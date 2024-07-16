УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8844 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
492 0

Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено інфраструктуру, сталося кілька пожеж. ФОТОрепортаж

Упродовж дня вівторка, 16 липня, війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися Марганецька і Покровська громади, а також Нікополь.

Сталося декілька пожеж, які вогнеборці загасили.

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

Загалом через сьогоднішні ворожі атаки в районі пошкоджені близько 20 приватних будинків, понівечені господарські споруди. Також пошкоджень зазнала будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі. Побиті мікроавтобуси, легковик. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Очільник ОВА Лисак показав фото наслідків чергових обстрілів військ РФ.

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів

Дивіться також: Ворог продовжує бити по Нікопольщині з безпілотників та артилерії, пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач. ФОТО

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 