На Півдні знищено 4 ворожі дрони, окупанти били ракетами по Херсонщині та Одещині, - Повітряні сили

Упродовж минулої доби, 16 липня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один "ZALA".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері - Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили два "шахеди", ще 2 локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі, - Повітряні сили