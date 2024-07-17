Після звільнення з СІЗО Червінський зустрівся з Порошенком і депутатами "ЄС"

Полковник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО під заставу, приїхав з Кропивницького у Київ і зустрівся з Петром Порошенком та депутатами з фракції "Європейська Солідарність". Як відомо, всі 27 народних депутатів з "ЄС" клопотали про взяття розвідника на поруки, а Петро Порошенко оперативно вніс 9 млн грн застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Роман Червінський перебував у СІЗО з квітня 2023 року, його тримання під вартою постійно продовжувалось із порушеннями процесуальних норм, а сама кримінальна справа є відверто політичною – вважають адвокати розвідника.

Як відомо, Роман Червінський під час служби в розвідці брав участь у підготовці та проведенні унікальних спецоперацій – зокрема, ліквідації проросійських терористів "Гіві" і "Мотороли", затриманні ключового свідка збиття малазійського літака MH17 Цемаха, а також у спецоперації із виманювання на територію України бойовиків ПВК Вагнер, яка була зірвана через витік інформації до білоруського диктатора Лукашенка.

"Правда переможе. Це ще не остаточна перемога. У нас попереду дуже серйозні бої, але це бої за правду, це бої за справедливість. І це бої за Україну. Ми сьогодні маємо перший, але дуже вагомий крок. Роман став справжнім символом віри у правду, символом переконаності, символом українського героя, українського воїна", – сказав Порошенко.

"Ми маємо дякувати Романові. Я як п’ятий Президент і досі не можу розповісти про дуже важливі кейси, які були доручені мною як Верховним Головнокомандувачем. Роман – один із найкращих бійців спецпризначення, офіцерів, героїв, якому ми доручали неймовірні завдання. Коли-небудь ми з Романом розповімо про це", – сказав Порошенко.

"Дуже символічний день сьогодні – 10-ті роковини збиття МН17. До цього теракту причетні російські терористичні війська, їхні проксі з окупованого Донецька. 298 громадян тоді загинуло, 80 дітей – і росія й досі непокарана. Для покарання росії герой Роман Червінський провів унікальну спецоперацію, до речі за наказом тодішнього Президента Порошенка, коли з окупованого Донецька було викрадено і вивезено воєнного злочинця Цемаха. На жаль, він не був засуджений. Він мав давати свідчення про злочини і свої, і росіян, про деталі російського "Бука", який збивав МН17. Але Цемаха віддали в Москву. А людина, яка провела таку унікальну операцію, провела більше року в СІЗО", – нагадала Ірина Геращенко.

"Варто сьогодні нагадати про такі самі політичні справи генерала Павловського, генерала Марченка, Ріфа – Антоненка, Юлі Кузьменко. Все ці надумані, з пальця висмоктані політичні справи. В той час, коли у нас у парламенті сидить ОПЗЖ. І ніхто не відповідає", – обурюється Геращенко.

Полковник Червінський подякував усім, хто боровся за його звільнення з-під варти. На його переконання, головною причиною переслідувань є "вагнергейт", про який він публічно заявив після зірваної спецоперації. "Це наслідок вагнерівської операції, і це показує, що люди, які скоїли ці зрадницькі кроки, бояться правди. А це було напередодні війни, коли ми попереджали. Насправді влада має дякувати нам, що ми говоримо правду – бо це ознака демократії. Ми говоримо про їхні помилки – будь ласка, змініть позицію, тому що це може призвести до негативу. Замість цього вони нас саджають в тюрми. Це недалекоглядність", – переконаний Червінський.