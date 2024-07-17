За $3000 вніс військовозобов’язаного до системи "Шлях" як волонтера: Чоловіку повідомлено про підозру
Повідомлено про підозру 51-річному чоловіку за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України. Він вніс дані військовозобов’язаного до системи "Шлях".
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що 51-річний киянин посприяв військовозобов’язаному чоловіку, який мав намір виїхати за кордон, внесенню його даних до системи "Шлях" як волонтера. Це надавало йому право безперешкодно виїхати за межі України.
"У ході контролю за вчиненням злочину зловмисника затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 3 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).
За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація ( призначенці Зеленського ) внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-portnov-syn/32021345.html
пацани он за в Тисі втопитися - 8-10 беруть...