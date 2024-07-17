Після звільнення з СІЗО Червінський зустрівся з Порошенком і депутатами "ЄС"
Полковник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО під заставу, приїхав з Кропивницького у Київ і зустрівся з Петром Порошенком та депутатами з фракції "Європейська Солідарність". Як відомо, всі 27 народних депутатів з "ЄС" клопотали про взяття розвідника на поруки, а Петро Порошенко оперативно вніс 9 млн грн застави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Роман Червінський перебував у СІЗО з квітня 2023 року, його тримання під вартою постійно продовжувалось із порушеннями процесуальних норм, а сама кримінальна справа є відверто політичною – вважають адвокати розвідника.
Як відомо, Роман Червінський під час служби в розвідці брав участь у підготовці та проведенні унікальних спецоперацій – зокрема, ліквідації проросійських терористів "Гіві" і "Мотороли", затриманні ключового свідка збиття малазійського літака MH17 Цемаха, а також у спецоперації із виманювання на територію України бойовиків ПВК Вагнер, яка була зірвана через витік інформації до білоруського диктатора Лукашенка.
"Правда переможе. Це ще не остаточна перемога. У нас попереду дуже серйозні бої, але це бої за правду, це бої за справедливість. І це бої за Україну. Ми сьогодні маємо перший, але дуже вагомий крок. Роман став справжнім символом віри у правду, символом переконаності, символом українського героя, українського воїна", – сказав Порошенко.
"Ми маємо дякувати Романові. Я як п’ятий Президент і досі не можу розповісти про дуже важливі кейси, які були доручені мною як Верховним Головнокомандувачем. Роман – один із найкращих бійців спецпризначення, офіцерів, героїв, якому ми доручали неймовірні завдання. Коли-небудь ми з Романом розповімо про це", – сказав Порошенко.
"Дуже символічний день сьогодні – 10-ті роковини збиття МН17. До цього теракту причетні російські терористичні війська, їхні проксі з окупованого Донецька. 298 громадян тоді загинуло, 80 дітей – і росія й досі непокарана. Для покарання росії герой Роман Червінський провів унікальну спецоперацію, до речі за наказом тодішнього Президента Порошенка, коли з окупованого Донецька було викрадено і вивезено воєнного злочинця Цемаха. На жаль, він не був засуджений. Він мав давати свідчення про злочини і свої, і росіян, про деталі російського "Бука", який збивав МН17. Але Цемаха віддали в Москву. А людина, яка провела таку унікальну операцію, провела більше року в СІЗО", – нагадала Ірина Геращенко.
"Варто сьогодні нагадати про такі самі політичні справи генерала Павловського, генерала Марченка, Ріфа – Антоненка, Юлі Кузьменко. Все ці надумані, з пальця висмоктані політичні справи. В той час, коли у нас у парламенті сидить ОПЗЖ. І ніхто не відповідає", – обурюється Геращенко.
Полковник Червінський подякував усім, хто боровся за його звільнення з-під варти. На його переконання, головною причиною переслідувань є "вагнергейт", про який він публічно заявив після зірваної спецоперації. "Це наслідок вагнерівської операції, і це показує, що люди, які скоїли ці зрадницькі кроки, бояться правди. А це було напередодні війни, коли ми попереджали. Насправді влада має дякувати нам, що ми говоримо правду – бо це ознака демократії. Ми говоримо про їхні помилки – будь ласка, змініть позицію, тому що це може призвести до негативу. Замість цього вони нас саджають в тюрми. Це недалекоглядність", – переконаний Червінський.
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хлопчик, що ти тут робишь на Цензорі?
із визволенням із ЗЄлєнського полону, пане Полковник Червінський !
насерезбудує.
Скажу відверто, не всі вірили в те, що Роман сьогодні вийде на свободу та матиме змогу обійняти свою дружину та трьох дітей. Але він покинув стіни Кропивницького слідчого ізолятора. Роман став справжнім символом віри в правду. Символом українського Героя, українського Воїна.
Звільнення з-під варти - це важливо, але це ще не перемога. На нас чекає тривалий шлях боротьби за правду та справедливість. Вони мають тріумфувати над знущаннями та наклепом.
Єдиний фонд ,якому довіряю .Хоч гроші на заставу не з фонду ! Скільки можна повторювати ? І не це - важливо ! Це величезна подія насправді Ця подія вселяє надію на те, що ми зможемо вигнати щурів та обрати нормальну украінську владу .Правда ,якщо Зеля не встигне нас здати з погрозами .Від слів : у другому самі і миру має приймати участь Росія- в мене кров закипає в жилах. Уявіть собі Гітлера на перемовинах зі Сталіним десь в Швейцарії.
Оманщина, вимагає гадити агентуру, лайном з власного роту!!
https://tverezo.info/post/192719
Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, бачуть роботу своїх ЖДУНІВ в Україні, на різних щаблях, в системі управління привладних!
бачутьпроплачують роботу своїх ЖДУНІВ в Україні,
на різних щаблях, в системі управління привладних...
Як не крутили кроти Банкової, але зліпити помсту не змогли. Ниці. Червінський вийшов під заставу. Скоріш за все, справа потроху здується геть. Але потім було б варто запам'ятати кожну пику, яка виконувала цей довбаний фарс. І відплатити.
Прокурори, судді, слідчі, медіа-шалави, які гнали інфобєса... а головне - замовникам має аговкнутися.
Якщо суспільство захоче колись подорослішати, воно має реалізувати справедливість - замовники справ Ріффа, Червінського, Марченка і інших судилищ, мають сплатити за усіма рахунками. По повній. Ці потвори крали життя, нерви, надію... таке неможна просто подарувати.
Людині, яка колись на корню реформує суть право-похоронної системи, слід поставити пам'ятника.
ото ідіоти понаобирали на Вироку-2019 зеленого лайна на нашу голову...