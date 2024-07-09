Россияне убили в Киеве 10-летнего Максима, 9-летнюю Анастасию и их маму Зоряну Симанюк. ФОТО

Во время вчерашней массированной атаки на Киев погиб 10-летний мальчик Максим Симанюк, а также его мама и сестра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Украинской федерации каратэ.

Мальчик, как отмечается, посещал секцию каратэ.

"Максим Симанюк. 8 июля его, маму и сестру в доме убила российская ракета. Максиму навсегда 10 лет.

Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк", - говорится в заметке.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.