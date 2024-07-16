Россияне утром обстреляли из артиллерии Очаков
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Баштанский и Николаевский районы.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Баштанский район
Утром, 15 июля, около 08:45, во время ракетной атаки произошел подрыв в воздухе вражеской ракеты. В результате падения ее обломков на открытой территории произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.
Николаевский район
Вечером, 15 июля, в 17:15 и сегодня утром, 16 июля, в 05:17 и 05:50 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской громады, а также по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
