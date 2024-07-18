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Новини Агресія Росії проти України
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Росіян готують до тривалої війни, - ISW

пропаганда

Державні ЗМІ РФ готують росіян до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що Росія досягне мети знищити українську державність протягом десяти років. Зокрема, поширюють заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він прогнозує, що українська держава припинить існувати до 2034 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети знищити українську державність протягом десятиліття.

Медведєв, зокрема, заявив, що "не дарма" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускав можливість вступу України до Альянсу протягом наступних десяти років. Політик зробив висновок, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому цілком можливо, що горезвісної "країни 404" також не існуватиме".

Аналітики зазначили, що хоча Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, цей підтекст був чітко присутній у його заявах. РосЗМІ масово почали публікувати заголовки на кшталт "Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році" та "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведєв опублікував мапу, на якій вся Україна "в складі" РФ. ВIДЕО

Пряме припущення про те, що РФ зможе знищити Україну до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія виграє війну і знищить українську державність протягом наступного десятиліття. Це формує інформаційні умови та суспільні очікування щодо тривалої війни, яка завершиться бажаною для РФ "перемогою".

Аналітики також підкреслюють, що цей наратив прямо суперечить заявам деяких кремлівських чиновників про готовність до "мирних переговорів" з Україною. Єдиною метою війни для кремля залишається повне знищення української держави та народу.

"Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з РФ на її умовах, якщо ці умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, на російському сайті "Царьград", який належить наближеному до Путіна олігарху Константіну Малофєєву вийшла стаття "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться". В ній російський пропагандист Андрей Перла прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, бо в Україні немає мирних мешканців, всі вороги, і всіх треба вбити.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1922) пропаганда (2830) росія (66417) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Це взагалі ні для кого не новина - що Росія бажає знищення України.

Але будувати аналітику на словах бухаря дімона ?

Це все одно - що будувати аналіз на висловлюваннях наприклад "військового іксперда" Дикого, який засрав останнім часом свою АНАЛітикою інфополе
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18.07.2024 07:13 Відповісти
+9
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18.07.2024 07:16 Відповісти
+5
Медведєв здатен передбачати тільки те, що йому вже треба йти за новою пляшкою, бо попередня зараз вже скоро закінчиться. Це його "горизонт" передбачень. Якщо в країні не соромляться брати до уваги і поширювати "думку" такої шелупоні як мєдвєдєв, то, відповідно і сама московія має десь такий самий стан і рівень розвитку як він.
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18.07.2024 07:21 Відповісти
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Це взагалі ні для кого не новина - що Росія бажає знищення України.

Але будувати аналітику на словах бухаря дімона ?

Це все одно - що будувати аналіз на висловлюваннях наприклад "військового іксперда" Дикого, який засрав останнім часом свою АНАЛітикою інфополе
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18.07.2024 07:13 Відповісти
они бы друг друга поняли алкогном,дикий,уточка и пингвин за рюмахой финляндии)
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18.07.2024 07:15 Відповісти
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18.07.2024 07:16 Відповісти
Урод справа уже повесился нах...
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18.07.2024 07:54 Відповісти
Таки культурні обличчя. Зразу видно, у дитинстві зачітувались Пушкіним Толстим й Достоєвськім.
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18.07.2024 08:42 Відповісти
За 10 незнаю - путлєр говорив до 2028 р
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18.07.2024 07:17 Відповісти
він патологічний брехун, як і дімон. їм вірити- себе не поважати
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18.07.2024 07:20 Відповісти
Якиись дядько сказав - шо ніколи не треба недооцінювати ворога
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18.07.2024 07:25 Відповісти
вірно дядько сказав)), але не варто й переоцінювати ворога бо наслідки аналогічні
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18.07.2024 09:15 Відповісти
така уповільнена війна. дійсно може тривати десятиліттями
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18.07.2024 07:21 Відповісти
Медведєв здатен передбачати тільки те, що йому вже треба йти за новою пляшкою, бо попередня зараз вже скоро закінчиться. Це його "горизонт" передбачень. Якщо в країні не соромляться брати до уваги і поширювати "думку" такої шелупоні як мєдвєдєв, то, відповідно і сама московія має десь такий самий стан і рівень розвитку як він.
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18.07.2024 07:21 Відповісти
Ага комунізм при совкові також вважали вічним
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18.07.2024 07:48 Відповісти
СРСР передав естафету Китаю
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18.07.2024 07:58 Відповісти
для багатьох людей це було тривалістю з їх життя
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18.07.2024 08:01 Відповісти
Від Київ за три дні до Україну за 10 років
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18.07.2024 07:59 Відповісти
Не готують, а вже підготували. І підготовка почалася ще в 2014
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18.07.2024 08:09 Відповісти
Навіщо цю х...ю розносити?
Не розумію.
Невже немає важливіших речей ніж поширювати російськи наративи?
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18.07.2024 08:17 Відповісти
Еще десять лет президенства Зеленского.
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18.07.2024 08:17 Відповісти
Такого країна не витримає і загнеться без усяких мєдвєдов. Тікати з цієї зеленої помилки треба.
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18.07.2024 09:10 Відповісти
Україна витримає і не загнеться, була є і буде незважаючи на усяких медведов, зелені помилки і круп. якщо ви ще не втекли, - тікайте, але не підбурюйте інших бо наслідки нередбачувані
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18.07.2024 09:46 Відповісти
Незламний пенс?
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18.07.2024 09:57 Відповісти
ссикливий іноземець?
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18.07.2024 10:51 Відповісти
Уникнув від запитання. Бачу що таки войовничий гівнопенс.
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18.07.2024 10:52 Відповісти
бачу виправляєшся, флажок на український змінив, паскуда. ще трошки фраз і хібні висновки про якогось пенса-гівнопенса не робитимеш
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18.07.2024 12:30 Відповісти
Ви вже втекли? Якщо ще ні - то не витрачайте свій час на сотні отаких "зрад@******" коментів в день, як ото ви любите, а займіться своєю втечею.

