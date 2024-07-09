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Новини
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Росіяни вбили в Києві 10-річного Максима, 9-річну Анастасію та їхню маму Зоряну Симанюк. ФОТО

Удар по багатоповерхівці у Шевченківському району

Під час вчорашньої масованої атаки на Київ загинув 10-річний хлопчик Максим Симанюк, а також його мама та сестра. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку Української федерації карате.

Хлопчик, як зазначається, відвідував секцію карате.

"Максим Симанюк. 8 липня його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років. 
Щире співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим Симанюк", - йдеться у дописі.

Максим Симанюк загинув у Києві

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

Київ (19688) обстріл (29282) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+54
Щирі співчуття родині Максимка .
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09.07.2024 14:30 Відповісти
+35
Ми мусимо це побачити
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09.07.2024 15:14 Відповісти
+25
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=34976 Ракетный налет. Предварительные итоги (Часть 2)
На фронте наши военные закусили лямку и делают максимально жесткий вынос противника. С разных участков фронта приходят сообщения и видео, на которых они особенно жестко двухсотят лаптей, вкладывая в это максимум своего мастерства и вдохновения.


Ну а этой ночью были атакованы Белгород, Шебекино и прочие места, куда может долететь не западное оружие. Каждый может увидеть, как центр Белгорода горит и дымится, ну а мы продолжаем наставать на том, что такие фото и видео должны уже идти из москвы, поскольку вчера москва бурлила восторгом и вражеские паблики были завалены предложениями о «повторном ударе Кинжалами и прочем». Наверное, все видели нечто подобное и мы просто не станем это здесь приводить в качестве примера. Они все это смотрят как хоккей или футбол и пока к ним не прилетит конкретно и безусловно, ничего не изменится.

Здесь просто стоит заметить, что до этого они с радостью писали о том, что по Украине идут волны блэкакутов и что они с нетерпением ждут зимы, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в холодную пору. Это были пожелания «на минималках», а с другой стороны, более 30% населения выгребухи высказалось за нанесение ядерных ударов по Украине. А все это потому, что для них это что-то вроде кино или компьютерная игра про величие.

Эффект здесь такой, что и кино, и компьютерную игру, и телевизор, всегда можно выключить и наслаждаться видом чего-то другого. Но вот когда по тебе валят бомбы или ракеты, тут уже хочешь - не хочешь, а смотреть на это будешь и более того - будешь настоящим участником всего происходящего, без возможности включить себе «режим бога». И вот этой ночью в Белгороде точно знали, что их город, как и уже целый ряд других населенных пунктов стремительно уходит в ту самую «буферную зону», о которой так любил рассказывать их фюрер, и утренний обзор их пабликов на удивление не принес ни одного поста, в котором бы встретился дебильный вопрос «за что?»

Плюс к тому, продолжается резьба по топливным узлам, питающим группировку оккупационных войск на Донбассе. На этот раз костерок заглянул на нефтебазу в Калач-на-Дону. Причем, уже несколько раз наши военные продемонстрировали новый тактический прием. Чтобы два раза не вставать, выносится нефтебаза и узловая электроподстанция, примерно в этой же самой локации. Так было и на этот раз. По крайней мере, об этом заявил местный гауляйтер Бочаров. Правда он не слишком отклоняется от политики партии и правительства, а потому заявляет о том, что оба эти инфраструктурные объекта поразили не дроны или ракеты, а обломки сбитых воздушных целей, но это на результат никак не влияет и пусть будут обломки.


Между прочим, такая тактика уже дает свои плоды и вслед за Белгородской областью, смысл слова блэкаут узнали и жители Ростовской области. Им рассказывают о том, что сбои с подачей электроэнергии вызваны аномальной жарой, но фокус тут в том, что такая самая аномальная жара и в других, соседних областях, а блэкауты - в Ростовской, где ВСУ демонстрируют комплексный вынос инфраструктуры, но…

