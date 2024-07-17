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Новини
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Вибухи на лівому березі Києва, працювала ППО: У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків (оновлено)

Робота мобільної групи ППО

На лівому березі Києва лунають вибухи, у столиці працює ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

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У Повітряних силах повідомляли про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний та про БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони.

Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Дарницькому районі займання між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.

Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко розповів, що внаслідок повітряної атаки на Київ у Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

"Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває", - заявив Кличко.

Також він розповів, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено, і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

Автор: 

вибух (4532) Київ (19788)


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Топ коментарі
+12
ви ще не зрозуміли, що у владі агенти рашки?
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17.07.2024 23:56 Відповісти
+8
Німецький пастор, історик та письменник Йоган Гербіній (1675):

"Слов'янська мова поділяється на Русинську (це зараз українська), Польську, Вандальську, Московитську, Богемську, Хорватську, Ілірійську, Волоську Болгарську та інші; Русини Дніпровські (це українці) вишукані у своїх манерах, оскільки вони подекуди навчаються в школі гуманних мистецтв: тому вони більш ввічливіші до іноземців і ставляться до них приязно. Тоді як Московити - варвари, які окрім гордої та брудної скупості, не знають ні норм людяності, ні цивілізованості. Тому і посли Великого Князя Московського, між чужими Князями, поводяться нерозумно[24]."

нічого не змінилось. подивіться як веде себе небензя в оон, як лавров себе веде на Заході на різних засіданнях. як вони ведуть себе на засіданнях обсє, парє. дикуни.

якщо золота орда за 500 років не змінилася, то не треба ждати від неї, що вона зміниться за найближчі 25 років, і що можна буде її інтегрувати в європейські організації. потрібно визнати, що росія - це орда! і ця орда протиставляє себе європі. і забити на неї! дати їй 500 років на зміни! а потім можна буде думати про те, щоб інтегрувати її в цивілізований світ.
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17.07.2024 23:55 Відповісти
+5
Почему мы не отправляем мопеды на моцкву? Притом достаточто не на саму моцкву а на леса и торфяники вокруг нее. Чтобы следующие пол года моцквичи задыхались от гари
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17.07.2024 23:53 Відповісти
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еще и жирным новость изза одного всратого мопеда)
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17.07.2024 23:49 Відповісти
Досить писати маячню
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17.07.2024 23:56 Відповісти
один "всратий мопед" це розвідка ППО перед ударом по розпіареній ТЕЦ 6

ширше і глибше надо глядєть, таваріщь !
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18.07.2024 01:16 Відповісти
Почему мы не отправляем мопеды на моцкву? Притом достаточто не на саму моцкву а на леса и торфяники вокруг нее. Чтобы следующие пол года моцквичи задыхались от гари
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17.07.2024 23:53 Відповісти
ви ще не зрозуміли, що у владі агенти рашки?
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17.07.2024 23:56 Відповісти
на аеропорти
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18.07.2024 00:29 Відповісти
Не на часі. Ліси навколо моцкви треба палати наприкінці серпня.
На мій день народження.
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18.07.2024 03:21 Відповісти
андрєй барісич ніразрішаіт
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18.07.2024 10:25 Відповісти
Німецький пастор, історик та письменник Йоган Гербіній (1675):

"Слов'янська мова поділяється на Русинську (це зараз українська), Польську, Вандальську, Московитську, Богемську, Хорватську, Ілірійську, Волоську Болгарську та інші; Русини Дніпровські (це українці) вишукані у своїх манерах, оскільки вони подекуди навчаються в школі гуманних мистецтв: тому вони більш ввічливіші до іноземців і ставляться до них приязно. Тоді як Московити - варвари, які окрім гордої та брудної скупості, не знають ні норм людяності, ні цивілізованості. Тому і посли Великого Князя Московського, між чужими Князями, поводяться нерозумно[24]."

нічого не змінилось. подивіться як веде себе небензя в оон, як лавров себе веде на Заході на різних засіданнях. як вони ведуть себе на засіданнях обсє, парє. дикуни.

якщо золота орда за 500 років не змінилася, то не треба ждати від неї, що вона зміниться за найближчі 25 років, і що можна буде її інтегрувати в європейські організації. потрібно визнати, що росія - це орда! і ця орда протиставляє себе європі. і забити на неї! дати їй 500 років на зміни! а потім можна буде думати про те, щоб інтегрувати її в цивілізований світ.
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17.07.2024 23:55 Відповісти
тобто, ппо києва взагалі дірява?
лук'янівка, п'ять влучань? охматдит?
як можна, пропустити мопед, аж до дарниці?
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18.07.2024 09:23 Відповісти
 
 