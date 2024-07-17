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Новини
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Після звільнення з СІЗО Червінський зустрівся з Порошенком і депутатами "ЄС"

Полковник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО під заставу, приїхав з Кропивницького у Київ і зустрівся з Петром Порошенком та депутатами з фракції "Європейська Солідарність". Як відомо, всі 27 народних депутатів з "ЄС" клопотали про взяття розвідника на поруки, а Петро Порошенко оперативно вніс 9 млн грн застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Червінський зустрівся з Порошенком та депутатами Євросолідарності

Роман Червінський перебував у СІЗО з квітня 2023 року, його тримання під вартою постійно продовжувалось із порушеннями процесуальних норм, а сама кримінальна справа є відверто політичною – вважають адвокати розвідника.

Як відомо, Роман Червінський під час служби в розвідці брав участь у підготовці та проведенні унікальних спецоперацій – зокрема, ліквідації проросійських терористів "Гіві" і "Мотороли", затриманні ключового свідка збиття малазійського літака MH17 Цемаха, а також у спецоперації із виманювання на територію України бойовиків ПВК Вагнер, яка була зірвана через витік інформації до білоруського диктатора Лукашенка.

"Правда переможе. Це ще не остаточна перемога. У нас попереду дуже серйозні бої, але це бої за правду, це бої за справедливість. І це бої за Україну. Ми сьогодні маємо перший, але дуже вагомий крок. Роман став справжнім символом віри у правду, символом переконаності, символом українського героя, українського воїна", – сказав Порошенко.

Червінський зустрівся з Порошенком та депутатами Євросолідарності

"Ми маємо дякувати Романові. Я як п’ятий Президент і досі не можу розповісти про дуже важливі кейси, які були доручені мною як Верховним Головнокомандувачем. Роман – один із найкращих бійців спецпризначення, офіцерів, героїв, якому ми доручали неймовірні завдання. Коли-небудь ми з Романом розповімо про це", – сказав Порошенко.

"Дуже символічний день сьогодні – 10-ті роковини збиття МН17. До цього теракту причетні російські терористичні війська, їхні проксі з окупованого Донецька. 298 громадян тоді загинуло, 80 дітей – і росія й досі непокарана. Для покарання росії герой Роман Червінський провів унікальну спецоперацію, до речі за наказом тодішнього Президента Порошенка, коли з окупованого Донецька було викрадено і вивезено воєнного злочинця Цемаха. На жаль, він не був засуджений. Він мав давати свідчення про злочини і свої, і росіян, про деталі російського "Бука", який збивав МН17. Але Цемаха віддали в Москву. А людина, яка провела таку унікальну операцію, провела більше року в СІЗО", – нагадала Ірина Геращенко.

"Варто сьогодні нагадати про такі самі політичні справи генерала Павловського, генерала Марченка, Ріфа – Антоненка, Юлі Кузьменко. Все ці надумані, з пальця висмоктані політичні справи. В той час, коли у нас у парламенті сидить ОПЗЖ. І ніхто не відповідає", – обурюється Геращенко.

Полковник Червінський подякував усім, хто боровся за його звільнення з-під варти. На його переконання, головною причиною переслідувань є "вагнергейт", про який він публічно заявив після зірваної спецоперації. "Це наслідок вагнерівської операції, і це показує, що люди, які скоїли ці зрадницькі кроки, бояться правди. А це було напередодні війни, коли ми попереджали. Насправді влада має дякувати нам, що ми говоримо правду – бо це ознака демократії. Ми говоримо про їхні помилки – будь ласка, змініть позицію, тому що це може призвести до негативу. Замість цього вони нас саджають в тюрми. Це недалекоглядність", – переконаний Червінський.

Автор: 

Порошенко Петро (15203) Європейська Солідарність (1093) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+38
https://t.me/PresidentPoroshenko/9934 Петро Порошенко :

Скажу відверто, не всі вірили в те, що Роман сьогодні вийде на свободу та матиме змогу обійняти свою дружину та трьох дітей. Але він покинув стіни Кропивницького слідчого ізолятора. Роман став справжнім символом віри в правду. Символом українського Героя, українського Воїна.
Звільнення з-під варти - це важливо, але це ще не перемога. На нас чекає тривалий шлях боротьби за правду та справедливість. Вони мають тріумфувати над знущаннями та наклепом.
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17.07.2024 21:02 Відповісти
+36
Вам мабуть цікаво "потужні" відосіки зеленого ідола кожного дня дивитися?А те,що із СІЗО випустили патріота-розвідника,якого незаконно туди посадив ваш зелений ідол,це нецікаво, правда?
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17.07.2024 21:07 Відповісти
+32
Петро Порошенко і Роман Червінський. Обох намагались посадити...