Все это правильно и замечательно, однако в очередной, и однозначно - не последний раз, обращаюсь к своей мысли и перефразируя слова Марка Порция Катона Старшего: «Москва должна быть разрушена». И вспоминая то, что Карфаген был не просто разрушен, а перепахан и засыпан солью, то и эта гадюшня должна подвергнуться чему-то подобному, а место, где она стояла, как и Карфаген, должно быть проклято на веки вечные.
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09.07.2024 15:19 Відповісти
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Щирі співчуття родині Максимка .
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09.07.2024 14:30 Відповісти
Нету семьи, мать и сестра тоже погибли.
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09.07.2024 16:12 Відповісти
Є батько , бабусі дідусі та інші родичі, які їх любили.
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10.07.2024 00:22 Відповісти
Співчуття, біль(((. Немає таких слів, які б допомогли втриматися..
горіти у пеклі нелюдам!
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09.07.2024 14:53 Відповісти
100 орков не должны быть взяты в плен. За каждого украинского ребенка 100 руZZких ублюдков должны умереть мучительной смертью.
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09.07.2024 14:59 Відповісти
це тварини - їм пох
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09.07.2024 16:40 Відповісти
Царство небесне дитині.
Кляті кацапи, горіть у пеклі
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09.07.2024 15:13 Відповісти
Ми мусимо це побачити
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09.07.2024 15:14 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=34976 Ракетный налет. Предварительные итоги (Часть 2)
На фронте наши военные закусили лямку и делают максимально жесткий вынос противника. С разных участков фронта приходят сообщения и видео, на которых они особенно жестко двухсотят лаптей, вкладывая в это максимум своего мастерства и вдохновения.


Ну а этой ночью были атакованы Белгород, Шебекино и прочие места, куда может долететь не западное оружие. Каждый может увидеть, как центр Белгорода горит и дымится, ну а мы продолжаем наставать на том, что такие фото и видео должны уже идти из москвы, поскольку вчера москва бурлила восторгом и вражеские паблики были завалены предложениями о «повторном ударе Кинжалами и прочем». Наверное, все видели нечто подобное и мы просто не станем это здесь приводить в качестве примера. Они все это смотрят как хоккей или футбол и пока к ним не прилетит конкретно и безусловно, ничего не изменится.

Здесь просто стоит заметить, что до этого они с радостью писали о том, что по Украине идут волны блэкакутов и что они с нетерпением ждут зимы, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в холодную пору. Это были пожелания «на минималках», а с другой стороны, более 30% населения выгребухи высказалось за нанесение ядерных ударов по Украине. А все это потому, что для них это что-то вроде кино или компьютерная игра про величие.

Эффект здесь такой, что и кино, и компьютерную игру, и телевизор, всегда можно выключить и наслаждаться видом чего-то другого. Но вот когда по тебе валят бомбы или ракеты, тут уже хочешь - не хочешь, а смотреть на это будешь и более того - будешь настоящим участником всего происходящего, без возможности включить себе «режим бога». И вот этой ночью в Белгороде точно знали, что их город, как и уже целый ряд других населенных пунктов стремительно уходит в ту самую «буферную зону», о которой так любил рассказывать их фюрер, и утренний обзор их пабликов на удивление не принес ни одного поста, в котором бы встретился дебильный вопрос «за что?»

Плюс к тому, продолжается резьба по топливным узлам, питающим группировку оккупационных войск на Донбассе. На этот раз костерок заглянул на нефтебазу в Калач-на-Дону. Причем, уже несколько раз наши военные продемонстрировали новый тактический прием. Чтобы два раза не вставать, выносится нефтебаза и узловая электроподстанция, примерно в этой же самой локации. Так было и на этот раз. По крайней мере, об этом заявил местный гауляйтер Бочаров. Правда он не слишком отклоняется от политики партии и правительства, а потому заявляет о том, что оба эти инфраструктурные объекта поразили не дроны или ракеты, а обломки сбитых воздушных целей, но это на результат никак не влияет и пусть будут обломки.


Между прочим, такая тактика уже дает свои плоды и вслед за Белгородской областью, смысл слова блэкаут узнали и жители Ростовской области. Им рассказывают о том, что сбои с подачей электроэнергии вызваны аномальной жарой, но фокус тут в том, что такая самая аномальная жара и в других, соседних областях, а блэкауты - в Ростовской, где ВСУ демонстрируют комплексный вынос инфраструктуры, но…

