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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

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По всій території України вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!", - попередили у ПС.

23:27 відбій загрози. Тривога тривала 19 хвилин.

Також читайте: ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен, - ВМС

Автор: 

повітряна тривога (944)


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