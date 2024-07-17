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Новини
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Глава МЗС Швейцарії Кассіс зустрічався з Лавровим та інформував його про Саміт миру

Лавров та Кассіс

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у рамках Ради безпеки ООН у Нью-Йорку провів зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Кассіс повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках головування Росії в Раді безпеки ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру", - написав він.

Деталей щодо зустрічі він не повідомив. 

Також читайте: США підтримують запрошення представників РФ на другий Саміт миру, - Держдеп

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Автор: 

Лавров Сергій (1615) Швейцарія (875) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+8
рашисти не хочуть миру-тому немає про що з ними домовлятись...
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17.07.2024 06:59 Відповісти
+5
Фу, фу, поганий Лавров і ***** не хотять мирних переговорів! 90 країн їх просять, в вони не хотять.
Більше санкцій, хороших і різних тим хто не хоче мирних переговорів.
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17.07.2024 06:59 Відповісти
+5
Потужна темрява..
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17.07.2024 07:34 Відповісти
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рашисти не хочуть миру-тому немає про що з ними домовлятись...
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17.07.2024 06:59 Відповісти
Вони там усі посказилися?!

Які зустрічі з лавровим?!
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17.07.2024 10:45 Відповісти
Нейтральна Швейцарія показала свое лічіко…
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17.07.2024 10:46 Відповісти
Фу, фу, поганий Лавров і ***** не хотять мирних переговорів! 90 країн їх просять, в вони не хотять.
Більше санкцій, хороших і різних тим хто не хоче мирних переговорів.
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17.07.2024 06:59 Відповісти
Ой, хто це?! Лавров! В Америці!?

Ходи сюди дарагой, я тебе поцілую…
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17.07.2024 10:48 Відповісти
хтось чув про результат мегасаміту?
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17.07.2024 07:07 Відповісти
НЕ можемо почути - світла нема....
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17.07.2024 07:28 Відповісти
Потужна темрява..
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17.07.2024 07:34 Відповісти
пи...з...дить! звітував про стан рахунків ботоксного
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17.07.2024 07:38 Відповісти
А сів би він за один стіл з вбивцею своїх дітей та гвалтівником своєї жінки?
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17.07.2024 07:50 Відповісти
Курдуплику, що презентував себе Байдену як "я не путін, я кращий ZE путіна" конче потрібно визнання сюзерена.
Визнання КабоВерде, Чаду та Мікронезії його вже бач не влаштовує
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17.07.2024 08:27 Відповісти
куколди поспішають звітувати
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17.07.2024 09:20 Відповісти
Шоо, представника країни-терориста пустили в Америку??? Куди котиться цей світ..
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17.07.2024 09:47 Відповісти
 
 