За 100 метрів до кордону з Угорщиною затримано групу ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків за 100 метрів до кордону з Угорщиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"У ході реалізації оперативної інформації наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною", - йдеться в повідомленні.
Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися.
"У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід", - зазначили в ДПСУ.
За свою пригодницьку мандрівку із супроводом кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.
"Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу", - зауважили в ДПСУ.
Нагадаємо, прикордонники затримали 27 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови.
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Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
Мабуть, вони чекали на мобілізацію від рашистів, після параду з шашликами, як в ОРДЛО?!?
Це вони так тікають від захисту України, на 11 році московської війни в Україні!?!? Чому ми не в НАТО???
Це мабуть, саме ті, що їх ригоАНАЛИ звозили з усіх областей, для масовки на АнтиМайдан!?!?
Таких, рашисти *******…. І видають їм паспорти, а можуть і без них, просто відправити на передову!!
кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.
Н-да, я в 13-14 років ходів на риболовлю, а ці хлопці трясли з ухилянтів по 8 штук баків. Щось не так мене напевно виховували....
"Хуже не будет" говорили они ...
Чесно кажучи, якби мені залишалось 100м. до омріяної свободи (маю на увазі, як це бачать ухилянти), то чорт мене хто б догнав. Навіть з урахуванням стану здоров'я.
А в ТЦК дешевше вийшло би - 2 тис. і відсрочка у кармані, бувають навіть скидки.
Які то ухилянти дурні платити якимось ... х...ням по 8 щоб перевели в такий спосіб якщо за 10 самі охоронці кордону переводять
І от скажіть що я не правий такі у війську самі загинуть ще й когось із собою потягнуть
Провина цих людей у тому що вони хотіли жити в нормальній країні а не в Україні яка замість того щоб піти по щляху Ізраїлю пішла по шляху північної Кореї.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
насправді саме обісцяні ухилянти і сприяєть винищенню громадян україни, уникаючи виконання свого коснтитуційного обов'язку.
Треба їм новий шеврон: "Хто як не вони" або "Не ми так не ми"
Как это называется? Дно пробито?