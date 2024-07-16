Борис Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом та кандитатом в президенти США Дональдом Трампом.

Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", - написав британський політик.

Як розповів Джонсон, він обговорював із Трампом війну в Україні.

"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - йдеться у заяві експрем’єра Великої Британії.

Sky News пише, що Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії, який стартував у понеділок, 15 липня і триватиме до четверга, 18 липня. Видання пише, що зустріч Джонсона з Трампом тривала близько 30 хвилин.

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Нагадаємо, що 15 липня 45-го президента США Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, штат Вісконсин.

Також стало відомо, що Дональд Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти США. Він раніше критикував додаткову допомогу Україні.

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