https://tverezo.info/post/192719
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17.07.2024 21:11 Відповісти
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17.07.2024 21:02 Відповісти
Вам мабуть цікаво "потужні" відосіки зеленого ідола кожного дня дивитися?А те,що із СІЗО випустили патріота-розвідника,якого незаконно туди посадив ваш зелений ідол,це нецікаво, правда?
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17.07.2024 21:07 Відповісти
Свят ви позитивний блогер ОП?
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17.07.2024 21:08 Відповісти
а,що від партії зеленого наркєта кандидатів ви не бачите? ***** їм?
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17.07.2024 21:18 Відповісти
Хто буде штовхати?
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17.07.2024 21:23 Відповісти
Міравая закуліса, англосакси, євреї та масони з соросятами.
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17.07.2024 21:34 Відповісти
Гопота зелена Єрмака збирається коронувати, хіба нє?
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17.07.2024 21:24 Відповісти
а вам би аби паржать?
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17.07.2024 22:04 Відповісти
Свят , ти не свят Зелене бидлоття, напевне
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18.07.2024 00:01 Відповісти
Не треба товкати бойових офіцерів у президенти.

Це інша робота.
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18.07.2024 00:07 Відповісти
А не кажи. Тобі он як в задниці зашкварчало.
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17.07.2024 21:27 Відповісти
мені теж похеру, що пише бот і іуда від подляка. реєстрація 08 червня 2024 і тому йди у дупу дєрьмака. а зараз у спам падлюка подоляцька.
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17.07.2024 22:26 Відповісти
Знаєте хто це? Ну і що?
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17.07.2024 22:41 Відповісти
👍
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17.07.2024 23:30 Відповісти
Рятівник Миколаєва, Одеси і всього Півдння України... за благословенням пана Генерала Залужного !

Були часи,
Ревіли гармати,
Вміли запорожці панувати...
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18.07.2024 02:04 Відповісти
Як і цей Воїн. Один з рятівників Києва, проти якого Зеленский завів криміналну справу.
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18.07.2024 11:07 Відповісти
Святу-

Ну і Шо ?…

хлопчик, що ти тут робишь на Цензорі?
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18.07.2024 00:10 Відповісти
Це - НАШІ !!!! Порохоботи !
із визволенням із ЗЄлєнського полону, пане Полковник Червінський !

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18.07.2024 01:54 Відповісти
зєля в кущах обнюханий до бєлих соплєй дрище кирпичами з горя
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17.07.2024 21:01 Відповісти
Та воно останнім часом тільки й сере цеглою, скоро власний маєток прям на Банковій насере збудує.
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17.07.2024 21:11 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9934 Петро Порошенко :

Скажу відверто, не всі вірили в те, що Роман сьогодні вийде на свободу та матиме змогу обійняти свою дружину та трьох дітей. Але він покинув стіни Кропивницького слідчого ізолятора. Роман став справжнім символом віри в правду. Символом українського Героя, українського Воїна.
Звільнення з-під варти - це важливо, але це ще не перемога. На нас чекає тривалий шлях боротьби за правду та справедливість. Вони мають тріумфувати над знущаннями та наклепом.
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17.07.2024 21:02 Відповісти
У зелёного говна от этой новости уже пердаки подгорают. То ли ещё будет...
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17.07.2024 21:03 Відповісти
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17.07.2024 21:11 Відповісти
И продолжение
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17.07.2024 21:12 Відповісти
І який же це фонд Порошенка так круто збирає гроші? Я особисто жодного разу не донатив на його фонд. На рахунок ЗСУ в нацбанку донатив, "Повернись живим" донатив, волонтерам донатив і доначу, який такий фонд Порошенка? І ось, до речі, ще одна з причин знущання з Червінського - співпрацював з Порошенком. Який же цей зелений клоун жалюгідний - ниций злопам'ятний покидьок, #идочок недобитий
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17.07.2024 21:32 Відповісти
Наверное имеется ввиду фонд "Справа Громад", который активно сотрудничает с Порошенко. Но это вроде не его фонд.
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17.07.2024 21:59 Відповісти
Подгорело? Охладись !!!
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17.07.2024 21:37 Відповісти
У меня ничего не "подгорело". Это я тебе привел пример, как ОПшные каналы сейчас это все преподносят.
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17.07.2024 21:57 Відповісти
Я это тоже видел, но не обязательно ретранслировать ху#ловско-подоляковское говно на этом сайте.
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17.07.2024 22:12 Відповісти
"Дьошево, Хоботов !"
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18.07.2024 02:00 Відповісти
Фонд Порошенка то, по-факту, особистий фонд Порошенка, який поповнюється з його особистих прибутків. Інших джерел його поповнення НЕМА!
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17.07.2024 21:48 Відповісти
я постійно доначу на фонд Порошенка , щомісяця

