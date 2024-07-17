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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Нідерланди у 10-ту річницю збиття Росією рейсу MH17: Докладатимемо зусиль для досягнення справедливості

Нідерланди про 10-ту річницю збиття Росією рейсу MH17

Нідерланди продовжуватимуть докладати зусиль для досягнення справедливості у справі збиття малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 10 років тому, коли загинуло 298 осіб.

Про це глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Події 17 липня 2014 року залишили глибокі сліди. Внаслідок збиття рейсу MH17 загинули 298 невинних людей, серед яких 196 громадян Нідерландів. Сьогодні, через 10 років, я вшановую цю величезну втрату разом із родичами загиблих. Минають роки, але величезний біль, відкрита рана втрати лишається щодня", - зазначив він.

Велдкамп також зауважив, що "з першого дня Нідерланди робили все можливе, щоб розкрити події, які призвели до цієї катастрофи".

"Протягом багатьох років ми прагнемо домогтися правди, справедливості та відповідальності разом з іншими постраждалими країнами. Ми продовжуватимемо ці зусилля", - додав глава МЗС Нідерландів.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

Нідерланди (1600) росія (66417) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+5
10-ту
...
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17.07.2024 11:56 Відповісти
+4
А скільки ще таких десятиліть знадобиться?
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17.07.2024 12:02 Відповісти
+3
Вдаримо кулаком глибокого занепокоєння по глибокій несправедливості!!😡😡
Нумо, несправедливосте - начувайся!!
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17.07.2024 12:00 Відповісти
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якось був в Греції і мене найбільше вразило те, що люди там живуть наче в інших часових вимірах... тут руїни якоїсь будівлі і серед них ресторан де сидять люди, яким похрін на якісь проблеми - вони пʼють вино... чимось схоже на лейтмотів Західної форми боротьби за справедивість - КОЛИСЬ!
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17.07.2024 11:54 Відповісти
10-ту
...
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17.07.2024 11:56 Відповісти
Вдаримо кулаком глибокого занепокоєння по глибокій несправедливості!!😡😡
Нумо, несправедливосте - начувайся!!
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17.07.2024 12:00 Відповісти
ну не меліть дурниць, Нідерланди одними з перших погодилися на передачу ф-16 і навчання пілотів.
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17.07.2024 12:26 Відповісти
А скільки ще таких десятиліть знадобиться?
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17.07.2024 12:02 Відповісти
R.I.P. пасажирам рейсу МН-17

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17.07.2024 12:05 Відповісти
..даремно-
зебанда усі ваші зусілля пустить нанівець
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17.07.2024 12:09 Відповісти
очевидна справа..., відомо хто збив, коли й навіщо та за чиїм наказом..., але 10 років зусиль..., я навіть не уявляю, скільки століть знадобиться, наприклад, щоб встановити істину та покарати винних в нескінченних злочинах кацапів під час нашої великої війни...
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17.07.2024 12:19 Відповісти
У кацапов уже готов ответ:
- Ва всём винават испанский диспетчер Карлос!
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17.07.2024 12:28 Відповісти
Співчуття рідним загиблих.
Цікаво як кацапи вчергове це перекрутять....
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17.07.2024 12:38 Відповісти
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17.07.2024 12:49 Відповісти
7 сентября Россия и Украина https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-50333206 обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. В рамках обмена России был выдан бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах, которого считают важным свидетелем по делу о гибели MH17. Власти Нидерландов 1 октября обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха, которого следствие желает допросить по делу об MH17.
Нидерландская вещательная ассоциация NOS в данной связи высказала опасение, что после выдачи Цемаха России не осталось никаких шансов увидеть его когда-либо перед судом.
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17.07.2024 12:59 Відповісти
 
 