МАУП вошла в рейтинг лучших университетов Европы

В июле 2024 года стали известны результаты престижного рейтинга QS World University Rankings: Europe 2025, который сосредоточен на оценке ЗВО исключительно европейских стран. И в этом году МАУП удалось войти в десятку лучших украинских университетов, признанных европейскими экспертами!

Ранжирование осуществляется британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS) по 12 показателям:

  • академическая репутация;
  • количество цитирований на статьи;
  • показатель трудоустройства;
  • репутация среди работодателей;
  • соотношение преподаватель/студент;
  • студенты по обмену (прием);
  • количество иностранных преподавателей;
  • международная исследовательская сеть;
  • количество иностранных студентов, студенты по обмену (командировки);
  • количество публикаций на одного преподавателя, постоянство.

В общий список вошло 684 университета из 40 стран. Украину в QS World University Rankings: Europe 2025 в этом году представляют только 36 высших учебных заведений.

Успех Академии под руководством президента Щекина Ростислава в этом влиятельном европейском рейтинге наглядно демонстрирует эффективность работы мауповского сообщества, направленной на постоянное совершенствование образовательного процесса, научных исследований и международного сотрудничества.

рейтинг (1648) высшее образование (185)
+7
У нас є два вищі де отримують професорів уся єліта (Януковощ, Ківа і тому подібні). Це виш Підрахуя-Ківалова(Одеська юрка) і МАУП (кузнеца професорів до влади). Це якась помилка, або маніпуляція, бо нема посилання на оригінал.
16.07.2024 17:45 Ответить
+5
Повна брехня. Мауп тупо торгує дипломами і науковими ступенями. Викладав там декілька років. Єдине в чому там може бути "першість" то це плагіат, який системно підтримується керівництвом. Гіршим в Києві є тільки педагогічний університет ім. Драгоманова.
16.07.2024 18:44 Ответить
+3
Якщо банально перейти за посиланням, то дуже чітко видно, що МАУП 53ий в регіоні - східна Європа, і 441 у Європі загалом. Тому новина, м'яко кажучи, не дуже правдива.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:49 Ответить
16.07.2024 17:45 Ответить
Ти ба ,була авіакомпанія, а стала університетом. Ну блін дають, ай молодці.
16.07.2024 17:48 Ответить
Бгг
Коли до МАУ прийшла П, то утворилася МАУП
16.07.2024 17:52 Ответить
Маркетологи та кризові менеджери, не знали, як допомогти МАУ , а потрібно було всього навсього, дописати літеру П. І все стало гармонічно. МАУП, і цим все сказано.😭
16.07.2024 18:22 Ответить
16.07.2024 17:49 Ответить
Так спецом подивився як це вийшло. І вуаля- цитованість наукових робіт(це одне з головних)- 1.6 зі 100, академ репутація- 3.9 із 100балів, вони виїхали не на наукових знаннях, а на обміні студентів і всякій мішурі. Там тупа загальна оцінка - типо середня за усьо. Але тривайте, це навчальний заклад і є те що в пріоритеті і дає більше балів, типа бегун на факультеті фізмата, зате він хорошо бігає
16.07.2024 18:05 Ответить
на правах реклами ?
16.07.2024 18:06 Ответить
Теперь понятно, в каком ВУЗе недобор))
16.07.2024 18:09 Ответить
Это та контора,которая выдала диплом торговцу трусами гросе и его нквдэшнику министру и которых никто и никогда не видел в этом учебном заведении? Охренеть.
16.07.2024 18:14 Ответить
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).
В 2003 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В 2010 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию государственного управления при Президенте Украины , став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
17.07.2024 09:31 Ответить
А вот и доказательства тройного аферизма,три диплома управления *** и ни одного сокурсника нет в природе,доуправлялся так,что его шеф доверивший ему управление проиграл с треском выборы какому то корпоративщику-шоумену.
17.07.2024 11:36 Ответить
та ну нах!))) когда-то давно видел объявление: типа требуется юрист, диплом МАУП не предлагать!)))
16.07.2024 18:22 Ответить
Я працював з дрібними підприємцями, їм було пох на мій диплом. Виграні справи та сарафанне радіо-ось і все ...
16.07.2024 18:38 Ответить
16.07.2024 18:44 Ответить
Це жарт?!
МАУП є карікатурою на освіту.
Сама назва є приколом скоріше, ніж назвою справжнього універститу.
16.07.2024 18:46 Ответить
Новина є. Але в ній навіть не спромоглися розшифрувати абривіатуру. МАУП? Що це за х-ня?
16.07.2024 20:18 Ответить
Міжрегіональна академія управління персоналом.
16.07.2024 23:43 Ответить
НЕ о том печалитесь!
посмотрите
https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings?tab=indicators&countries=ua

количество цитирований на одну публикацию для университетов...
17.07.2024 09:34 Ответить
 
 