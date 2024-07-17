Глава МЗС Швейцарії Кассіс зустрічався з Лавровим та інформував його про Саміт миру

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у рамках Ради безпеки ООН у Нью-Йорку провів зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Кассіс повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках головування Росії в Раді безпеки ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру", - написав він.

Деталей щодо зустрічі він не повідомив.

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Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.