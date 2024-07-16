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За 100 метрів до кордону з Угорщиною затримано групу ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків за 100 метрів до кордону з Угорщиною. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У ході реалізації оперативної інформації наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися.

"У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід", - зазначили в ДПСУ.

ухилянти затримання
ухилянти затримання
ухилянти затримання

За свою пригодницьку мандрівку із супроводом кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.

"Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу", - зауважили в ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали 27 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті прикордонники викрили групу, що займалась переправленням чоловіків через кордон. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2358) Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) ухилянти (1028)


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Топ коментарі
+40
І нахера ось ці принизливі знімки робити - відважні орли з автоматом і тих на коліна поставили. Кацапів копіюєте? Ну так напишіть рапорт і їдьте на фронт кацапів так на коліна ставити.

Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
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16.07.2024 11:58 Відповісти
+13
Електорат зільонського залишає свого кумира напризволяще?
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16.07.2024 12:01 Відповісти
+11
Звернить увагу , як ці так звані "прикордонники" , "менти", " тцк" поводять себе з громадянами України.👈
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
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16.07.2024 12:35 Відповісти
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І нахера ось ці принизливі знімки робити - відважні орли з автоматом і тих на коліна поставили. Кацапів копіюєте? Ну так напишіть рапорт і їдьте на фронт кацапів так на коліна ставити.

Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
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16.07.2024 11:58 Відповісти
Автоматично уявляєш себе на їх місці?
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16.07.2024 12:37 Відповісти
у поліціянтів ЄС на кордоні глоки напівавтотматичні, бо це зброя захисту. автомат калібру 5.45мм це для штурмів посадок) захиститися можна і Тайзером, якщо на тебе напали з мачете...
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16.07.2024 14:06 Відповісти
ти такий розумний, аж страшно
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16.07.2024 14:19 Відповісти
Точно, для чого принижувати? Нехай до Тиси йдуть і як чесні ухилянти - топляться...
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16.07.2024 15:31 Відповісти
Он, як «зрадою» засмерділо по мережі, від ухилянтів!
Мабуть, вони чекали на мобілізацію від рашистів, після параду з шашликами, як в ОРДЛО?!?
Це вони так тікають від захисту України, на 11 році московської війни в Україні!?!? Чому ми не в НАТО???
Це мабуть, саме ті, що їх ригоАНАЛИ звозили з усіх областей, для масовки на АнтиМайдан!?!?
Таких, рашисти *******…. І видають їм паспорти, а можуть і без них, просто відправити на передову!!
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17.07.2024 19:31 Відповісти
Звісно чекали, сам верховний сказав сидіти і до шашликів готуватися
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17.07.2024 20:51 Відповісти
виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід
кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.
Н-да, я в 13-14 років ходів на риболовлю, а ці хлопці трясли з ухилянтів по 8 штук баків. Щось не так мене напевно виховували....
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16.07.2024 12:00 Відповісти
В Закарпатті дітей змалечку вчать, як заробляти гроші. )
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16.07.2024 12:02 Відповісти
У прикордних селах там уже поколіннями займаються контрабандою та іншими шалостями. Підлітки виконують суто функцію гіда - вони під статтю не потрапляють
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16.07.2024 12:04 Відповісти
Електорат зільонського залишає свого кумира напризволяще?
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16.07.2024 12:01 Відповісти
Так на границе с Румынией или Мадьярией, цензор? У вас тексты пишет один, а заголовки другой?
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16.07.2024 12:01 Відповісти
Нехерово украінці себе чухають - 8тис дол шоб тобі показали куди ити
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16.07.2024 12:02 Відповісти
Замість того, щоб піти і безпосередньо пожертвувати цю суму на допомогу вітчизняному ВЛК або ТЦК, як усі законослухняні громадяни, ці типи якоюсь хернею незаконною страждають...
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16.07.2024 12:08 Відповісти
там треба тепер 20 якщо не в курсі -та за 1-2роки можуть ще раз обілетети
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16.07.2024 12:22 Відповісти
Ого, 50 ухилянтів зробити добропорядними громадянами-патріотами і ти вже доларовий мільйонер
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16.07.2024 12:48 Відповісти
За вісім штук, зі здорового бугая зроблять інваліда-колясочника, з виключенням з військового обліку. Не завжди найпростіший шлях - найкращий
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16.07.2024 15:42 Відповісти
"Хоть поржом" говорили они,
"Хуже не будет" говорили они ...
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16.07.2024 12:08 Відповісти
А взагалі їх потрібно відпустити - за сто метрів взяли! Або ж реально боягузи, що злякались криків "Зупинись" , або інваліди, раз не змогли пробігти 100м. як олімпійці. Як таких в ЗСУ?
Чесно кажучи, якби мені залишалось 100м. до омріяної свободи (маю на увазі, як це бачать ухилянти), то чорт мене хто б догнав. Навіть з урахуванням стану здоров'я.
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16.07.2024 12:10 Відповісти
Куля б догнала!
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16.07.2024 12:13 Відповісти
За весь період, я чув лише один випадок застосування зброї. Окрім того, бронежилет можна вільно придбати, а я сумніваюсь що тамтешні "воїни", втраплять в ноги чи голову. Вони навіть карткою в банкомат не потрапляють, тому зберігають отримані від ухилянтів кошти готівкою.
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16.07.2024 12:16 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3489961/prykordonnyk_zastrelyv_cholovika_yakyyi_namagavsya_peretnuty_kordon_detali
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16.07.2024 12:57 Відповісти
От я саме про цей випадок і написав. Більше немає. Та і там потягають і подоять на гроші прикордонника (не посадять, це точно), так щоб бажаючих знову стріляти по людях і псувати рейтинг Потужному більше не було.
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16.07.2024 13:01 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3490339/sud_zaareshtuvav_prykordonnyka_yakyyi_zastrelyv_tsyvilnogo_na_zakarpatti
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16.07.2024 13:32 Відповісти
в броніку далеко не забіжиш і Тису точно не перепливеш. А загалом по людях не мали б права стріляти, вони не створювали загрози прикордонникам, могли б бігти до річки.
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17.07.2024 11:23 Відповісти
А якби тікали, то іх знайшли б у Тисі! Потім! А може і не знайшли б зовсім!
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16.07.2024 12:11 Відповісти
Апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий украинскому разведчику Роману Червинскому.
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16.07.2024 12:12 Відповісти
Тю, яки хитруни. Хотіли втекти з концтабору за 8 тис. коли це коштує 20, та й ще не тим занесли. Не здивуюся якщо то батьки та їх діти такий бізнес організували.
А в ТЦК дешевше вийшло би - 2 тис. і відсрочка у кармані, бувають навіть скидки.
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16.07.2024 12:22 Відповісти
В рибаків уже 10-15 списатись та спокійно їздити... за 2 вас потім всерівно рано чи пізно потягнуть....

Які то ухилянти дурні платити якимось ... х...ням по 8 щоб перевели в такий спосіб якщо за 10 самі охоронці кордону переводять

І от скажіть що я не правий такі у війську самі загинуть ще й когось із собою потягнуть
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16.07.2024 12:33 Відповісти
У війську теж можна відкупитися, платиш данину командиру і він не посилає на нуль. Або дати хабара і людина вже героїчно захищає Україну в ТЦК.
Провина цих людей у тому що вони хотіли жити в нормальній країні а не в Україні яка замість того щоб піти по щляху Ізраїлю пішла по шляху північної Кореї.
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16.07.2024 12:50 Відповісти
Україна - правова держава, в якій діють закони. Ось вам діючий чинний Закон України, у останній редакції від 1 січня 2022 року.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

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16.07.2024 12:25 Відповісти
Тепер ідемо далі, - шукаємо те, що нас цікавить у цьому законі, - Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)

