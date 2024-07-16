РУС
Новости Война
2 065 10

Последний сторожевой корабль ЧФ РФ, выведенный оккупантами из Крыма, вошел в Новороссийск, - Плетенчук

Останній сторожевий корабель ЧФ РФ зайшов у Новоросійськ

Сторожевой корабль, который россияне 15 июля вывели из оккупированного Крыма, зашел в Новороссийск.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул украинский Крым, уже добрался до базы в РФ. Это рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. Они забирают активы, еще имеющие какую-то ценность", - сказал он.

Плетенчук уточнил, что, скорее всего, это был корабль "Ладный". По словам спикера ВМС ВСУ, в оккупированном Крыму еще остаются российские суда обеспечения.

Также читайте: Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС

"Так сказать, вспомогательный флот. Те единицы, которые тоже относятся к военному составу, но они не имеют такого вооружения", - пояснил он.

Смикер отметил, что данные суда можно использовать для буксировки, помощи в море или поисково-спасательных действий.

"Задачи у них разнообразные, без которых флот не может обойтись. Если брать большие десантные корабли, их там 5 единиц остается до сих пор, но есть один нюанс. Они их до сих пор не могут доремонтировать", - добавил он.

Напомним, 15 июля 2024 года сообщалось, что из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.

Читайте также: РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС

Автор: 

Крым (26485) Черноморский флот РФ (1569) Плетенчук Дмитрий (184)
16.07.2024 15:21 Ответить
Із-за спеки та прильотів степова
частина Криму вигорить.
Варвари з боліт перетворили
півострів на віськову базу,а
в кінцевому результаті - на
пустелю.Унікальний півострів
з неповторним кліматом буде
потім довго оговтуватись від
війни.
16.07.2024 15:31 Ответить
втік паскудо...
16.07.2024 15:33 Ответить
А можна було спокійно без зайвого рейваху це зробити у 2017-му, як записано у Конституції.
16.07.2024 15:33 Ответить
Питається в задачі: " І ***** ви все це затіяли? Адже основою було створення "вічної бази ЧФ" у Криму! А зараз ви взагалі звідти втекли! Так навіщо було класти горами трупи?
16.07.2024 15:36 Ответить
Мета була іншою - щоб про путлєра в підручнику історії було написано не лише дату життя і смерті, а і стояв підпис - "Сабіратель зємєль". А тепер буде написано щось про різновид фашизму, геноцид і гори трупів. От заради чого дохнуть зараз рабсеяни - заради пари рядочків в підручнику історії 7 класу.
А все інше, це по великому рахунку лапша для населення, яку воно з радістю жре і просить ще більше крові українців.
16.07.2024 16:04 Ответить
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да?И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...

16.07.2024 16:16 Ответить
hm a harpuni ta neptuni zakinčiļis ?
16.07.2024 15:53 Ответить
"Последний москаль Севастополь покинул..."
16.07.2024 18:37 Ответить
Дуже дивний "оптимізм". Сьогодні корабель в Новоросійську, завтра він знову може бути в Севастополі. Такі відстані для ********* корабля не проблема.
16.07.2024 20:33 Ответить
 
 