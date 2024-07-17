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Новини Війна
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Рашисти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду та вдарили дроном-камікадзе по Нікополю

Наслідки обстрілу Нікополя

До пізнього вечора російська армія била по Марганецькій громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по громаді війська РФ випустили два десятки артснарядів.

"Ближче до ранку атаки поновилися. Тепер вже ворог цілив по Нікополю. Застосував дрони-камікадзе. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів наразі встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено інфраструктуру, сталося кілька пожеж. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262)


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