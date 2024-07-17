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Новини
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Ексміністру-втікачу Захарченку повідомлено про підозру: У 2022 році намагався схилити українських посадовців до зради

Захарченку повідомлено про підозру

Міністру внутрішніх справ часів Януковича Віталію Захарченку повідомлено про підозру у діях проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з рф про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття "високих посад".

При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва рф. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

У своїх виступах Захарченко виправдовує та визнає правомірною агресію РФ проти України, прославляє представників збройних формувань РФ.

Так, йому повідомлено про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте: ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам ексміністра-втікача Захарченка

Автор: 

Захарченко Віталій (314) ДБР (3587)


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Не факт..
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17.07.2024 09:30 Відповісти
Такі повідомлення потрібно вручати з кулею
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17.07.2024 09:32 Відповісти
А цікаво, чи укр.дэржслужбовцы оголосять пiдозры вбивцям кроліка роджера Кенеді??🤔🤔

Роботка - не пильна....

"- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!"..
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17.07.2024 09:34 Відповісти
Дбр просто скорсна контора ,пройшло тільки 2 роки ,аттак 2030 точно ,уроди
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17.07.2024 10:20 Відповісти
А що там по Люсе арестовіч,та по корешу зуйпіду баканчіку
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17.07.2024 10:21 Відповісти
Це вкотре вже йому підозру? Чи термін дії минулих вже скінчився?
Зображуєте бурхливу діяльність, коли московська "церква" робе ще гірше?
Заїпав цей цирк!
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17.07.2024 11:01 Відповісти
 
 