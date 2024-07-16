Последний сторожевой корабль ЧФ РФ, выведенный оккупантами из Крыма, вошел в Новороссийск, - Плетенчук
Сторожевой корабль, который россияне 15 июля вывели из оккупированного Крыма, зашел в Новороссийск.
Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
"Последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул украинский Крым, уже добрался до базы в РФ. Это рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. Они забирают активы, еще имеющие какую-то ценность", - сказал он.
Плетенчук уточнил, что, скорее всего, это был корабль "Ладный". По словам спикера ВМС ВСУ, в оккупированном Крыму еще остаются российские суда обеспечения.
"Так сказать, вспомогательный флот. Те единицы, которые тоже относятся к военному составу, но они не имеют такого вооружения", - пояснил он.
Смикер отметил, что данные суда можно использовать для буксировки, помощи в море или поисково-спасательных действий.
"Задачи у них разнообразные, без которых флот не может обойтись. Если брать большие десантные корабли, их там 5 единиц остается до сих пор, но есть один нюанс. Они их до сих пор не могут доремонтировать", - добавил он.
Напомним, 15 июля 2024 года сообщалось, что из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.
частина Криму вигорить.
Варвари з боліт перетворили
півострів на віськову базу,а
в кінцевому результаті - на
пустелю.Унікальний півострів
з неповторним кліматом буде
потім довго оговтуватись від
війни.
А все інше, це по великому рахунку лапша для населення, яку воно з радістю жре і просить ще більше крові українців.
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да?И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...