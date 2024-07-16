За 100 метрів до кордону з Угорщиною затримано групу ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків за 100 метрів до кордону з Угорщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У ході реалізації оперативної інформації наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися.

"У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід", - зазначили в ДПСУ.







За свою пригодницьку мандрівку із супроводом кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.

"Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу", - зауважили в ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали 27 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови.

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