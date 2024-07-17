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Новини
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Червінський вийшов із СІЗО, а нам вручили клопотання про обрання нового запобіжного заходу для нього, - адвокат Лисенко. ВIДЕО

Полковник ССО Роман Червінський вийшов із СІЗО, а Київська міська прокуратура вручила його адвокатам клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йдеться не про справу щодо ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", а про іншу, де його звинувачують в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. І по якій сьогодні має відбутись попереднє судове засідання.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Сергій Лисенко.

"Прокуратура планує звернутись до Шевченківського районного суду міста Києва, щоб там розглянули це клопотання, тому дата судового засідання поки ще нам невідома", - зазначив захисник.

Сергій Лисенко нагадав, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Національної поліції в м. Києві. За його словами, жодного разу на етапі досудового розслідування по цій справі не подавалося клопотання про обрання запобіжного заходу.

Сьогодні Романа Червінського, за якого внесли заставу в розмірі 9 млн гривень, випустили із СІЗО. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про спробу викрадення російського літака. На думку слідства, такі дії Червінського нібито призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Адвокати ексрозвідника неодноразово в судових засіданнях надавали докази щодо необґрунтованості підозри, а сам підсудний заявляв, що діяв у межах своїх повноважень і в інтересах України, а справу проти себе називав політичним замовленням.

Читайте: Червінського можуть повторно затримати на порозі СІЗО. Тяганина з документами може свідчити про підготовку нової підозри, - адвокат

Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Читайте: Справа Червінського: Судовий розгляд буде закритим

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте також: Усі 27 народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" готові взяти на поруки Червінського, - заява

Автор: 

СІЗО (730) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+109
Зелені гниди!
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17.07.2024 10:25 Відповісти
+66
"виключли" одного з найуспішніших українських командирів розвідки -

бо, "кожен з нас президент та .... буданга !"

дибіли ЗЄльоні !
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17.07.2024 10:30 Відповісти
+59
прокурори продають справи за гроші, судді просто не розглядають те що їм не подобається (або їм наказали не розглядати) й все це неподобство називається судово-правова система України...
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17.07.2024 10:27 Відповісти
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Зелені гниди!
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17.07.2024 10:25 Відповісти
"виключли" одного з найуспішніших українських командирів розвідки -

бо, "кожен з нас президент та .... буданга !"

дибіли ЗЄльоні !
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17.07.2024 10:30 Відповісти
Гнида на кроті , бидлом поганяє
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17.07.2024 23:30 Відповісти
Не так страшні московські воші, як ...
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17.07.2024 10:45 Відповісти
Головні гнидники в Україні на Банковій та Грушевського !!))
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17.07.2024 11:10 Відповісти
73 % їх вибрали.
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17.07.2024 13:02 Відповісти
Банкову не обирають!!))
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17.07.2024 18:51 Відповісти
Віктор Федорович, а ті гниди не українські. Там нема ні одного українця.
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17.07.2024 14:18 Відповісти
А я й не писав, що українські.
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17.07.2024 14:25 Відповісти
особиста помста чма за те що викрив його зраду
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17.07.2024 11:14 Відповісти
Зе&ермак , гірша мразота ніж путлер з РАШИСТАМИ , с першого дня ПРІШЕСТВІЯ воно готувало подарунок -Україну для свого кумира дяді ВОВИ педофіла террориста№1!
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17.07.2024 23:28 Відповісти
прокурори продають справи за гроші, судді просто не розглядають те що їм не подобається (або їм наказали не розглядати) й все це неподобство називається судово-правова система України...
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17.07.2024 10:27 Відповісти
Насправді фраза звучит так:
"все це неподобство називається судово-правова система України... імені ЗЄрмака-татарова"
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17.07.2024 11:54 Відповісти
Ні-ні, це все від "мудрого наріда", нема чого на дзеркало нарікати якщо рожа крива.

Якщо вождь веде народ не туди, то проклятий не лише вождь, а й увесь народ.

