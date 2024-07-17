Вибухи на лівому березі Києва, працювала ППО: У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків (оновлено)
На лівому березі Києва лунають вибухи, у столиці працює ППО.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах повідомляли про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний та про БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Дарницькому районі займання між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.
Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко розповів, що внаслідок повітряної атаки на Київ у Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.
"Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває", - заявив Кличко.
Також він розповів, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено, і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.
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ширше і глибше надо глядєть, таваріщь !
На мій день народження.
"Слов'янська мова поділяється на Русинську (це зараз українська), Польську, Вандальську, Московитську, Богемську, Хорватську, Ілірійську, Волоську Болгарську та інші; Русини Дніпровські (це українці) вишукані у своїх манерах, оскільки вони подекуди навчаються в школі гуманних мистецтв: тому вони більш ввічливіші до іноземців і ставляться до них приязно. Тоді як Московити - варвари, які окрім гордої та брудної скупості, не знають ні норм людяності, ні цивілізованості. Тому і посли Великого Князя Московського, між чужими Князями, поводяться нерозумно[24]."
нічого не змінилось. подивіться як веде себе небензя в оон, як лавров себе веде на Заході на різних засіданнях. як вони ведуть себе на засіданнях обсє, парє. дикуни.
якщо золота орда за 500 років не змінилася, то не треба ждати від неї, що вона зміниться за найближчі 25 років, і що можна буде її інтегрувати в європейські організації. потрібно визнати, що росія - це орда! і ця орда протиставляє себе європі. і забити на неї! дати їй 500 років на зміни! а потім можна буде думати про те, щоб інтегрувати її в цивілізований світ.
лук'янівка, п'ять влучань? охматдит?
як можна, пропустити мопед, аж до дарниці?