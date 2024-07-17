Червінський вийшов із СІЗО, а нам вручили клопотання про обрання нового запобіжного заходу для нього, - адвокат Лисенко. ВIДЕО

Полковник ССО Роман Червінський вийшов із СІЗО, а Київська міська прокуратура вручила його адвокатам клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йдеться не про справу щодо ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", а про іншу, де його звинувачують в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. І по якій сьогодні має відбутись попереднє судове засідання.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Сергій Лисенко.

"Прокуратура планує звернутись до Шевченківського районного суду міста Києва, щоб там розглянули це клопотання, тому дата судового засідання поки ще нам невідома", - зазначив захисник.

Сергій Лисенко нагадав, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Національної поліції в м. Києві. За його словами, жодного разу на етапі досудового розслідування по цій справі не подавалося клопотання про обрання запобіжного заходу.

Сьогодні Романа Червінського, за якого внесли заставу в розмірі 9 млн гривень, випустили із СІЗО. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про спробу викрадення російського літака. На думку слідства, такі дії Червінського нібито призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Адвокати ексрозвідника неодноразово в судових засіданнях надавали докази щодо необґрунтованості підозри, а сам підсудний заявляв, що діяв у межах своїх повноважень і в інтересах України, а справу проти себе називав політичним замовленням.

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Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

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Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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