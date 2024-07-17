Нідерланди у 10-ту річницю збиття Росією рейсу MH17: Докладатимемо зусиль для досягнення справедливості

Нідерланди продовжуватимуть докладати зусиль для досягнення справедливості у справі збиття малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 10 років тому, коли загинуло 298 осіб.

Про це глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Події 17 липня 2014 року залишили глибокі сліди. Внаслідок збиття рейсу MH17 загинули 298 невинних людей, серед яких 196 громадян Нідерландів. Сьогодні, через 10 років, я вшановую цю величезну втрату разом із родичами загиблих. Минають роки, але величезний біль, відкрита рана втрати лишається щодня", - зазначив він.

Велдкамп також зауважив, що "з першого дня Нідерланди робили все можливе, щоб розкрити події, які призвели до цієї катастрофи".

"Протягом багатьох років ми прагнемо домогтися правди, справедливості та відповідальності разом з іншими постраждалими країнами. Ми продовжуватимемо ці зусилля", - додав глава МЗС Нідерландів.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.