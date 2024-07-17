Війська РФ здійснили 27 обстрілів Сумщини протягом дня: поранено 1 людину
17 липня російські окупанти обстріляли 9 громад Сумської області. В регіоні зафіксовно 44 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Білопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (5 вибухів). В результаті поранено цивільну особу.
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Також відбувся обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (8 вибухів).
- Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух)
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
- На автодорозі "Суми-Путивль-Глухів" ворог здійснив обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух). Унаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа.
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Виталий #548501
показати весь коментар17.07.2024 23:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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