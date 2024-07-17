Червінський вийшов із СІЗО, а нам вручили клопотання про обрання нового запобіжного заходу для нього, - адвокат Лисенко. ВIДЕО
Полковник ССО Роман Червінський вийшов із СІЗО, а Київська міська прокуратура вручила його адвокатам клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йдеться не про справу щодо ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", а про іншу, де його звинувачують в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. І по якій сьогодні має відбутись попереднє судове засідання.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Сергій Лисенко.
"Прокуратура планує звернутись до Шевченківського районного суду міста Києва, щоб там розглянули це клопотання, тому дата судового засідання поки ще нам невідома", - зазначив захисник.
Сергій Лисенко нагадав, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Національної поліції в м. Києві. За його словами, жодного разу на етапі досудового розслідування по цій справі не подавалося клопотання про обрання запобіжного заходу.
Сьогодні Романа Червінського, за якого внесли заставу в розмірі 9 млн гривень, випустили із СІЗО. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про спробу викрадення російського літака. На думку слідства, такі дії Червінського нібито призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Адвокати ексрозвідника неодноразово в судових засіданнях надавали докази щодо необґрунтованості підозри, а сам підсудний заявляв, що діяв у межах своїх повноважень і в інтересах України, а справу проти себе називав політичним замовленням.
Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
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бо, "кожен з нас президент та .... буданга !"
дибіли ЗЄльоні !
"все це неподобство називається судово-правова система України... імені ЗЄрмака-татарова"
Якщо вождь веде народ не туди, то проклятий не лише вождь, а й увесь народ.
Маємо те що маємо !
Це називається , - Тим само хвостом і по тій же морді.
дурепа й досі не в курсі..
Я застав ще фактично радянську систему (з 1987року) і можу сказати, що виборні судді здійснювали правосуддя краще.
А потім "комусь" захотілося "...щоб як на Заході"... а вийшло все як у нас.
На Заході суддями стають люди які пройшли всі сходинки системи - від технічних помічників до крісла судді. І в крісло судді люди потрапляють, як правило в 45-47 років ідучи до цього крісла 20-25 років (всі без виключення).
А в Україні після введення судової реформи суддями "стали" хлопчики та дівчатка яким тільки виповнилось 25 років, які ні дня до цього не працювали ні в судах ні в правоохоронній системі.
І відразу ж знайшлись люди, які "очолили" цей процес. І потягнулись "рішали" до Києва... і почалося.
Наприклад посада судді Господарського суду Дніпропетровської області ще років 10-ть. тому "коштувала" 100 тис. євро (в доларах вже гидували брати). Або дзвінок з керівництва ВРУ, АП або Верховного суду (тоді ішов взаємозалік).
І що після цього буде робити такий "суддя"??! Правильно, те що вони і роблять. А саме головне треба було тихенько відсидіти "першу п'ятирічку" і призначитись на довічне. І тоді... сам чорт не брат.
Вважаю що після війни потрібно скасувати цей інститут і ввести (як було раніше і як зараз, наприклад в США) виборність суддів населенням цього округу. Всі повинні бути ТИМЧАСОВИМИ а не з дупами, що вросли у крісла...
Шобла зеленських мерзотників веде Україну до погибелі.
Але, 21 травня цр, їх час сидіння на посадах в Урядовому кварталі, завершено!!
РІШЕННЯ КСУ, від 2014 року, їм треба виконувати!!!
Але вони, виконують вказівки, московських керовнікаф!!!!
А друга справа, це за шахрайство, де він намагався у людині шекелями заволодіти але не вдалось
Поки зелені мародери при владі - перемоги на не бачити.
Пану Червинському удачи та здоров'я👈