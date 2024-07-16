Последний сторожевой корабль ЧФ РФ, выведенный оккупантами из Крыма, вошел в Новороссийск, - Плетенчук

Сторожевой корабль, который россияне 15 июля вывели из оккупированного Крыма, зашел в Новороссийск.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул украинский Крым, уже добрался до базы в РФ. Это рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. Они забирают активы, еще имеющие какую-то ценность", - сказал он.

Плетенчук уточнил, что, скорее всего, это был корабль "Ладный". По словам спикера ВМС ВСУ, в оккупированном Крыму еще остаются российские суда обеспечения.

Также читайте: Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС

"Так сказать, вспомогательный флот. Те единицы, которые тоже относятся к военному составу, но они не имеют такого вооружения", - пояснил он.

Смикер отметил, что данные суда можно использовать для буксировки, помощи в море или поисково-спасательных действий.

"Задачи у них разнообразные, без которых флот не может обойтись. Если брать большие десантные корабли, их там 5 единиц остается до сих пор, но есть один нюанс. Они их до сих пор не могут доремонтировать", - добавил он.

Напомним, 15 июля 2024 года сообщалось, что из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.

Читайте также: РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС