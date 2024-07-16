Захватчики били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами. Повреждена инфраструктура, произошло несколько пожаров. ФОТОрепортаж
В течение дня вторника, 16 июля, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и дронов. Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались Марганецкая и Покровская громады, а также Никополь.
Произошло несколько пожаров, пожарные их потушили.
Всего из-за сегодняшних вражеских атак в районе повреждены около 20 частных домов, изуродованы хозяйственные постройки. Также повреждения получили здание транспортного предприятия, магазин, солнечные панели. Побиты микроавтобусы, легковушка. Задело линии электропередач и газопровод.
Глава ОВА Лысак показал фото последствий очередных обстрелов войск РФ.
