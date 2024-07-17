Німеччина виділяє €10 млн на відбудову "Охматдиту" після ракетного удару РФ

Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару 8 липня.

Про це заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце в інтерв’ю Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на відновлення роботи лікарні й підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

Зокрема, йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів, процедурних приміщень, а також електро- і теплопостачання.

Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування", - наголосила міністерка.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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