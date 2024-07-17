Окупанти атакували дроном-камікадзе Миколаївщину: горіла лісосмуга та суха трава

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора, 16 липня, о 15:51 ворог атакував дроном-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого за межами населеного пункту виникло займання лісосмуги та сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, росіяни вчора вранці обстріляли з артилерії Очаків.