Борис Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом та кандитатом в президенти США Дональдом Трампом.
Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", - написав британський політик.
Як розповів Джонсон, він обговорював із Трампом війну в Україні.
"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - йдеться у заяві експрем’єра Великої Британії.
Sky News пише, що Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії, який стартував у понеділок, 15 липня і триватиме до четверга, 18 липня. Видання пише, що зустріч Джонсона з Трампом тривала близько 30 хвилин.
Нагадаємо, що 15 липня 45-го президента США Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, штат Вісконсин.
Також стало відомо, що Дональд Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти США. Він раніше критикував додаткову допомогу Україні.
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Кум Путіна переконує Трампа, що український президент здатен вплинути на рішення американських виборців
Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук надіслав листа Дональду Трампу у зв'язку зі «спробою вбивства головного кандидата на пост президента США». Лист державного зрадника України https://t.me/SolovievLive/269501 процитував відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.
У своєму листі Медведчук назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», який «у спробах утримати владу здатний на все».
Медведчук у своїй звичній манері звинуватив «нацистський режим Зеленського та його американських кураторів з адміністрації Байдена» у тому, що вони не бажають миру в Україні, бо це «означатиме для них втрату влади».
Медведчук назвав Трампа «особистим ворогом українського неонациста Зеленського» і зазначив, що «цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори».
«Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід», - закінчив свої фантазій державний зрадник України.
«всі срали на украіну…»?
Україна як ніколи у своеі історії не мала більш потужної підтримки у світі як зараз!
такого досі не було в історії України
симпатична жіночка у бешкетника... вже трьох дітей мають
рашка НЕ стане наддержавою - треба мати нормальний внутрішній ринок і внутрішнє виробництво.
для прикладу - японська Міцубіші виробляє все: танки, літаки, автівки.... навіть олівці ! і все це купується передусів в Японії
Чому? Тому що не ЯЗ вирішує, а «соціальна- Єкономічні структура» суспільства.
Срср був «авторітарним комуністичним « суспільством.
А означае - ізгоєм, як і усі комуністичні режими.
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Це саме на цей з'їзд зелені риги протизаконно не пустили притомних нардепів-державників з ЄС 😕
Взяв же JD Vance, який його Гітлером називав, у партнери по виборах?