Медведєв опублікував мапу, на якій вся Україна "в складі" РФ. ВIДЕО

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував мапу Росії, на якій всю Україну позначено як територію РФ.

Відповідне відео він оприлюднив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 червня, у Росії відзначається так званий "День Росії".

Раніше Медведєв озвучував так звану "м'яку російську формулу миру", згідно з якою Україна нібито має капітулювати та возз'єднатися з РФ.

Також він заявляв, що "Україна - це, безумовно, Росія".

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