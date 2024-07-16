Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено інфраструктуру, сталося кілька пожеж. ФОТОрепортаж

Упродовж дня вівторка, 16 липня, війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися Марганецька і Покровська громади, а також Нікополь.

Сталося декілька пожеж, які вогнеборці загасили.

Загалом через сьогоднішні ворожі атаки в районі пошкоджені близько 20 приватних будинків, понівечені господарські споруди. Також пошкоджень зазнала будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі. Побиті мікроавтобуси, легковик. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Очільник ОВА Лисак показав фото наслідків чергових обстрілів військ РФ.

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