15:33 Відповісти
А можна було спокійно без зайвого рейваху це зробити у 2017-му, як записано у Конституції.
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16.07.2024 15:33 Відповісти
Питається в задачі: " І ***** ви все це затіяли? Адже основою було створення "вічної бази ЧФ" у Криму! А зараз ви взагалі звідти втекли! Так навіщо було класти горами трупи?
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16.07.2024 15:36 Відповісти
Мета була іншою - щоб про путлєра в підручнику історії було написано не лише дату життя і смерті, а і стояв підпис - "Сабіратель зємєль". А тепер буде написано щось про різновид фашизму, геноцид і гори трупів. От заради чого дохнуть зараз рабсеяни - заради пари рядочків в підручнику історії 7 класу.
А все інше, це по великому рахунку лапша для населення, яку воно з радістю жре і просить ще більше крові українців.
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16.07.2024 16:04 Відповісти
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да?И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...

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16.07.2024 16:16 Відповісти
hm a harpuni ta neptuni zakinčiļis ?
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16.07.2024 15:53 Відповісти
"Последний москаль Севастополь покинул..."
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16.07.2024 18:37 Відповісти
Дуже дивний "оптимізм". Сьогодні корабель в Новоросійську, завтра він знову може бути в Севастополі. Такі відстані для ********* корабля не проблема.
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16.07.2024 20:33 Відповісти
 
 