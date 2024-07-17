Вибухи на лівому березі Києва, працювала ППО: У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків (оновлено)

На лівому березі Києва лунають вибухи, у столиці працює ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

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У Повітряних силах повідомляли про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний та про БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони.

Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Дарницькому районі займання між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.

Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко розповів, що внаслідок повітряної атаки на Київ у Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

"Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває", - заявив Кличко.

Також він розповів, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено, і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.