Все это правильно и замечательно, однако в очередной, и однозначно - не последний раз, обращаюсь к своей мысли и перефразируя слова Марка Порция Катона Старшего: «Москва должна быть разрушена». И вспоминая то, что Карфаген был не просто разрушен, а перепахан и засыпан солью, то и эта гадюшня должна подвергнуться чему-то подобному, а место, где она стояла, как и Карфаген, должно быть проклято на веки вечные.
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09.07.2024 15:19 Відповісти
позитивний спіч, але не все так райдужно
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09.07.2024 16:00 Відповісти
это возможно только не с этой перепуганной просрочкой
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10.07.2024 17:23 Відповісти
Увы, да...
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10.07.2024 17:47 Відповісти
Навряд можна знайти слова співчуття для родини загиблих 😢 за то слів з прокльонами на адресу лаптемордих нелюдів у мене більш ніж достатньо!
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09.07.2024 15:14 Відповісти
Не можу навіть уявити в якому стані батько...((( який тепер сенс життя...? тільки лють і помста, хоча все одно найрідніших не повернеш
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09.07.2024 15:15 Відповісти
Вбивства людей освяченими ракетами Московським патріархатом - це дуже суперечить релігії і виглядає більше як маніпуляція з боку держави агресора. Населення, яке підтримує Московський патріархат, автоматично підтримує освячення ракет. Ворог і надалі буде цілитись і нищити наші лікарні, садочки, школи та інші об'єкти критичної інфраструктури, благословляючи це на успішний результат для них. Поки УПЦ МП буде на нашій території, доти ми не зможемо побороти ворога.
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09.07.2024 16:48 Відповісти
Ми не мусимо це пробачати.
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09.07.2024 17:21 Відповісти
зеленский уже пробачив и хочет кацапського "мiру"
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10.07.2024 17:25 Відповісти
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09.07.2024 17:23 Відповісти
Сумно і боляче втрачати маленьких дітей в цій страшній війні ,
яку ведуть кацапи !!😡
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09.07.2024 18:12 Відповісти
надо было на выборах головой думать а не жопой - в том числе и погибшим и раненым
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10.07.2024 17:26 Відповісти
Ну что сын Александра ( хотя ради правды надо признать что батько на такое знаменитое имя, не тянет...), игрок прибором на рояле, как там с мирными угодами и перемовинами... всё гараст? После первой встречи в Женеве, на вторую будеш приглашать и орков? Орбан который в ближайшее полгода ездит на встречу с ******, которому на минуточку...выдан ордер на арест международного уголовного суда...не отгадаете за что...банально за похищение украинских детей в основном сирот, но не только сирот, но и детей у которых есть родители...А за убийство детей ничего? орки сидят в совбезе оон с правом вето...Украина до сих пор не прервала отношения с беларусью...как то всё запутанно...так и не понять идёт война в Украине или же нет...Кто мешает выслать посла бульбафюрера домой и сделать простое предупреждение...ребята сидите ровно...дёрнетесь и ваши нпз в мозыре и новополоцке сгорят... а они как никак в колхозе приносит большую долю валютной выручки...можно сделать и ндругое простое зявление выбачаемся но рядом с ****** сидеть в оон и обсе не собираемся и приостанавливаем своё членство...А товарищу виктору...нет не януковичу...можно просто напомнить что у венгров память как у золотой рыбки и они уже забыли что у них произошло в 1956 рику....и конце то концов отправить по общеизвестному курсу орковского корабля...Можно просто ********* не только по орковским нпз, но и по порту новоросийска например, потому что там офигенный хаб по отгрузке сырой нефти и нефтепродуктов...или же слабо, потому что там интересы американских компаний по торговле орковской углеводородкой? Американцам тоже можно деликатно намекнуть...а не хотите ли господа нам вернуть ядерку...которую много лет назад у нас украли буквально.....Выбачаюсь немножко размечтался...для того чтобы что то сделать на користь Баткивщины нужно иметь не Фаберже а настоящие яйца ( не путать с яйцами Резникова по 17 гривен за кг...)...К сожалению бубочка не отказался от своего , всё по прежнему: я не лох, главное перестать стрелять, шашлыки, потужные менеджеры которые набили руку ( осталось только морда...) в управлении денежных потоков....Но всё проходит как говорил король Соломон пройдёт и это...Не буду Вас дольше мучит свой писаниной...я желаю чтобы в Украине поменялось направление наводок...Спросите а как это понять? Ответ лежит на поверхности...в Украине разоблачают пачками наводчиков на вийсковы позиции, объекты ВСУ...может наидутся небайдужные громадянины, которые наведуть орковские ракеты не на детские больницы а на пример на Банковую...., когда там будет очередное совещание проводить дермак со своей шоблой... И что вы спросите...а ничего... просто произойдёт смена "легитимной" влады поскольку выборы неможливы и не на часе...а Стефанчук вряд ли провозглосит себя новым легитимным пересидентом...
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09.07.2024 18:19 Відповісти
Житло рашистських літунів, штурманів, генералів і програмістів ракетних систем наведення повинно стати пріорітеними цілями для наших БПЛА.
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09.07.2024 19:00 Відповісти
можна нанять в рашке местную гопоту и они типа по бытовухе вырежут всех летунов по пьянке
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10.07.2024 17:27 Відповісти
даже нужно
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12.07.2024 23:23 Відповісти
Смерть кацапськой *********!!!
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09.07.2024 21:12 Відповісти
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10.07.2024 06:50 Відповісти
 
 