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Новини Підтримка Україні
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Борис Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України

Експремʼєр Великої Британії Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом та кандитатом в президенти США Дональдом Трампом.

Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", - написав британський політик.

Як розповів Джонсон, він обговорював із Трампом війну в Україні. 

"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - йдеться у заяві експрем’єра Великої Британії.

Експремʼєр Великої Британії Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України

Sky News пише, що Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії, який стартував у понеділок, 15 липня і триватиме до четверга, 18 липня. Видання пише, що зустріч Джонсона з Трампом тривала близько 30 хвилин.

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Нагадаємо, що 15 липня 45-го президента США Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, штат Вісконсин.

Також стало відомо, що Дональд Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти США. Він раніше критикував додаткову допомогу Україні.

Читайте також: Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон

Автор: 

підтримка (630) Трамп Дональд (6303) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+14
"Джонсон поїхав до США на національний з'їзд Республіканської партії, який стартував у понеділок, 15 липня і триватиме до четверга, 18 липня"
----------
Це саме на цей з'їзд зелені риги протизаконно не пустили притомних нардепів-державників з ЄС 😕
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17.07.2024 00:12 Відповісти
+12
Чудова новина!
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16.07.2024 23:54 Відповісти
+10
Звіздишь, голубчик!

«всі срали на украіну…»?

Україна як ніколи у своеі історії не мала більш потужної підтримки у світі як зараз!
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17.07.2024 00:18 Відповісти
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Справа в тому,що ми знаємо тільки те, що нам говорять ЗМІ, а як воно є насправді, знають тільки такі як Джонсон, Трамп , пуйло і т. д. і т. п.
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16.07.2024 23:57 Відповісти
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
Кум Путіна переконує Трампа, що український президент здатен вплинути на рішення американських виборців

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук надіслав листа Дональду Трампу у зв'язку зі «спробою вбивства головного кандидата на пост президента США». Лист державного зрадника України https://t.me/SolovievLive/269501 процитував відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.

У своєму листі Медведчук назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», який «у спробах утримати владу здатний на все».

Медведчук у своїй звичній манері звинуватив «нацистський режим Зеленського та його американських кураторів з адміністрації Байдена» у тому, що вони не бажають миру в Україні, бо це «означатиме для них втрату влади».

Медведчук назвав Трампа «особистим ворогом українського неонациста Зеленського» і зазначив, що «цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори».

«Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід», - закінчив свої фантазій державний зрадник України.
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17.07.2024 11:58 Відповісти
Попытался представить себе Трампа читающего письмо от какого-то то Медведчука из северного Конго. Не смог. Если это гамно что то и написало, то не для Донни, а для казламордого населения срасии .
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17.07.2024 14:33 Відповісти
Звіздишь, голубчик!

«всі срали на украіну…»?

Україна як ніколи у своеі історії не мала більш потужної підтримки у світі як зараз!
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17.07.2024 00:18 Відповісти
реально ми маємо унікальний випадок, коли Україну підтримує ВСЯ сильна частина світу

такого досі не було в історії України
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17.07.2024 01:09 Відповісти
кацапоїдний бот
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17.07.2024 00:23 Відповісти
Чудова новина!
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16.07.2024 23:54 Відповісти
Джонсон крутий перець, а Трамп темна конячка.
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16.07.2024 23:54 Відповісти
недавно Джонсонюк з дружиною були "свадєбними генералами" серед інших целебреті на весіллі найбагатших індійців - дрескод у всіх був індійський, прикольно

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17.07.2024 01:27 Відповісти
дрес-код особливо сподобався дружині пана Бориса.
симпатична жіночка у бешкетника... вже трьох дітей мають

