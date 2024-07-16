Росіяни вранці обстріляли з артилерії Очаків

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Баштанський та Миколаївський райони.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Баштанський район

Зранку, 15 липня, близько 08:45, під час ракетної атаки стався підрив у повітрі ворожої ракети. Внаслідок падіння її уламків на відкритій території відбулося займання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Увечері, 15 липня, о 17:15 та сьогодні зранку, 16 липня, о 05:17 та 05:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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