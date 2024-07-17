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Німеччина виділяє €10 млн на відбудову "Охматдиту" після ракетного удару РФ

Німеччина виділяє 10 млн євро на відновлення лікарні Охматдит

Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару 8 липня.

Про це заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце в інтерв’ю Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на відновлення роботи лікарні й підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

Зокрема, йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів, процедурних приміщень, а також електро- і теплопостачання.

Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування", - наголосила міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ 8 липня на Україну: постраждалі сім’ї з дітьми отримають виплати 

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Читайте також: Повне відновлення "Охматдиту" триватиме щонайменше пів року, - гендиректор закладу Жовнір

Автор: 

Німеччина (7510) Охматдит (250) відновлення (610)


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А як же скоротить допомогу? Фінансові дірки? Невже ніхто не конролює потік інформації? Чи рейтинги, коменти....
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17.07.2024 10:24 Відповісти
Какой смысл? Рашисты завтра опять его развалят. А если готовится капитуляция Украины то все дорогое оборудование достанется рашистам, которые там разместят военный госпиталь для своих орков
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17.07.2024 10:26 Відповісти
Держіть гроші подалі від зелених мародерів.
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17.07.2024 10:29 Відповісти
Мені в березні 22-го, в фасад прилетів снаряд, розтрощив в тому числі і електричний стовб, що стояв поруч з будинком! коли я будував свою хату цей стовб мені коштував 500 гривень! після того як "наші брати" ізговняли всю Бучу і я вимушений був відновлювати собі того стовба, наші любі співвічизники вже виставляли мені рахунки за бетонний стовб - 10-15 тисяч...
в Україні за 10 мільйонів євро відремонтують радше бруківку до того "Охматдєт"-а і то, навряд чи
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17.07.2024 10:38 Відповісти
Німецька логіка та практичність отруєні російським газом, на жаль. "Тауруси" треба нам передати, а не товкти воду в ступі!
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17.07.2024 10:47 Відповісти
Хай цензор порахує скільки буде грошей, а потім побачимо як ****** чинуші будуть українцям їздить по вухам що грошей нема і тягти з ремонтом як вони тягли завжди
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17.07.2024 10:48 Відповісти
шмигаль видиляє, пінчук виділяє, щольц виділяє.
слідкуємо, за кірілом тімошенко, та руками 5-6 менеджерів.
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17.07.2024 10:56 Відповісти
зеленского и шоблу не підпускайте до ціх грошей.
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17.07.2024 11:10 Відповісти
Ні,ну дали-- це ВЕЛИКА подяка,АЛЕ,нехай відразу і ставлять свого наглядача,щоб не було як з енергетикою,Держава підвищує тарифи,бо на відбудову потрібно 500млн,але то нічого,що майже вся енергетика належить Ахметову і нічого,що Захід виділив на ці потреби--6 мяльярдів---ДЕ ГРОШІ? БУБА?
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17.07.2024 11:46 Відповісти
 
 