МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи
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У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!
Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:
- академічна репутація;
- кількість цитувань на статті;
- показник працевлаштування;
- репутація серед роботодавців;
- співвідношення викладач/студент;
- студенти по обміну (прийом);
- кількість іноземних викладачів;
- міжнародна дослідницька мережа;
- кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);
- кількість публікацій на одного викладача, сталість.
До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.
Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.
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Коли до МАУ прийшла П, то утворилася МАУП
В 2003 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В 2010 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию государственного управления при Президенте Украины , став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
МАУП є карікатурою на освіту.
Сама назва є приколом скоріше, ніж назвою справжнього універститу.
посмотрите
https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings?tab=indicators&countries=ua
количество цитирований на одну публикацию для университетов...