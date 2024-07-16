МАУП вошла в рейтинг лучших университетов Европы

В июле 2024 года стали известны результаты престижного рейтинга QS World University Rankings: Europe 2025, который сосредоточен на оценке ЗВО исключительно европейских стран. И в этом году МАУП удалось войти в десятку лучших украинских университетов, признанных европейскими экспертами!

Ранжирование осуществляется британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS) по 12 показателям:

академическая репутация;

количество цитирований на статьи;

показатель трудоустройства;

репутация среди работодателей;

соотношение преподаватель/студент;

студенты по обмену (прием);

количество иностранных преподавателей;

международная исследовательская сеть;

количество иностранных студентов, студенты по обмену (командировки);

количество публикаций на одного преподавателя, постоянство.

В общий список вошло 684 университета из 40 стран. Украину в QS World University Rankings: Europe 2025 в этом году представляют только 36 высших учебных заведений.

Успех Академии под руководством президента Щекина Ростислава в этом влиятельном европейском рейтинге наглядно демонстрирует эффективность работы мауповского сообщества, направленной на постоянное совершенствование образовательного процесса, научных исследований и международного сотрудничества.