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16.07.2024 12:28 Відповісти
ще один мамчин йурист який не розуміє як діють закони, що обмежують дію інших законів.
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16.07.2024 12:49 Відповісти
Пацанов в труселях повязали!
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16.07.2024 12:27 Відповісти
Звернить увагу , як ці так звані "прикордонники" , "менти", " тцк" поводять себе з громадянами України.👈
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
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16.07.2024 12:35 Відповісти
не бачу ніякого винищення на фото.
насправді саме обісцяні ухилянти і сприяєть винищенню громадян україни, уникаючи виконання свого коснтитуційного обов'язку.
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16.07.2024 12:50 Відповісти
Та всім похер що ти бачиш чи не бачиш. Нормальні люди бачать.
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16.07.2024 17:13 Відповісти
ухилянт не може вважатись нормальним, як і будь-який інший злочинець
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16.07.2024 17:20 Відповісти
"ухилянтами" їх може "призначити " тільки , суд а для виїзду за кордон потрібно мати лише загран паспорт, а всі ці воєнізовані формування не мають права нападати на громадян згідно статті17 Конст України, тобто вони - є воєнними злочинцями.
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16.07.2024 12:54 Відповісти
В них на лобі написано що вони ухилянти? В правовій державі Вас би вже давно засудили за такі заголовки, добре що конституція на паузі
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16.07.2024 13:00 Відповісти
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16.07.2024 13:07 Відповісти
збирали гриби, дихали повітрям. Кордон не перетинали.
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16.07.2024 13:23 Відповісти
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16.07.2024 13:50 Відповісти
Незаконно закрили кордони, а тепер на коліна ставлять. Ганьба!
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16.07.2024 13:50 Відповісти
уточняйте, група була штурмова чи диверсійно-розвідувальна? нарот хоче більше гарних новин з хфронту!
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16.07.2024 14:01 Відповісти
ухилянти з автоматами ловлять ухилятів без автоматів, що самих не відправили на фронт.
Треба їм новий шеврон: "Хто як не вони" або "Не ми так не ми"
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16.07.2024 14:03 Відповісти
автор показує рішення суду щодо цих осіб, в інакшому випадку - вона балаболка і ТП
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16.07.2024 14:05 Відповісти
Та презедент чотирижди переплив Тису, та стіки разів перейшов коліями - і нічого, обрали презедентом. Не перебільшуйте - потенціно вони йшли у Польский Легіон - була інфі від наріка - незабаром та зненацька. Прикордоники не слухають свого презедента. Там буде дуже потужно. Бо на своїх 14 бринад нема зброї та амуніції.
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16.07.2024 14:55 Відповісти
To nijaki ne uhylanty a typowi wtikaczi wid reżymu.
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16.07.2024 15:04 Відповісти
Ласкаво просимо у Північну Корею вкраїньчики,хуже чєм зараз уже точно нє будєт,хоча дно ще не пробито?)
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16.07.2024 16:44 Відповісти
В тебе помилка в призвищі. Там У потрібна.
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16.07.2024 20:56 Відповісти
То есть они сделали предупредительный выстрел в 13-летнего ребенка. А если бы не остановились? Стреляли бы по детям???
Как это называется? Дно пробито?
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16.07.2024 18:06 Відповісти
Якщо хтось не знає - зараз практично всі "посередники", які обіцяють переправити через кордон - одразу дзвонять прикордонникам, діляться грошима, а прикордонники ще й зірочку додаткову на погони отримують. Це система win-win. В програші тільки особи, які так злякались можливого штрафу від ТЦК за неоновлення, що кинули все і в шортах ломанулись через кордон...
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16.07.2024 23:10 Відповісти
стидоба, фейси цих "мандрівників" у студію
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17.07.2024 09:43 Відповісти
Ну впіймали *********..чого тут кричати..Як в Польщі незаконний перетин кордону відкриваеться вогонь..А ви шо думали вам тортик дадут?)))
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17.07.2024 22:59 Відповісти
Виродки і тварини замість того щоб воювати проти ворога вирішили втекти ублюдки
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22.07.2024 18:58 Відповісти
 
 