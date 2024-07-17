Уряд Великої Британії оголосив програму: Підтримку України продовжать

Новий уряд Великої Британії оголосив свою програму та запевнив у продовженні підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час промови з програмою діяльності нового лейбористського уряду король Великої Британії Чарльз III наголосив на "непохитній відданості НАТО" та "розбудові міцної оборони".

"Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - наголосив монарх.

За словами Чарльза III, уряд також "прагнутиме перезавантажити відносини з європейськими партнерами і працюватиме над поліпшенням торговельних та інвестиційних відносин Великої Британії з Європейським Союзом".

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