Росіяни вбили в Києві 10-річного Максима, 9-річну Анастасію та їхню маму Зоряну Симанюк. ФОТО

Під час вчорашньої масованої атаки на Київ загинув 10-річний хлопчик Максим Симанюк, а також його мама та сестра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку Української федерації карате.

Хлопчик, як зазначається, відвідував секцію карате.

"Максим Симанюк. 8 липня його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років.

Щире співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим Симанюк", - йдеться у дописі.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.