Єдиний фонд ,якому довіряю .Хоч гроші на заставу не з фонду ! Скільки можна повторювати ? І не це - важливо ! Це величезна подія насправді Ця подія вселяє надію на те, що ми зможемо вигнати щурів та обрати нормальну украінську владу .Правда ,якщо Зеля не встигне нас здати з погрозами .Від слів : у другому самі і миру має приймати участь Росія- в мене кров закипає в жилах. Уявіть собі Гітлера на перемовинах зі Сталіним десь в Швейцарії.
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18.07.2024 00:30 Відповісти
А я продукцию Рошен для ЗСУ покупаю. Два в одном !!!
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18.07.2024 06:48 Відповісти
Не Фонд Порошенка, а Справа Громад. То є різні речі! Так, вони співпрацюють, так Порошенко Справі пів на пів докидає, а Справа громад то громадська організація і там дійсно донатять.
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18.07.2024 14:18 Відповісти
Брехня повна ! По- перше,все одно, де іх Порох взяв По- друге, мені достеменно відомо, що це кошти сім'і Порошенко , це абсолютно точно, підтверджено в суді .Що, зелена гнида, так хочеться обісрати цю подію ? Не вийде ! Сама подія вселяє оптимізм: 1. Є незламні люди в Украіні .Є кому відстоювати правду .3.Зелені гниди не всесильні ! Ура ! Слава Украіні ! Смерть ворогам - п'ятій колоні !
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18.07.2024 00:07 Відповісти
Он, як лайно погнало з позеленілих ФСБників в Україні!

Оманщина, вимагає гадити агентуру, лайном з власного роту!!
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17.07.2024 21:14 Відповісти
руZZкій мір тріщить по-швах...і їх ЗЕслуги разом з ними....
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17.07.2024 22:19 Відповісти
Славний полковник і Гетьман. Зустрілися достойні люди.
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17.07.2024 21:06 Відповісти
Просто ДРУЗІ!

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17.07.2024 21:08 Відповісти
Петро Порошенко і Роман Червінський. Обох намагались посадити...

https://tverezo.info/post/192719
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17.07.2024 21:11 Відповісти
Так званні, оті прокурорські та суддівські, вимазані зеленим лайном на усе життя, за виконання злочинних вказівок «непричетних до цього процесу СОРОМУ, з ОПУ»!!

Портнов з лукаш та сівкович з мертвечуком, бачуть роботу своїх ЖДУНІВ в Україні, на різних щаблях, в системі управління привладних!
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17.07.2024 21:12 Відповісти
портнови з лукашами та сівковичами з татаравими і мертвечуками, бачуть проплачують роботу своїх ЖДУНІВ в Україні,

на різних щаблях, в системі управління привладних...
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17.07.2024 22:31 Відповісти
Такими повинні бути обличчя політиків України, а не те що ми бачили від дипломатині в Болгарії, та і оп це не тей тип обличчя, що потрібно для України
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17.07.2024 21:14 Відповісти
https://t.me/Haidukevych/763 Віталій Гайдукевич :

Як не крутили кроти Банкової, але зліпити помсту не змогли. Ниці. Червінський вийшов під заставу. Скоріш за все, справа потроху здується геть. Але потім було б варто запам'ятати кожну пику, яка виконувала цей довбаний фарс. І відплатити.
Прокурори, судді, слідчі, медіа-шалави, які гнали інфобєса... а головне - замовникам має аговкнутися.
Якщо суспільство захоче колись подорослішати, воно має реалізувати справедливість - замовники справ Ріффа, Червінського, Марченка і інших судилищ, мають сплатити за усіма рахунками. По повній. Ці потвори крали життя, нерви, надію... таке неможна просто подарувати.
Людині, яка колись на корню реформує суть право-похоронної системи, слід поставити пам'ятника.
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17.07.2024 21:15 Відповісти
Свято і на душі 🥰
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17.07.2024 21:32 Відповісти
темне-закомплексоване Зеленське мститься за гіві-моторолу-цемаха, а особливо за свого фаворита, засланця кремля дермака?..
ото ідіоти понаобирали на Вироку-2019 зеленого лайна на нашу голову...
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17.07.2024 22:25 Відповісти
10000% ви праві.
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17.07.2024 22:34 Відповісти
Тримання під вартою Червінського свідчить тільки про одне: чинна влада боролася й продовжує боротися проти патріотів та волонтерів. Одже, вона не зацікавлена у нашій перемозі над кацапнею.
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17.07.2024 23:20 Відповісти
Агенти кремля і зрадники не можуть змінити позицію, бо вони працюють проти України і знищують патріотів, тих, хто здатний до спротиву оманським зрадникам
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18.07.2024 01:56 Відповісти
не забудьте і про міністра юстиції Малюську, що не виконав прямий наказ Зеленського і не дозволив знову заарештувати Червінського на виході з в'язниці
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18.07.2024 08:20 Відповісти
 
 