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Уряд Великої Британії оголосив програму: Підтримку України продовжать

Уряд Великої Британії оголосив свою програму

Новий уряд Великої Британії оголосив свою програму та запевнив у продовженні підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час промови з програмою діяльності нового лейбористського уряду король Великої Британії Чарльз III наголосив на "непохитній відданості НАТО" та "розбудові міцної оборони".

"Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - наголосив монарх.

За словами Чарльза III, уряд також "прагнутиме перезавантажити відносини з європейськими партнерами і працюватиме над поліпшенням торговельних та інвестиційних відносин Великої Британії з Європейським Союзом".

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Автор: 

Велика Британія (5687) Чарльз III (23)


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ви б там, хочаб прикрили б кацапську прокладку яка постачає запчастини до катерпілар зі штатів в московію, підтримкувателі срані
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17.07.2024 14:41 Відповісти
дядя,
якщо ви виробляєте спічкі - ви несете відповідальність за хто, коли і де їх запалить?
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17.07.2024 14:45 Відповісти
а хто заборону на продаж сірників ввів? дядя Стьопа, пля
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17.07.2024 14:46 Відповісти
бачую дрімучого совкового бізнесмена 😂
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17.07.2024 14:52 Відповісти
Британці слово тримають!
люди до яких є повага.
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17.07.2024 14:42 Відповісти
це до тих самих, які нас роззброїли?? серйозно???
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17.07.2024 23:57 Відповісти
фото із серії : Дав діду по приколу папіроску затянутись...
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17.07.2024 14:44 Відповісти
є мрія - побудувати, звістно же прозоро, шести полосну в одну сторону,
дорогу з Южної Борщягівкі на неї ж!
кільце таке...
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17.07.2024 14:58 Відповісти
Президент зі своєю командою дипломатів, найкращі. З усіх ,що були до цього.👍
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17.07.2024 15:21 Відповісти
 
 