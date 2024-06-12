Медведев опубликовал карту, на которой вся Украина - "в составе" РФ. ВИДЕО
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал карту России, на которой вся Украина обозначена как территория РФ.
Соответствующее видео он обнародовал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 12 июня, в России отмечается так называемый "День России".
Ранее Медведев озвучивал так называемую "мягкую российскую формулу мира", согласно которой Украина якобы должна капитулировать и воссоединиться с РФ.
Также он заявлял, что "Украина - это, безусловно, Россия".
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Ідітє накуй, водкі нєт.
https://www.youtube.com/shorts/qLUe55Dl43s
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