Маємо те що маємо !
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17.07.2024 12:37 Відповісти
Ні, ця система називається ківало-портновська, а всі ******** у мантіях це їхні сучі діти
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17.07.2024 22:26 Відповісти
Це неподобство, яке називається судово-правова система України крім зеленого шапітолію так само влаштовувало й ... попередню владу. Армія, Мова, Віра то добре, але на судову реформу великим "реформаторам" попередньої влади духу не вистачило.
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17.07.2024 19:08 Відповісти
Цирк продовжує свої дурнуваті гастролі . ! пць
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17.07.2024 10:28 Відповісти
СБУ проти СБУ, прокурори проти прокуратури. Завгосп СБУ з мільйонним достатком ,прокурори з мільйонним достатком, а на ЗСУ збирають кошти і на визволення Патріотів збирають кошти...
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17.07.2024 10:29 Відповісти
нахера рекламувати це їбло!
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17.07.2024 10:32 Відповісти
Приберіть будь-ласка цього поца. Всі його добре знають. Навіщо дратувати людей
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17.07.2024 10:36 Відповісти
дермак ...П* дар косорилий
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17.07.2024 10:45 Відповісти
а чому не сидить підар татаров,коля катлєта,дєрьмак,та й сам пісюнограй,який в 2020 році злив інформацію лукашенку лічно!
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17.07.2024 10:30 Відповісти
Тому що це і є ті самі 5-6 ефективних менеджера преЗЕдента.
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17.07.2024 10:32 Відповісти
Януківщина повернулась в найогиднішому вигляді, перефарбована у зелений псевдо-патріотизм. Тільки Майдану, який би звільнив країну від цього ригоанального лайна, вже, схоже, не буде ніколи.
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17.07.2024 10:31 Відповісти
Янек теж думав що він назавжди, українці терплячі але все по переду..
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17.07.2024 10:39 Відповісти
ага смєтуни вже обісралися на повну...
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17.07.2024 11:03 Відповісти
сметуни не ходили ніколо на майдан і не були в ВСУ
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17.07.2024 11:12 Відповісти
буде
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17.07.2024 10:46 Відповісти
Демсили, пишіть заяви на зелених які порушили Конституцію та узурпують владу. Пишіть заяву за розмінування Чонгару. Пишіть заяви за будь-які порушення. Досить гратися з внутрішніми ворогами в толерантність!
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17.07.2024 10:34 Відповісти
Плющить? Зермаків також.
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17.07.2024 10:38 Відповісти
Хто зна що буде потім ... тебе плющить зараз.
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17.07.2024 10:49 Відповісти
зелені потвори це вороги України. ворог №1 це зелений з дєрьмаком, ворог №2 це ***** з рашки. зелені внутришні вороги страшніше за зовнішних.
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17.07.2024 11:09 Відповісти
це продажний бот від подляка. реєстрація 28 лютого 2024. заробив 30 сребників від зелені то йди на йух. і в спам ******.
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17.07.2024 11:11 Відповісти
Є на кого рівнятися.
Це називається , - Тим само хвостом і по тій же морді.

