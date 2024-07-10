Ракетний удар по Києву 8 липня: кількість загиблих зросла до 34

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки російських окупантів по Києву 8 липня зросла до 34 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинуло вже 34 людини", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження у столиці внаслідок обстрілів

Крім того, зазначили у КМВА, унаслідок ракетного удару ворога у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.

"Всі без виключення об’єкти зафіксовані. Відразу після цієї терористичної повітряної атаки відповідними структурними підрозділами розпочата системна робота щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогоднішній день вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення", - розповів Попко.

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Відновлення

Він заявив, що місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Квартири, їхні вікна, балкони тощо – в рамках державної програми єВідновлення, це стосується і приватних будинків.

"Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд – спеціальна комісія має завершити свою роботу з обстеження будівлі. На підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення – чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту", - додав очільник КМВА.

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Ракетна атака на Київ 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.

Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.

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