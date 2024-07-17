Глава МЗС Швейцарії Кассіс зустрічався з Лавровим та інформував його про Саміт миру
Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у рамках Ради безпеки ООН у Нью-Йорку провів зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це Кассіс повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках головування Росії в Раді безпеки ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру", - написав він.
Деталей щодо зустрічі він не повідомив.
Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2024 06:59 Відповісти Посилання
+5 fresh guacamole
показати весь коментар17.07.2024 06:59 Відповісти Посилання
+5 Victor Victor #437828
показати весь коментар17.07.2024 07:34 Відповісти Посилання
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Які зустрічі з лавровим?!
Більше санкцій, хороших і різних тим хто не хоче мирних переговорів.
Ходи сюди дарагой, я тебе поцілую…
Визнання КабоВерде, Чаду та Мікронезії його вже бач не влаштовує