Захватчики били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами. Повреждена инфраструктура, произошло несколько пожаров. ФОТОрепортаж

В течение дня вторника, 16 июля, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и дронов. Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались Марганецкая и Покровская громады, а также Никополь.

Произошло несколько пожаров, пожарные их потушили.

Всего из-за сегодняшних вражеских атак в районе повреждены около 20 частных домов, изуродованы хозяйственные постройки. Также повреждения получили здание транспортного предприятия, магазин, солнечные панели. Побиты микроавтобусы, легковушка. Задело линии электропередач и газопровод.

Глава ОВА Лысак показал фото последствий очередных обстрелов войск РФ.

