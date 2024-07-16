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Новини Війна
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Росіяни вранці обстріляли з артилерії Очаків

Наслідки ударів РФ по Миколаївщині

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Баштанський та Миколаївський райони.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Баштанський район

Зранку, 15 липня, близько 08:45, під час ракетної атаки стався підрив у повітрі ворожої ракети. Внаслідок падіння її уламків на відкритій території відбулося займання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Увечері, 15 липня, о 17:15 та сьогодні зранку, 16 липня, о 05:17 та 05:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Читайте: У двох районах Київщини зафіксовано падіння уламків "шахедів", постраждалих немає

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Миколаївська область (2304) обстріл (29517)


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