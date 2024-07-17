Ексміністру-втікачу Захарченку повідомлено про підозру: У 2022 році намагався схилити українських посадовців до зради

Міністру внутрішніх справ часів Януковича Віталію Захарченку повідомлено про підозру у діях проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з рф про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття "високих посад".

При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва рф. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

У своїх виступах Захарченко виправдовує та визнає правомірною агресію РФ проти України, прославляє представників збройних формувань РФ.

Так, йому повідомлено про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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