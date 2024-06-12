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Медведєв опублікував мапу, на якій вся Україна "в складі" РФ. ВIДЕО

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував мапу Росії, на якій всю Україну позначено як територію РФ.

Відповідне відео він оприлюднив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 червня, у Росії відзначається так званий "День Росії".

Раніше Медведєв озвучував так звану "м'яку російську формулу миру", згідно з якою Україна нібито має капітулювати та возз'єднатися з РФ.

Також він заявляв, що "Україна - це, безумовно, Росія".

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65328) територіальна цілісність (165)


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Топ коментарі
+71
І шо?
Тут з'явилась рубрика "творчєство душевнобольних"?
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12.06.2024 13:24
+40
дали дурню в руки "фломастери"

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12.06.2024 13:25
+36
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12.06.2024 13:33
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біла гарячка , сині губи ,червоний ніс - прапор козломордії ...
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12.06.2024 15:15 Відповісти
бєлая грячка.. горячка бєлая.. Допився айфоня))
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12.06.2024 15:40 Відповісти
Термін "возз'єднання" передбачає з'єднання частин колись цілого. Колонія, яка вирішила що вона метрополія, традиційно грається термінами.
Ідітє накуй, водкі нєт.
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12.06.2024 15:55 Відповісти
У Китаї оприлюднили нову карту світу.
https://www.youtube.com/shorts/qLUe55Dl43s
----
Міністерство природних ресурсів Китаю 14 лютого опублікувало нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв 8 міст і територій, окупованих російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століть. Отож, згідно з новою директивою Пекіна:
Владивосток знову називається Хайшенвай, що означає "Морська огіркова бухта",острів Сахалін - Куєдао, хребет Становий знову отримав китайську назву "Зовнішній хребет Сін'ань".
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12.06.2024 16:20 Відповісти
Дарма ви тут хіхікаєте!

Це неофіційна демонстрація реальних планів рашистів і може означати в кращому випадку безкінечну війну.
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12.06.2024 16:55 Відповісти
Якщо в мене є плани, то я повинна намалювати, чорт зна що? Не бійся, в тебе думки не ті!
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13.06.2024 07:09 Відповісти
А чего все такое синее? По привычке?
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12.06.2024 17:20 Відповісти
А мне эта карта больше нравится:

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12.06.2024 18:05 Відповісти
опять до чертиков напился? ох и димон))
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12.06.2024 21:00 Відповісти
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