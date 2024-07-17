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За $3000 вніс військовозобов’язаного до системи "Шлях" як волонтера: Чоловіку повідомлено про підозру

Киянин допоміг військовозобов'язаному виїхати за кордон

Повідомлено про підозру 51-річному чоловіку за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України. Він вніс дані військовозобов’язаного до системи "Шлях".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 51-річний киянин посприяв військовозобов’язаному чоловіку, який мав намір виїхати за кордон, внесенню його даних до системи "Шлях" як волонтера. Це надавало йому право безперешкодно виїхати за межі України.

"У ході контролю за вчиненням злочину зловмисника затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 3 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Автор: 

прокуратура (3708) підозра (798) ухилянти (1028)


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А тим, хто вніс в систему "Шлях" Портнова і його повнолітнього синка, влада і її "правоохоронні органи" підозру не висунули.

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація ( призначенці Зеленського ) внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
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17.07.2024 13:50 Відповісти
«Схеми» попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях».

Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-portnov-syn/32021345.html
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17.07.2024 13:51 Відповісти
А что Шлях как-то по-другому работает?
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17.07.2024 13:52 Відповісти
Ціни зросли, зрозуміло.
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17.07.2024 14:04 Відповісти
$3000 це щє по божескі...
пацани он за в Тисі втопитися - 8-10 беруть...
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17.07.2024 14:08 Відповісти
 
 