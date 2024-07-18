Росіян готують до тривалої війни, - ISW

Державні ЗМІ РФ готують росіян до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що Росія досягне мети знищити українську державність протягом десяти років. Зокрема, поширюють заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він прогнозує, що українська держава припинить існувати до 2034 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети знищити українську державність протягом десятиліття.

Медведєв, зокрема, заявив, що "не дарма" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускав можливість вступу України до Альянсу протягом наступних десяти років. Політик зробив висновок, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому цілком можливо, що горезвісної "країни 404" також не існуватиме".

Аналітики зазначили, що хоча Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, цей підтекст був чітко присутній у його заявах. РосЗМІ масово почали публікувати заголовки на кшталт "Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році" та "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведєв опублікував мапу, на якій вся Україна "в складі" РФ. ВIДЕО

Пряме припущення про те, що РФ зможе знищити Україну до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія виграє війну і знищить українську державність протягом наступного десятиліття. Це формує інформаційні умови та суспільні очікування щодо тривалої війни, яка завершиться бажаною для РФ "перемогою".

Аналітики також підкреслюють, що цей наратив прямо суперечить заявам деяких кремлівських чиновників про готовність до "мирних переговорів" з Україною. Єдиною метою війни для кремля залишається повне знищення української держави та народу.

"Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з РФ на її умовах, якщо ці умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, на російському сайті "Царьград", який належить наближеному до Путіна олігарху Константіну Малофєєву вийшла стаття "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". В ній російський пропагандист Андрей Перла прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, бо в Україні немає мирних мешканців, всі вороги, і всіх треба вбити.