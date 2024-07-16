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Новини
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МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи

PR

мауп

У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!

Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:

  • академічна репутація;
  • кількість цитувань на статті;
  • показник працевлаштування;
  • репутація серед роботодавців;
  • співвідношення викладач/студент;
  • студенти по обміну (прийом);
  • кількість іноземних викладачів;
  • міжнародна дослідницька мережа;
  • кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);
  • кількість публікацій на одного викладача, сталість.

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.

Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.

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рейтинг (1668) вища освіта (210)


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Топ коментарі
+7
У нас є два вищі де отримують професорів уся єліта (Януковощ, Ківа і тому подібні). Це виш Підрахуя-Ківалова(Одеська юрка) і МАУП (кузнеца професорів до влади). Це якась помилка, або маніпуляція, бо нема посилання на оригінал.
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16.07.2024 17:45 Відповісти
+5
Повна брехня. Мауп тупо торгує дипломами і науковими ступенями. Викладав там декілька років. Єдине в чому там може бути "першість" то це плагіат, який системно підтримується керівництвом. Гіршим в Києві є тільки педагогічний університет ім. Драгоманова.
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16.07.2024 18:44 Відповісти
+3
Якщо банально перейти за посиланням, то дуже чітко видно, що МАУП 53ий в регіоні - східна Європа, і 441 у Європі загалом. Тому новина, м'яко кажучи, не дуже правдива.
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16.07.2024 17:49 Відповісти
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У нас є два вищі де отримують професорів уся єліта (Януковощ, Ківа і тому подібні). Це виш Підрахуя-Ківалова(Одеська юрка) і МАУП (кузнеца професорів до влади). Це якась помилка, або маніпуляція, бо нема посилання на оригінал.
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16.07.2024 17:45 Відповісти
Ти ба ,була авіакомпанія, а стала університетом. Ну блін дають, ай молодці.
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16.07.2024 17:48 Відповісти
Бгг
Коли до МАУ прийшла П, то утворилася МАУП
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16.07.2024 17:52 Відповісти
Маркетологи та кризові менеджери, не знали, як допомогти МАУ , а потрібно було всього навсього, дописати літеру П. І все стало гармонічно. МАУП, і цим все сказано.😭
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16.07.2024 18:22 Відповісти
Якщо банально перейти за посиланням, то дуже чітко видно, що МАУП 53ий в регіоні - східна Європа, і 441 у Європі загалом. Тому новина, м'яко кажучи, не дуже правдива.
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16.07.2024 17:49 Відповісти
Так спецом подивився як це вийшло. І вуаля- цитованість наукових робіт(це одне з головних)- 1.6 зі 100, академ репутація- 3.9 із 100балів, вони виїхали не на наукових знаннях, а на обміні студентів і всякій мішурі. Там тупа загальна оцінка - типо середня за усьо. Але тривайте, це навчальний заклад і є те що в пріоритеті і дає більше балів, типа бегун на факультеті фізмата, зате він хорошо бігає
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16.07.2024 18:05 Відповісти
на правах реклами ?
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16.07.2024 18:06 Відповісти
Теперь понятно, в каком ВУЗе недобор))
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16.07.2024 18:09 Відповісти
Это та контора,которая выдала диплом торговцу трусами гросе и его нквдэшнику министру и которых никто и никогда не видел в этом учебном заведении? Охренеть.
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16.07.2024 18:14 Відповісти
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).
В 2003 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В 2010 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию государственного управления при Президенте Украины , став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
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17.07.2024 09:31 Відповісти
А вот и доказательства тройного аферизма,три диплома управления *** и ни одного сокурсника нет в природе,доуправлялся так,что его шеф доверивший ему управление проиграл с треском выборы какому то корпоративщику-шоумену.
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17.07.2024 11:36 Відповісти
та ну нах!))) когда-то давно видел объявление: типа требуется юрист, диплом МАУП не предлагать!)))
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16.07.2024 18:22 Відповісти
Я працював з дрібними підприємцями, їм було пох на мій диплом. Виграні справи та сарафанне радіо-ось і все ...
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16.07.2024 18:38 Відповісти
Повна брехня. Мауп тупо торгує дипломами і науковими ступенями. Викладав там декілька років. Єдине в чому там може бути "першість" то це плагіат, який системно підтримується керівництвом. Гіршим в Києві є тільки педагогічний університет ім. Драгоманова.
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16.07.2024 18:44 Відповісти
Це жарт?!
МАУП є карікатурою на освіту.
Сама назва є приколом скоріше, ніж назвою справжнього універститу.
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16.07.2024 18:46 Відповісти
Новина є. Але в ній навіть не спромоглися розшифрувати абривіатуру. МАУП? Що це за х-ня?
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16.07.2024 20:18 Відповісти
Міжрегіональна академія управління персоналом.
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16.07.2024 23:43 Відповісти
НЕ о том печалитесь!
посмотрите
https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings?tab=indicators&countries=ua

количество цитирований на одну публикацию для университетов...
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17.07.2024 09:34 Відповісти
 
 