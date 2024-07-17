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Війська РФ здійснили 27 обстрілів Сумщини протягом дня: поранено 1 людину

Впродовж 24 травня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу

17 липня російські окупанти обстріляли 9 громад Сумської області. В регіоні зафіксовно 44 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Білопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (5 вибухів). В результаті поранено цивільну особу.
  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Також відбувся обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (8 вибухів).
  • Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух)
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
  • На автодорозі "Суми-Путивль-Глухів" ворог здійснив обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух). Унаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа.

Читайте: Частина Конотопу на Сумщині залишилася без води через нестачу електроенергії

Автор: 

обстріл (29517) Сумська область (3953)


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17.07.2024 23:18 Відповісти
 
 