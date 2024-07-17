На Півдні знищено 4 ворожі дрони, окупанти били ракетами по Херсонщині та Одещині, - Повітряні сили
Упродовж минулої доби, 16 липня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один "ZALA".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері - Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.
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витрачай **********...
з сумнівним результатом.
ціна немала, але й ракета ППО, навіть старенький Хоук грошей коштує і американці стали їх модернізувати для себе
чи не дешевше з дробовичка з Як-52?