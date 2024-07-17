Масована атака РФ 8 липня на Україну: постраждалі сім’ї з дітьми отримають виплати

Для родин з дітьми, які постраждали від бомбардувань і авіаударів, Кабмін, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), забезпечить виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 800 грн на одну людину. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 9 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінсоцполітики.

Як зазначається, таку допомогу отримуватимуть родини з дітьми, які проходили лікування в НДСЛ "Охматдит" на момент атаки 8 липня та сім'ї з дітьми постраждалих працівників приватного медичного закладу, на який також була здійснена атака.

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Наразі кількість родин, які отримають виплати, уточнюється, максимальна сума виплати на сім’ю становитиме 54 тис. гривень (5 осіб).

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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