Як не зайдеш в будь-яку тему на цензорі - обов'язково побачиш

Круп: зелена помийка, а не країна, треба тікати
Крук: країна померла вже. Тцк кругом. Треба тікати

і ще пару таких підпевал до пари.
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18.07.2024 11:21 Відповісти
Вже шостий рік оце "пусте місце" робить вигляд, начебто виконує обов'язки Президента.
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18.07.2024 09:18 Відповісти
Москалія і мокші без жупела війни не живуть! Інакше розвал і триндець!

Цікаво коли, в який момент, українці з братів перетворилися в ворогів??

Америкоси мокшам браття чи вороги? Може їх також пора вбивати?

Завдяки 73% ще війна 10 років і знищення України і українців в перспективі. Зате ЗЕ! ще 10 років геніальний президент. Не будь війни, вже б його забули. Хоча таке не забудеш.

Слава Україні!
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18.07.2024 08:54 Відповісти
Мда... уровень эксперДов зашкаливает, решили опираться на слова Димона Медведева...
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18.07.2024 09:52 Відповісти
Політик зробив висновок, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво , і тому цілком можливо, що горезвісної "країни 404" також не існуватиме
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Можно по разному трактовать эти делириевые видения будущего. Вот например одна из трактовок.
Московия не видит возможности военного решения "украинского вопроса" в обозримом будущем. Вся надежда лишь на то, что в НАТО сменится руководство и приоритеты НАТО изменятся.
Также на московии уже не надеются, что Украина перестанет воевать и согласится на передышку.
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18.07.2024 10:48 Відповісти
З огляду на майбутні плани ворога щодо України, виникає запитання - про що привладні українські зрадники і диверсанти збираються домовлятися з ворогом українського народу, як його найшвидше і найлегше ворог зміг знищити, щоб народ добровільно поклав свою голову на плаху московському катові?
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18.07.2024 11:35 Відповісти
Свого часу ламали Україну: татари ,поляки, австрійці , турки , рі,всюр, тевтони , більшовики..але вона вистояла і буде стояти, а прийде час і рф розкладе і поховає
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18.07.2024 13:09 Відповісти
За 30 років - мінус 30 млн населення ! Жоден загарбник таких успіхів не мав ...
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18.07.2024 13:32 Відповісти
Це жахливо.Була колись в Україні така пора"Руїна"де половина Країни перетворилася на пустір і населення теж поменшало на половину, але все відроджувалося
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18.07.2024 13:43 Відповісти
Бачачи цю одутлу пику, зразу ж згадується фраза героя із Операції И,такого ж алкаша - там будєт іграть музика, но ти єйо нє услишішь.... Всі зусилля дружини відлучити Дімона від пляшки, і по ворожках водила, і фізіотерапію застосовувала по мордасам, ні до чого не призвели. А ці висери п'яного поліна - луч надєжди всім сопітухам матушкі Рассєї.
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19.07.2024 03:31 Відповісти
 
 