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17.07.2024 10:36 Відповісти
дермак цинічно гвалтує Зєлю, поки вона солодко спить, у своїх синтетичних снах, у своїй отруйно-зеленій країні мрій..
дурепа й досі не в курсі..
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17.07.2024 10:39 Відповісти
Не в курсі? Це всі так намагаються відбілити цього недоумка-зрадника з рашистським паспортом. Воно тупе, тому передало всі справи єрмаку, але всі оті гарні слова, що воно читає своїм лохам, то написане іншими, а саме воно зрадник і капітулянт.
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17.07.2024 11:49 Відповісти
Гарно Роман козирю солі на хєр насипав...
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17.07.2024 10:43 Відповісти
Кончені ЗЕлені падлюки! Але нічого.Відплата вже не за горами...
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17.07.2024 10:45 Відповісти
А вот этот факт действительно смахивает, что Червинского "заказали". Все до внесения залога еще было похоже на правосудие, но тут полезло непонятное...
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17.07.2024 10:51 Відповісти
яРОРОслава, за що Червінському має бути "стидно"?
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17.07.2024 11:38 Відповісти
Чого ще можна чекати від ЗЕгидоти, яка вже в грудні 2019 на прес-конференції щодо вбивства Шеремета, до завершення розслідування, до рішення суду, з трибуни звинувачувало невинних Антоненка, Кузьменко, Дугарь... При владі злочинна антидержавна шобла, яка нищить всі здобутки української держави і демократію і свободу слова і парламентаризм і права людини, призначаючи винних на свій розсуд і плюючи на Конституцію.
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17.07.2024 10:58 Відповісти
Ну не можна ж так...український народ нарешті отримав омріяний століттями закон про антисемітизм!...
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17.07.2024 11:11 Відповісти
дєрьмака, татарова має бути усунуто... Невже в нас немає армії
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17.07.2024 11:01 Відповісти
Даже и НЕ сомневался и секунды , что зелёные тридварасты такое сделают.
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17.07.2024 11:12 Відповісти
антимайдан в агонії
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17.07.2024 11:14 Відповісти
Як показала практика інститут професійних суддів себе не виправдав. Це я кажу як юрист.
Я застав ще фактично радянську систему (з 1987року) і можу сказати, що виборні судді здійснювали правосуддя краще.
А потім "комусь" захотілося "...щоб як на Заході"... а вийшло все як у нас.
На Заході суддями стають люди які пройшли всі сходинки системи - від технічних помічників до крісла судді. І в крісло судді люди потрапляють, як правило в 45-47 років ідучи до цього крісла 20-25 років (всі без виключення).
А в Україні після введення судової реформи суддями "стали" хлопчики та дівчатка яким тільки виповнилось 25 років, які ні дня до цього не працювали ні в судах ні в правоохоронній системі.
І відразу ж знайшлись люди, які "очолили" цей процес. І потягнулись "рішали" до Києва... і почалося.
Наприклад посада судді Господарського суду Дніпропетровської області ще років 10-ть. тому "коштувала" 100 тис. євро (в доларах вже гидували брати). Або дзвінок з керівництва ВРУ, АП або Верховного суду (тоді ішов взаємозалік).
І що після цього буде робити такий "суддя"??! Правильно, те що вони і роблять. А саме головне треба було тихенько відсидіти "першу п'ятирічку" і призначитись на довічне. І тоді... сам чорт не брат.
Вважаю що після війни потрібно скасувати цей інститут і ввести (як було раніше і як зараз, наприклад в США) виборність суддів населенням цього округу. Всі повинні бути ТИМЧАСОВИМИ а не з дупами, що вросли у крісла...
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17.07.2024 11:18 Відповісти
ніколи в совку не було виборних суддів. Втім, ніколи не було і виборів, була лише профанація - але про це може бути розмова в іншій темі. Так само в іншій темі - про судову реформу зразка 2017/18-го року з періодичною переатестацією суддів... з їх публічними виборами незалежною комісією, яка складається в т.ч. з представників громадськості.
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17.07.2024 13:05 Відповісти
Це ви серйозно? У всі часи мєнтовскіє на всіх рівнях тільки репетували -це суд увсьому винуватий, а прокурорські стійко помовкували. До суду доходила вихолощена справа з купленими-проданими епізодами, особливо господарська. Хто порушував справу той і торгував. Зараз процес ускладнився, мовчазні прокурори знову в темі. І їх роль основна. Замовні справи були завжди. І всі йдуть по накатаній десятиліттями схемі. І фотографічно проявляються з моменту візи прокурорського кивали.
