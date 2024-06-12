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Медведев опубликовал карту, на которой вся Украина - "в составе" РФ. ВИДЕО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал карту России, на которой вся Украина обозначена как территория РФ.

Соответствующее видео он обнародовал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 июня, в России отмечается так называемый "День России".

Ранее Медведев озвучивал так называемую "мягкую российскую формулу мира", согласно которой Украина якобы должна капитулировать и воссоединиться с РФ.

Также он заявлял, что "Украина - это, безусловно, Россия".

Смотрите также: "Мягкая формула мира" Медведева, ватиканский "знаменосец", вдохновляющие цитаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95615) территориальная целостность (224)


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Топ комментарии
+71
І шо?
Тут з'явилась рубрика "творчєство душевнобольних"?
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12.06.2024 13:24
+40
дали дурню в руки "фломастери"

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12.06.2024 13:25
+36
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12.06.2024 13:33
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біла гарячка , сині губи ,червоний ніс - прапор козломордії ...
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12.06.2024 15:15 Ответить
бєлая грячка.. горячка бєлая.. Допився айфоня))
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12.06.2024 15:40 Ответить
Термін "возз'єднання" передбачає з'єднання частин колись цілого. Колонія, яка вирішила що вона метрополія, традиційно грається термінами.
Ідітє накуй, водкі нєт.
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12.06.2024 15:55 Ответить
У Китаї оприлюднили нову карту світу.
https://www.youtube.com/shorts/qLUe55Dl43s
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Міністерство природних ресурсів Китаю 14 лютого опублікувало нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв 8 міст і територій, окупованих російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століть. Отож, згідно з новою директивою Пекіна:
Владивосток знову називається Хайшенвай, що означає "Морська огіркова бухта",острів Сахалін - Куєдао, хребет Становий знову отримав китайську назву "Зовнішній хребет Сін'ань".
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12.06.2024 16:20 Ответить
Дарма ви тут хіхікаєте!

Це неофіційна демонстрація реальних планів рашистів і може означати в кращому випадку безкінечну війну.
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12.06.2024 16:55 Ответить
Якщо в мене є плани, то я повинна намалювати, чорт зна що? Не бійся, в тебе думки не ті!
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13.06.2024 07:09 Ответить
А чего все такое синее? По привычке?
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12.06.2024 17:20 Ответить
А мне эта карта больше нравится:

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12.06.2024 18:05 Ответить
опять до чертиков напился? ох и димон))
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12.06.2024 21:00 Ответить
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