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17.07.2024 02:45 Відповісти
Два рудих антипода.
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17.07.2024 06:44 Відповісти
Це в тобі темрява у мізках, якщо тобі Трамп - темна конячка.
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17.07.2024 08:13 Відповісти
Слухай, а ти хто такий? Бот з методичками? Сам підеш чи послати?
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17.07.2024 10:58 Відповісти
Dzonsoniuk smatriashii po hate 🤣 , to ZEklouna v chuvstva privadil , teper Trombam zanialsi .....
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16.07.2024 23:56 Відповісти
Когда я объясняю ситуацию на пальцах знакомым-республтканцам, трампистам и нет, я просто говорю что если ерефия возьмёт большую часть Украины включая Киев и Одессу, она будет де-факто сверхдержавой, а не просто бензоколонкой. И где тогда остаётся роль США в мире, если и Китай уже де факто супер страна, но не ведёт себя как таковая. Доходит. Но мало доходит что и благосостояние их тоже зависит от того что США сверхдержава.
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17.07.2024 00:03 Відповісти
ліжко зламав від сміху... совок кац також вважали свєрхдєржавой.....і де він? під рфія - жалюгідна потворна пародія на той совок... свєрхдєржава.... А від України вам козаки в картині Ріпина і на острові Зміїному сказали
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17.07.2024 00:21 Відповісти
совок був наддержавою - самодостатній та з потужним ЯО та армією

рашка НЕ стане наддержавою - треба мати нормальний внутрішній ринок і внутрішнє виробництво.

для прикладу - японська Міцубіші виробляє все: танки, літаки, автівки.... навіть олівці ! і все це купується передусів в Японії
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17.07.2024 01:14 Відповісти
Совок Ніколи НЕ був наддержавою!

Чому? Тому що не ЯЗ вирішує, а «соціальна- Єкономічні структура» суспільства.

Срср був «авторітарним комуністичним « суспільством.

А означае - ізгоєм, як і усі комуністичні режими.
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17.07.2024 06:13 Відповісти
Борис за Україну поборись!
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17.07.2024 00:04 Відповісти
Побориться₽)))
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17.07.2024 00:10 Відповісти
"Джонсон поїхав до США на національний з'їзд Республіканської партії, який стартував у понеділок, 15 липня і триватиме до четверга, 18 липня"
----------
Це саме на цей з'їзд зелені риги протизаконно не пустили притомних нардепів-державників з ЄС 😕
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17.07.2024 00:12 Відповісти
Гадаю що не варто приписувати іншим власну дріб'язковість. Не вважаю президента США ображенкою яка роками пам'ятає подібну дурню.
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17.07.2024 00:35 Відповісти
На раз може, якщо побачить вигоду.
Взяв же JD Vance, який його Гітлером називав, у партнери по виборах?
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17.07.2024 05:33 Відповісти
Дякуємо Б. Джонсонюк.
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17.07.2024 00:18 Відповісти
Борису можна вірити = 100%
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17.07.2024 00:25 Відповісти
Мені Джонсон дуже подобається. Він справді багато робить для України.
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17.07.2024 00:34 Відповісти
Джонсон показав Трампу, де на глобусі знаходиться Україна. Трамп зробив вигляд, шо запам'ятав
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17.07.2024 00:53 Відповісти
може цей божевільний дослухається Джонсона...Але ж той не при владі...
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17.07.2024 00:58 Відповісти
Борис Джонсон красавчик!
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17.07.2024 05:32 Відповісти
зачісками хизувалися
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17.07.2024 05:54 Відповісти
Може досить вже наярювати на Джонсона.Він зараз майже ніхто-звачайний громадянин Великобританіі.Тим більш його партія програла вибори опонентам недавна.
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17.07.2024 07:25 Відповісти
"Ніхто" не зустрічається з Трампом. У цьому світі не все так прозоро.
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17.07.2024 09:38 Відповісти
Если б он был нихто, ему б не то что не предоставили 30 минут с наиболее вероятным кандидатом в президенты, а даже на порог не пустили бы
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17.07.2024 14:38 Відповісти
 
 