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17.07.2024 13:32 Відповісти
Червінського треба негайно таємно переправити в Європу, бо тут йому кранти, зелена наволоч не дасть йому життя.
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17.07.2024 11:36 Відповісти
ще чого не вистачало? Ще такої дурниці?
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17.07.2024 13:07 Відповісти
Може й дурниця, але тут його зелені замордують.
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17.07.2024 13:12 Відповісти
Роман - військовий.
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17.07.2024 13:22 Відповісти
Пані Ольга,ви згадайте вертольотчика з кацапії.Врятував його хтось в Іспанії?І, можливо це моя думка,але десь це нагадуї граблі під назвою "савченко-2".Тут і політичне переслідування,і невловимий "Джеймс Бонд",і викривач всіх зрад.Смердить по всіх епізодах...
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17.07.2024 20:55 Відповісти
Час покаже, але я виходжу з того, що зелені переслідують або патріотів, або тих зі своїх, хто чимось їм не догодив, інші або тихенько в ліс ідуть, або з браслетом додому, а через день за кордон.
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17.07.2024 23:39 Відповісти
коли СБУ(союз більшовиків України) знайде пряму залежність між "зеленим будівництвом доріг " перед війною ,і напрямки наступу по них рашистських вбивць ,як і залежність в розмінуванні Чонгару і напрямку рашистського наступу з Півдня, здача практично без захисту Запоріжської АЕС.та безпосередніх замовників, (а це фсб рашистів ) і виконавців ,(це "зелені слуги рашиста в Україні" ) лише тоді це буде СБУ служба безпеки України .
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17.07.2024 11:39 Відповісти
Зескотський марафон веде трансляцію наживо?
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17.07.2024 11:42 Відповісти
Людина- Герой
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17.07.2024 11:48 Відповісти
А фронт тим часом сиплеться. Здібних і відданих командирів пресують. Продажних бездарів ставлять "командувати" щоб угробити Армію.
Шобла зеленських мерзотників веде Україну до погибелі.
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17.07.2024 11:49 Відповісти
Намалювати справу, як два пальці. І потерпілий знайдеться, і свідки, які потім від своїх показань відмовляться, і суддя, який обере запобіжний захід. А потім, коли все це розсиплеться, ніхто не понесе відповідальності. Як завжди.
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17.07.2024 11:51 Відповісти
Дивно, дерьмаківські тупі зеленогнійни мразі завжди радіють всім ручним арештам патріотів в країні, намагаються тупой казуїстикой виправдовувати це, а не розуміють зеленою жижою в голові ( бо це не мозок, це гімно їх хозяїв дерьмака-грінпоца *****), що їх а-ля "аргументи" це сплошна проросійська продажна гнила методичка, щоб вони не казали і не писали ЗАВЖДИ. Йди на йух в сраку до дерьмака, продажна тварь, там і тільки там твоє місце! Не захлинись, гнида, там від оргазму
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17.07.2024 13:04 Відповісти
Що не зрозуміло придуркам? Що опа вручну керує всім, що їй не подобається, а не цензорівським дописувачам? Можна було б включити єдину звивину, але мабуть методичка заважає?
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17.07.2024 13:26 Відповісти
Саме так, "за" все дурачьйо, включно з тобою, яке голосувало за зелених. Це їм подобається, і капітуляцію вони ждуть, і "сильну хазяйську руку", і засоси з братушками.
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Невже я такий тупий та недорозвинений, що не можу зрозуміти, з ким воює держава Україна? Як то говориться: - стою на асфальті, у лижі я взутий ..........
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17.07.2024 12:35 Відповісти
этого ****** ЗЕ с его фсбэшной кодлой пора в размен....
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17.07.2024 13:35 Відповісти
тобто в ******** зеленого підора досит часу, аби мститися одній людині, та й ще бойвому офіцеру... тут залишається лише сподіватися, аби зелений ******** вже ніколи не знав спокою до кінця свого вбогого непотрібного життя!!
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17.07.2024 13:36 Відповісти
