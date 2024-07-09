Россияне убили в Киеве 10-летнего Максима, 9-летнюю Анастасию и их маму Зоряну Симанюк. ФОТО
Во время вчерашней массированной атаки на Киев погиб 10-летний мальчик Максим Симанюк, а также его мама и сестра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Украинской федерации каратэ.
Мальчик, как отмечается, посещал секцию каратэ.
"Максим Симанюк. 8 июля его, маму и сестру в доме убила российская ракета. Максиму навсегда 10 лет.
Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк", - говорится в заметке.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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горіти у пеклі нелюдам!
Кляті кацапи, горіть у пеклі
https://dl-news.defence-line.org/?p=34976 Ракетный налет. Предварительные итоги (Часть 2)
На фронте наши военные закусили лямку и делают максимально жесткий вынос противника. С разных участков фронта приходят сообщения и видео, на которых они особенно жестко двухсотят лаптей, вкладывая в это максимум своего мастерства и вдохновения.
Ну а этой ночью были атакованы Белгород, Шебекино и прочие места, куда может долететь не западное оружие. Каждый может увидеть, как центр Белгорода горит и дымится, ну а мы продолжаем наставать на том, что такие фото и видео должны уже идти из москвы, поскольку вчера москва бурлила восторгом и вражеские паблики были завалены предложениями о «повторном ударе Кинжалами и прочем». Наверное, все видели нечто подобное и мы просто не станем это здесь приводить в качестве примера. Они все это смотрят как хоккей или футбол и пока к ним не прилетит конкретно и безусловно, ничего не изменится.
Здесь просто стоит заметить, что до этого они с радостью писали о том, что по Украине идут волны блэкакутов и что они с нетерпением ждут зимы, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в холодную пору. Это были пожелания «на минималках», а с другой стороны, более 30% населения выгребухи высказалось за нанесение ядерных ударов по Украине. А все это потому, что для них это что-то вроде кино или компьютерная игра про величие.
Эффект здесь такой, что и кино, и компьютерную игру, и телевизор, всегда можно выключить и наслаждаться видом чего-то другого. Но вот когда по тебе валят бомбы или ракеты, тут уже хочешь - не хочешь, а смотреть на это будешь и более того - будешь настоящим участником всего происходящего, без возможности включить себе «режим бога». И вот этой ночью в Белгороде точно знали, что их город, как и уже целый ряд других населенных пунктов стремительно уходит в ту самую «буферную зону», о которой так любил рассказывать их фюрер, и утренний обзор их пабликов на удивление не принес ни одного поста, в котором бы встретился дебильный вопрос «за что?»
Плюс к тому, продолжается резьба по топливным узлам, питающим группировку оккупационных войск на Донбассе. На этот раз костерок заглянул на нефтебазу в Калач-на-Дону. Причем, уже несколько раз наши военные продемонстрировали новый тактический прием. Чтобы два раза не вставать, выносится нефтебаза и узловая электроподстанция, примерно в этой же самой локации. Так было и на этот раз. По крайней мере, об этом заявил местный гауляйтер Бочаров. Правда он не слишком отклоняется от политики партии и правительства, а потому заявляет о том, что оба эти инфраструктурные объекта поразили не дроны или ракеты, а обломки сбитых воздушных целей, но это на результат никак не влияет и пусть будут обломки.
Между прочим, такая тактика уже дает свои плоды и вслед за Белгородской областью, смысл слова блэкаут узнали и жители Ростовской области. Им рассказывают о том, что сбои с подачей электроэнергии вызваны аномальной жарой, но фокус тут в том, что такая самая аномальная жара и в других, соседних областях, а блэкауты - в Ростовской, где ВСУ демонстрируют комплексный вынос инфраструктуры, но…
Все это правильно и замечательно, однако в очередной, и однозначно - не последний раз, обращаюсь к своей мысли и перефразируя слова Марка Порция Катона Старшего: «Москва должна быть разрушена». И вспоминая то, что Карфаген был не просто разрушен, а перепахан и засыпан солью, то и эта гадюшня должна подвергнуться чему-то подобному, а место, где она стояла, как и Карфаген, должно быть проклято на веки вечные.
яку ведуть кацапи !!😡