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На Півдні знищено 4 ворожі дрони, окупанти били ракетами по Херсонщині та Одещині, - Повітряні сили

ППО на Півдні

Упродовж минулої доби, 16 липня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один "ZALA".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері - Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили два "шахеди", ще 2 локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі, - Повітряні сили

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Одеська область (3343) дрони (4997) Повітряні сили (2808)


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Зекомандування ,хто не дає дозвіл на знищення південної залізниці РФ-Мелітополь,якою живиться окупанти Півдня України??))
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17.07.2024 10:39 Відповісти
іди знищ

через день-два її відновлять
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17.07.2024 10:42 Відповісти
Був би помолодше то пішов би!! Мости не так швидко відновити!!Значення цієї залізниці не меньша за Кримський міст !!))
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17.07.2024 10:46 Відповісти
залізниця менш схильна до руйнування ніж асфальтова.

витрачай **********...
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17.07.2024 10:48 Відповісти
Іншого шляху на блокування та деокупації Крима не їснує!!Це артерія жмвлення Півдня,разом з залізницею Джанкой-Мелітополь!!))
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17.07.2024 10:53 Відповісти
це ракети, яких і так мало
з сумнівним результатом.
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17.07.2024 10:56 Відповісти
То до чого цей хай що хтось не дає дозвіл на знищення ворожої логістики в тилу ворога??))
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17.07.2024 10:59 Відповісти
Може працювати як ретранслятор. Ціна комплекса "Орлан-10", за різними даними, складає 80-120 тис. доларів. Однак у цю суму не входить навантаження дрону, що може інколи подвоїти вартість апарата.

ціна немала, але й ракета ППО, навіть старенький Хоук грошей коштує і американці стали їх модернізувати для себе
чи не дешевше з дробовичка з Як-52?
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17.07.2024 10:47 Відповісти
 
 