Татаровські грають таку ж партію як із потужним прохвостом-забудовником. Тоді в плюсах грали,в помощь другу. Тепер в мінусах. Але тоді змінили підсудність, а як тепер - помовкують, прокурор загадково роздумує. Не да справа, щоб щось приховати.
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17.07.2024 13:40 Відповісти
Дуже небезпечно для Романа сітуація , зелене сбу та інші ублюдки .мають бажання закрити тему по варенгейту .де хупіду бонвтікович злив операцію
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17.07.2024 14:11 Відповісти
+ на болотах наверняка мечтают о мести Роману...
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17.07.2024 15:58 Відповісти
Ойвей, ірмака набутилили-))))
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17.07.2024 14:23 Відповісти
Коли сядуть ті, хто здав південь, ті хто призвів до десятків тисяч смертей, ті хто призвів до мільйонів трагедій українців?
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17.07.2024 15:06 Відповісти
Пане Мильчинко,ви трошки заспокойтесь у своїх "коли".Світ вже давно,ви ще й не дотумкались до питань,виніс свою думку до світового загалу,і виписав ордер на арешт *****.Тепер питання часу...Якщо у вас є рішення-вперед,і не треба цих "коли".
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17.07.2024 21:01 Відповісти
Трус, бувалий і балбес з опу, продовжуть гадити Українцям під час війни рашистів в Україні!!!
Але, 21 травня цр, їх час сидіння на посадах в Урядовому кварталі, завершено!!
РІШЕННЯ КСУ, від 2014 року, їм треба виконувати!!!
Але вони, виконують вказівки, московських керовнікаф!!!!
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17.07.2024 15:17 Відповісти
Не зрозуміла , це його звинувачують за спробу викрадення техніки ворога ? А якщо наші хлопці ворожі танки захоплюють , то на них теж кримінальну справу заведуть ?? Капець..... "..його звинувачують в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. І по якій сьогодні має відбутись попереднє судове засідання. ..Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про спробу викрадення російського літака "
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17.07.2024 15:34 Відповісти
Це різні справи. Та, де він в казєматі сидів, це там де він у свиноросів намагався вкрасти блохолєт але не здужав і всрався.
А друга справа, це за шахрайство, де він намагався у людині шекелями заволодіти але не вдалось
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17.07.2024 15:44 Відповісти
Взагалі , ото, за що його судять , повна маячня . І , його судять за то, що він звинуватив зелених в державній зраді .
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17.07.2024 18:05 Відповісти
Пані,ви не та що над Києвом на парасольці пробувала літати?Думки і розмова на рівні...Якщо через особливе риття землі під ногами-за медаль,чи орден-прилетіли ракети по летовищі,то гріш ціна такому "Штірліцу".Про савченко і не таке чули,но вже є одна Герой України .Може досить творити кумирів із СІЗО?
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17.07.2024 21:08 Відповісти
Ну , на парасольці у нас відьма- верещучка літає ))) Раніше відьми на мітлах літали, а зараз на парасольках , так пане пліснява зелена ?))
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17.07.2024 21:48 Відповісти
не забывайте об рашистких спецслужбах, которые спят и видят как бы нейтрализовать Червинского... Так что нынешняя ситуация для него очень опасная. Надеюсь он это понимает.
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17.07.2024 15:56 Відповісти
Слово прокурор в Україні викликає таке саме відчуття, як слово покидьок. Тридцять з лишнім років ці гниди на тілі держави роблять усе, щоб її розвалити.
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17.07.2024 16:15 Відповісти
Застосовують запасний варіант.
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17.07.2024 16:57 Відповісти
Зелені продовжують смердіти.
Поки зелені мародери при владі - перемоги на не бачити.
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17.07.2024 17:41 Відповісти
Слухав одного блогера, так ось у нього така теорія: вища українська влада (тобто реальна, прихована)← буде Зальцмана (зіц-председателя) →відправляти кудись..зроблять цього зіц-председателя винуватим.♧♧♧♧
Пану Червинському удачи та здоров'я👈
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17.07.2024 22:30 Відповісти
Цей покидьок Єрмак разом зі своїм підконтрольним Зеленським - головний замовник знущань над розвідником Червінським
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18.07.2024 02:21 Відповісти
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18.07.2024 16:28 Відповісти
 
 